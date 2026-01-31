Search here...

Aby pojmenovali svého syna, požádal tento americký pár o radu umělou inteligenci.

Rodičovství
Anaëlle G.
Photo d'illustration : bristekjegor/Freepik

Co kdyby vám umělá inteligence mohla pomoci vybrat jméno pro vaše dítě? To je trochu bláznivý riskantní krok, který podnikl pár z Marylandu v USA.

Vyhledávání jmen ve stylu 2.0

Stejně jako mnoho nastávajících rodičů, i Sarah a Stephen se nevěnovali výběru z několika možností. Místo toho, aby listovali tradičními knihami s dětskými jmény, se pár obrátil k technologiím. „Na ChatGPT jsme hledali, která chlapecká jména se k Winklerovi hodí nejlépe,“ řekli deníku Baltimore Sun. Po několika návrzích Hudson vynikl. Stále ještě museli najít prostřední jméno: po několika hledáních Oakley kompletně dokončil obrázek.

Pro mladé rodiče se nástroj ukázal jako „stejně zábavný jako inspirativní“. A i když je konečná volba na nich, tato malá digitální vzpruha zůstane Hudsonovi milou historkou, kterou si může vyprávět, až bude starší.

První miminko roku

Hudson Oakley Winkler se narodil 1. ledna 2026 v 4:20 ráno v nemocnici Carroll Hospital ve Westminsteru v Marylandu. Symbolický porod: je prvním dítětem roku v okrese. Podle deníku The Baltimore Sun dítě při narození vážilo 3 kg. Ještě dojemnější je, že jeho matka Sarah se sama narodila ve stejné nemocnici. „Matka mi řekla: ‚Rodila jsem na této chodbě před více než 20 lety,‘“ vyprávěla hlasem plným emocí.

Rodinná tradice... a zároveň pohled do budoucnosti

Instituce oslavila narození na sociálních sítích s prohlášením: „Přípitek na novou generaci a rodinné tradice, které pokračují.“ Ačkoli Hudsonovo jméno bylo vybráno s pomocí technologií, jeho příběh zůstává hluboce lidský. Mezi rodinným dědictvím, symbolikou místa a nádechem modernity díky umělé inteligenci tento mladý chlapec svým vlastním způsobem ztělesňuje spojení mezi minulostí a budoucností.

Do roku 2026 už používání umělé inteligence k výběru jména dítěte není jen přitaženou za vlasy myšlenkou. Pro Sarah a Stephena Winklerovy fungoval ChatGPT jako společník v procesu rozhodování, aniž by kdy nahradil rodičovskou něhu a intuici.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
Article précédent
Tento moment surfování mezi matkou a její dcerou dojímá uživatele internetu.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tento moment surfování mezi matkou a její dcerou dojímá uživatele internetu.

Dojemné video nedávno zveřejněné na sociálních sítích vyvolalo vlnu emocí. Ukazuje matku, jak surfuje se svou tříletou dcerou...

„Poporodní deprese existuje“: srdcervoucí video matky zvyšuje povědomí

Mladá matka ležící v postýlce svého dítěte se pod tlakem zhroutí: jemně bezpečně uloží své dítě, než se...

Při narození toto šestikilové dítě všechny překvapilo.

Blandine, původem z Toulouse, porodila své druhé dítě, Émile, 6. listopadu 2025. Miminko vážilo 6 kilogramů a měřilo...

„Nemějte děti“: v slzách varuje před obtížemi mateřství

Srdcervoucí video zveřejněné na TikToku uživatelem @weatheredanystorm v posledních dnech dojalo miliony uživatelů internetu. Mladá matka se slzami...

„Buď matkou, ale zůstaň štíhlá“: prolomila mlčení o tlaku na mladé matky

Ve společnosti posedlé image bohužel mateřství není imunní vůči estetickým standardům. Novopečené matky, chycené mezi tlakem na štíhlost...

V rodině by tento člen mohl být tím, kdo rodiče nejvíce vyčerpává.

V rodině s sebou každé dítě přináší vlastní sadu výzev, ale zdá se, že být nejmladším je pro...

© 2025 The Body Optimist