Zde je znepokojivá pravda o tom, co považujeme za krásné (a proč).

Krása není jen otázkou osobního vkusu nebo společenských norem. Podle nedávné studie provedené Univerzitou v Torontu má náš mozek jasnou preferenci pro to, co se snadno analyzuje. Jinými slovy, to, co považujeme za krásné, je často to, co od našeho mozku vyžaduje nejmenší úsilí.
Proč váš mozek miluje jednoduchost
Výzkumníci pracovali s působivou databází: téměř 5 000 reálných fotografií bylo analyzováno počítačovým programem navrženým tak, aby napodoboval fungování lidského oka. Tytéž snímky byly poté ukázány více než 1 000 lidem, přičemž jejich mozková aktivita byla monitorována pomocí skenerů. Každý účastník musel snímky ohodnotit podle svého estetického vnímání na stupnici od 1 do 5 hvězdiček.
Výsledek je překvapivě jasný: nejkrásnější obrazy jsou ty, které vyžadují nejmenší duševní úsilí. Jsou čitelné, vyvážené a harmonické. Mozek jim rychle rozumí, aniž by musel vynakládat velké interpretační úsilí. Čím méně práce vynaloží, tím více potěšení zažívá. Forma přirozené odměny pro vaši mysl, která vzkvétá, když vše plyne hladce.
Když krása plyne přirozeně
Nerušená krajina, tvář s harmonickými rysy, tělo sebevědomé ve svém přirozeném postoji: to vše je zachyceno ve zlomku vteřiny. Mozek nemusí hledat; okamžitě rozpozná, co vidí. Přesně to se stane, když se postavíte tváří v tvář všeobecně obdivovaným dílům, jako je Mona Lisa nebo Tádž Mahal. Jejich linie jsou jasné, tvary vyvážené a vizuální sdělení křišťálově jasné.
Naopak, rozmazaný, přeplněný nebo špatně osvětlený obraz vyžaduje větší úsilí. Oči váhají, mozek se mírně podráždí a okamžité potěšení se zmenší. Nejde o hodnotu ani hloubku, ale pouze o první dojem. Jako by vám mozek šeptal: „Děkuji za jasnost, cítím se tady dobře.“
První dojmy nejsou všechno.
Dávejte si však pozor, abyste krásu neredukovali na tuto čistě instinktivní reakci. Studie se primárně zabývá bezprostředním dopadem, syrovým pocitem. Některá složitá, matoucí nebo emocionálně nabitá díla se mohou zpočátku zdát neatraktivní, než se časem stanou fascinujícími. Abstraktní obraz, náročný film nebo i tělo, které se odchyluje od konvenčních norem, mohou odhalit silnou krásu, jakmile si uděláte čas a podíváte se na ně jinak.
A právě zde přichází na řadu emocionální, kulturní a osobní krása. Taková, která je budována, naučená a hluboce prožívána. A tato krása je nekonečně inkluzivní, protože vytváří prostor pro všechny typy postav, všechny projevy a všechny příběhy.
Jak to změní váš každodenní život
Tento objev již ovlivňuje oblasti, jako je reklama, design a dekorace. Jednoduché tvary, vzdušné prostory a jasné vizuální prvky rychleji přitahují pozornost. Může vás také povzbudit k tomu, abyste se na sebe dívali s větší laskavostí. Vaše tělo ve své soudržnosti a autenticitě nemusí být složité, aby bylo krásné. Je již čitelné, živé a legitimní.
Za tím, co považujete za krásné, se skrývá uklidňující biologická pravda: váš mozek miluje to, co je plynulé, dostupné a přirozené. A to otevírá dveře k jemnějšímu, pro tělo pozitivnějšímu vnímání krásy, kde jednoduchost, harmonie a sebepřijetí mají své právoplatné místo.