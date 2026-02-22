Děti jsou „méně naplněné“: studie vysvětluje příčiny

Mají přístup k většímu množství technologií, informací a příležitostí než kdykoli předtím. Přesto mnoho dětí a teenagerů říká, že jsou dnes méně šťastní než před deseti lety. Čísla se hromadí a terapeuti potvrzují: v jejich blahobytu se něco stalo křehkým. A pochopení proč je již krokem k činu.
Tato čísla vyvolávají otázky.
Podle zprávy Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) o sledování rizikového chování mládeže (YRBS) v USA se podíl středoškolských studentů, kteří uvádějí přetrvávající smutek nebo beznaděj, zvýšil z 30 % v roce 2013 na 40 % v roce 2023 a vrcholu dosáhl v roce 2021 na 42 %.
Tato data se netýkají pouze období po covidu. Specialisté na vývoj dítěte poukazují na to, že tento trend začal již dávno před pandemií. Mezi lety 2009 a 2019 se údajně zvýšila přetrvávající emoční tíseň mezi studenty středních škol o 40 %. Ve Francii a dalších evropských zemích podobné průzkumy zdůrazňují strukturální problémy mezi mladšími generacemi. Jinými slovy, zdravotní krize zesílila již existující zranitelnost, ale není její jedinou příčinou.
Sociální sítě: neustálé srovnávání
Nelze ignorovat dopad sociálních médií. Více než 75 % studentů uvádí, že je pravidelně používají. I když tyto platformy mohou podporovat kreativitu a sociální propojení, zároveň vystavují mladé lidi neustálému srovnávání.
Lajky, komentáře, online popularita: sebevědomí se může stát závislým na virtuálních ukazatelích. Toto hledání uznání je obzvláště škodlivé pro teenagery, jejichž identita se stále vyvíjí. Studie prokázaly souvislost mezi intenzivním používáním sociálních médií, zvýšeným smutkem, online obtěžováním a rizikem sebevraždy. Ve světě, kde jsou obrazy pečlivě filtrovány a zinscenovány, je obtížné cítit se „dost“. Přesto si každé mladé tělo, každá osobnost, každé tempo vývoje zaslouží uznání a respekt, daleko od nerealistických standardů.
Akademický tlak a kultura výkonu
K tomuto digitálnímu tlaku se přidává tlak na výkon. Známky, žebříčky, kariérní poradenství, očekávání rodičů: úspěch se někdy zdá být měřítkem osobní hodnoty.
Vyrůstat s myšlenkou, že vaše legitimita závisí na vašich výsledcích, může vést k neustálému strachu ze selhání. Dělání chyb je však nedílnou součástí učení. Když se úspěch stane imperativem pro definování vlastní identity, nastupuje úzkost. Mnoho teenagerů si velmi brzy osvojí myšlenku, že musí vynikat, odlišovat se a plánovat si budoucnost. Tato psychická zátěž silně zatěžuje jejich blaho.
Výraznější dopad na dívky
Mezinárodní organizace jako UNESCO upozorňují na specifický dopad sociálních médií na dívky. Tlak ohledně vzhledu, stereotypy, hypersexualizace, neustálá konkurence: digitální prostředí může podkopávat jejich sebevědomí.
Způsob, jakým lidé vnímají svá těla, svou popularitu a přizpůsobování se nerealistickým standardům krásy, zesiluje pocity nedostatečnosti. Tento kontext také ovlivňuje jejich volbu vzdělání a kariéry a posiluje určité omezující vzorce. Oceňování rozmanitosti těl, talentů a ambicí se pak stává klíčovým pro obnovení sebevědomí.
Past nuceného štěstí
Je ironií, že upřímná touha rodičů vidět své děti šťastné může někdy přidávat další tlak. Když jsou smutek, hněv nebo strach vnímány jako emoce, kterým je třeba se za každou cenu vyhnout, mladí lidé se je naučí potlačovat.
Všechny emoce slouží svému účelu. Strach může chránit, hněv může signalizovat nespravedlnost a smutek nám může pomoci zpracovat ztrátu. Psychologové zdůrazňují, že učení se rozpoznávat a regulovat emoce posiluje odolnost mnohem více než hledání trvalého štěstí. Dobře adaptované dítě není dítě, které nikdy nezažívá úzkost, ale dítě, které chápe, že jeho emoce jsou platné a podporované.
Stručně řečeno, všudypřítomné obrazovky, kultura výkonu a sociální a emocionální tlak: tyto kombinované faktory částečně vysvětlují pokles blahobytu pozorovaný již více než deset let. Aby se tento trend zvrátil, odborníci volají po realističtější emoční výchově, regulaci vystavení toxickým digitálním vlivům a předefinování úspěchu. Protože naplnění nepramení z dokonalosti, ale z rovnováhy mezi vysokými standardy, podporou a autenticitou.