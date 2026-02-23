Search here...

Tato matka a elitní sportovkyně nově definuje koncept rovnováhy.

Rodičovství
Julia P.
@becsgentry/Instagram

Becs Gentry, matka, ultramaratonka a trenérka pelotonu, nově definuje rovnováhu mezi mateřstvím, párem a sportovním výkonem tím, že autenticky prohlašuje, že skutečná „dokonalá rovnováha neexistuje“.

Žádná dokonalá rovnováha, ale jasně definované priority.

V nedávném rozhovoru pro časopis People hovořila nová globální ambasadorka značky HOKA o své osobní vizi „rovnováhy“. Upřesnila, že slovo dává do uvozovek, protože podle jejího názoru neexistuje nic jako skutečně dokonalá rovnováha mezi různými sférami života. Spíše než aby usilovala o absolutní harmonii, raději akceptuje, že některé priority dočasně dostanou přednost před jinými: její intenzivní trénink, rodinný život nebo podpora, kterou poskytuje svému partnerovi.

Tento realistický přístup jí dává svobodu procházet mezi svými sportovními závazky – od náročných ultramaratonů až po pravidelné tréninky pelotonu – a svým životem matky své dcery Talullah, aniž by cítila jakoukoli vinu. Zdůrazňuje, že tento kompromis jí umožňuje zůstat plně zapojená do každé ze svých aktivit a zároveň pěstovat svou vášeň pro běh a pouto s rodinou.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Becs Gentry (@becsgentry)

Sehrané duo, které se střídá v záři reflektorů

Becs Gentry vysvětluje, že se při hledání rovnováhy mezi jejich cíli spoléhá na svého partnera Austina Curtise, kterého popisuje jako skutečnou „skálu“. Když se jeden z nich věnuje velké výzvě, druhý se ujme logistické a emocionální podpory, čímž vzniká zásadní komplementarita. Tato dynamika jim umožnila společně překonat mimořádné okamžiky, například když ji Austin Curtis a jejich dcera doprovázeli při jejím výkonu, kdy uběhla sedm maratonů na sedmi kontinentech za sedm dní – výzva, kterou by sama nezvládla.

Podle Becs Gentryové jim tato reciprocita umožňuje vyhnout se vyhoření a udržovat si určitou formu harmonie – sice nedokonalé, ale hluboce respektující potřeby a ambice toho druhého. Zdůrazňuje, že právě tato rodinná spolupráce je tím, co umožňuje její sportovní úspěchy nejen dosáhnout, ale i je dlouhodobě udržitelné.

Od ultramaratonu k umístěním na stupních vítězů HOKA

Becs Gentry, která byla v únoru 2026 oznámena jako globální ambasadorka HOKA, ztělesňuje běhací vizi, která oslavuje jak elitní výkon, tak i radost z každodenního běhu, a to v dokonalé souhře s jejím vlastním vývojem po mateřství.

Jako bývalá účastnice britských olympijských kvalifikací a respektovaná trenérka doporučuje vyvážený a uvědomělý přístup k tréninku. Zdůrazňuje například důležitost znalosti, kdy zpomalit, a dopřát si chvilky svobody: „Nechte hodinky doma a běhejte prostě pro radost,“ radí a zdůrazňuje, že tyto přestávky jsou nezbytné k tomu, abyste se vyhnuli vyhoření a udrželi si zdravý vztah k běhání, které praktikuje jak z vášně, tak pro výkon.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený uživatelem Becs Gentry (@becsgentry)

Becs Gentry v konečném důsledku ukazuje, že se můžete stát matkou a špičkovou sportovkyní tím, že budete pěstovat flexibilitu a podpůrnou síť, spíše než se budete usilovat o iluzorní hledání dokonalosti. Její cesta – od běhu v terénu až po světové maratony, včetně jejího působení v Pelotonu – dokazuje, že klíčem k štěstí a nošení pevných základů je přijmout vzestupy i pády.

Julia P.
Julia P.
Jsem novinářka Julia, která s nadšením objevuje a sdílí poutavé příběhy. S kreativním stylem psaní a bystrým okem se snažím vdechnout život široké škále témat, od současných trendů a společenských problémů až po kulinářské lahůdky a tajemství krásy.
Article précédent
Děti jsou „méně naplněné“: studie vysvětluje příčiny

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Děti jsou „méně naplněné“: studie vysvětluje příčiny

Mají přístup k většímu množství technologií, informací a příležitostí než kdykoli předtím. Přesto mnoho dětí a teenagerů říká,...

Matka dvou dětí získala olympijské zlato ve 41 letech.

Na zisk zlata čekala pět olympijských her. Ve svých 41 letech se Elana Meyers Taylor zapsala do historie...

Tento otec přetváří nápady své tříleté dcery do písní a uchvacuje miliony uživatelů internetu.

Když se dětská fantazie setká s hudební kreativitou otce, výsledek se může stát virálním. Stephen Spencer, profesor skladby...

Nedostatek spánku, duševní únava, osamělost: realita pro novopečené matky

Slyšíme o absolutní blaženosti, magickém kontaktu kůže na kůži a bezpodmínečné lásce. To všechno samozřejmě existuje. Jenže za...

Mateřství v obrazech: co ukazují staré portréty

V digitálním věku matky zachycují svá miminka ze všech úhlů a každý malý okamžik proměňují v improvizované focení....

„Nebude opuštěna“: v 91 letech se stal otcem a prohlásil, že je mimořádným otcem

Pierre Sablé, Katalánec žijící v Pyrenejích-Orientales, se ve věku 91 let stal otcem posedmé. Se svou partnerkou Aïchou...

© 2025 The Body Optimist