Aby pojmenovali svého syna, požádal tento americký pár o radu umělou inteligenci.

Co kdyby vám umělá inteligence mohla pomoci vybrat jméno pro vaše dítě? To je trochu bláznivý riskantní krok, který podnikl pár z Marylandu v USA.
Vyhledávání jmen ve stylu 2.0
Stejně jako mnoho nastávajících rodičů, i Sarah a Stephen se nevěnovali výběru z několika možností. Místo toho, aby listovali tradičními knihami s dětskými jmény, se pár obrátil k technologiím. „Na ChatGPT jsme hledali, která chlapecká jména se k Winklerovi hodí nejlépe,“ řekli deníku Baltimore Sun. Po několika návrzích Hudson vynikl. Stále ještě museli najít prostřední jméno: po několika hledáních Oakley kompletně dokončil obrázek.
Pro mladé rodiče se nástroj ukázal jako „stejně zábavný jako inspirativní“. A i když je konečná volba na nich, tato malá digitální vzpruha zůstane Hudsonovi milou historkou, kterou si může vyprávět, až bude starší.
První miminko roku
Hudson Oakley Winkler se narodil 1. ledna 2026 v 4:20 ráno v nemocnici Carroll Hospital ve Westminsteru v Marylandu. Symbolický porod: je prvním dítětem roku v okrese. Podle deníku The Baltimore Sun dítě při narození vážilo 3 kg. Ještě dojemnější je, že jeho matka Sarah se sama narodila ve stejné nemocnici. „Matka mi řekla: ‚Rodila jsem na této chodbě před více než 20 lety,‘“ vyprávěla hlasem plným emocí.
Rodinná tradice... a zároveň pohled do budoucnosti
Instituce oslavila narození na sociálních sítích s prohlášením: „Přípitek na novou generaci a rodinné tradice, které pokračují.“ Ačkoli Hudsonovo jméno bylo vybráno s pomocí technologií, jeho příběh zůstává hluboce lidský. Mezi rodinným dědictvím, symbolikou místa a nádechem modernity díky umělé inteligenci tento mladý chlapec svým vlastním způsobem ztělesňuje spojení mezi minulostí a budoucností.
Do roku 2026 už používání umělé inteligence k výběru jména dítěte není jen přitaženou za vlasy myšlenkou. Pro Sarah a Stephena Winklerovy fungoval ChatGPT jako společník v procesu rozhodování, aniž by kdy nahradil rodičovskou něhu a intuici.