Psychologové považují tento postoj za jeden z nejlepších ukazatelů vysoké inteligence.

Inteligence není jen otázkou IQ. Pro mnoho psychologů způsob, jakým člověk myslí a zpochybňuje svá přesvědčení, často odhaluje mnohem více než jeho výsledky testů. Mezi vlastnostmi, které vědci studovali, se intelektuální pokora ukázala jako obzvláště výmluvný ukazatel vysoké inteligence.
Intelektuální pokora, dovednost studovaná v psychologii
Intelektuální pokora označuje schopnost rozpoznat, že vlastní znalosti mohou být omezené nebo nedokonalé. Zahrnuje přijetí možnosti, že se člověk mýlí, naslouchání opačným argumentům a otevřenost novým informacím. V psychologii by se tato vlastnost neměla zaměňovat s nedostatkem sebevědomí. Spíše se jedná o formu kognitivního uvědomění: pochopení, že vlastní názory se mohou vyvíjet s objevováním nových dat.
Tento jev zkoumalo několik výzkumníků. Zejména psycholog Mark R. Leary a jeho kolegové zkoumali kognitivní a sociální charakteristiky intelektuální pokory. Ve studii publikované v časopise *Personality and Social Psychology Bulletin* ukazují, že „lidé s touto vlastností jsou obecně otevřenější diskusi a méně náchylní k dogmatismu“. Podle tohoto výzkumu intelektuální pokora také umožňuje jednotlivcům přesněji posoudit sílu svých přesvědčení a lépe rozpoznat omezení svých znalostí.
Vlastnost, která podporuje analytičtější myšlení
Výzkum také naznačuje, že intelektuální pokora je spojena s důslednějším způsobem zpracování informací. Jedinci, kteří si dokáží uvědomit, že se mohou mýlit, mají tendenci pečlivěji zkoumat argumenty, které odporují jejich přesvědčení. Snáze rozlišují fakta od názorů a upravují svůj úsudek, když se objeví nové důkazy.
V recenzi věnované tomuto tématu Mark R. Leary zdůrazňuje, že „intelektuální pokora může vést k promyšlenějším rozhodnutím a lepšímu hodnocení dostupných informací.“ Podle něj může tato kognitivní dispozice podpořit přesnější pochopení světa a omezit určité chyby v úsudku. Tato schopnost zpochybňovat vlastní jistoty je často považována za známku intelektuální zralosti.
Dunningův-Krugerův efekt: když přehnaná sebedůvěra zkresluje úsudek
Zájem o intelektuální pokoru vysvětluje také výzkum kognitivních zkreslení. Mezi nejznámější jevy patří Dunningův-Krugerův efekt , který v roce 1999 popsali psychologové David Dunning a Justin Kruger v časopise Journal of Personality and Social Psychology. Jejich studie ukazuje, že „lidé, kteří jsou v dané oblasti nejméně kompetentní, mají někdy tendenci své schopnosti přeceňovat.“
Podle výzkumníků pramení tato zkreslenost z nedostatku metakognitivních dovedností: když člověk má malou kontrolu nad daným předmětem, je obtížnější přesně posoudit vlastní úroveň znalostí. Naopak nejkompetentnější jedinci mají často komplexnější vnímání svých znalostí. Jsou si více vědomi složitosti témat, kterými se zabývají, a snáze uznávají, co stále nevědí. Tato kritická perspektiva přímo souvisí s pojmem intelektuální pokory.
Postoj, který podporuje učení
Kromě kritického myšlení hraje v učení důležitou roli také intelektuální pokora. Lidé, kteří si dokáží přiznat svá omezení, jsou obecně více nakloněni vyhledávat nové informace a opravovat své chyby. Tato otevřenost může usnadnit získávání znalostí a podpořit trvalou intelektuální zvědavost.
Mark R. Leary ve své práci také zdůrazňuje, že „intelektuální pokora může zlepšit kvalitu diskusí a omezit konflikty související s názory.“ Jednotlivci, kteří akceptují možnost, že se mýlí, jsou často ochotnější naslouchat různým úhlům pohledu. V kontextu, kde jsou veřejné debaty někdy poznamenány silně polarizovanými postoji, může tato schopnost upřesnit svá přesvědčení přispět ke konstruktivnější výměně názorů.
Nuancednější pohled na inteligenci
Tento výzkum přispívá k širšímu vývoji v tom, jak psychologové definují inteligenci. Kognitivní testy a akademické výsledky zůstávají důležitými ukazateli, ale samy o sobě nestačí k tomu, aby odrážely všechny dimenze lidské inteligence.
Dnes se mnoho výzkumníků zajímá také o vlastnosti, jako je intelektuální zvědavost, kritické myšlení a otevřenost novým myšlenkám. Z tohoto pohledu se intelektuální pokora jeví jako klíčová vlastnost. Umožňuje nejen lepší posouzení vlastních znalostí, ale také neustálé učení a zdokonalování vlastních přesvědčení v průběhu času.
Současná psychologie se tak tíhne ke zkrácení tradičního obrazu „sebevědomého génia“. Podle několika vědeckých studií se nejbrilantnější mysli vyznačují nejen svými schopnostmi uvažování, ale také schopností rozpoznat svá omezení. Připuštění, že se člověk může mýlit, otevřenost protichůdným argumentům a snaha o pochopení spíše než o to, aby měl pravdu: pro mnoho badatelů by tento postoj mohl být jedním z nejspolehlivějších znaků skutečně rozvinuté inteligence.