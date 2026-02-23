Tato matka a elitní sportovkyně nově definuje koncept rovnováhy.

Becs Gentry, matka, ultramaratonka a trenérka pelotonu, nově definuje rovnováhu mezi mateřstvím, párem a sportovním výkonem tím, že autenticky prohlašuje, že skutečná „dokonalá rovnováha neexistuje“.
Žádná dokonalá rovnováha, ale jasně definované priority.
V nedávném rozhovoru pro časopis People hovořila nová globální ambasadorka značky HOKA o své osobní vizi „rovnováhy“. Upřesnila, že slovo dává do uvozovek, protože podle jejího názoru neexistuje nic jako skutečně dokonalá rovnováha mezi různými sférami života. Spíše než aby usilovala o absolutní harmonii, raději akceptuje, že některé priority dočasně dostanou přednost před jinými: její intenzivní trénink, rodinný život nebo podpora, kterou poskytuje svému partnerovi.
Tento realistický přístup jí dává svobodu procházet mezi svými sportovními závazky – od náročných ultramaratonů až po pravidelné tréninky pelotonu – a svým životem matky své dcery Talullah, aniž by cítila jakoukoli vinu. Zdůrazňuje, že tento kompromis jí umožňuje zůstat plně zapojená do každé ze svých aktivit a zároveň pěstovat svou vášeň pro běh a pouto s rodinou.
Sehrané duo, které se střídá v záři reflektorů
Becs Gentry vysvětluje, že se při hledání rovnováhy mezi jejich cíli spoléhá na svého partnera Austina Curtise, kterého popisuje jako skutečnou „skálu“. Když se jeden z nich věnuje velké výzvě, druhý se ujme logistické a emocionální podpory, čímž vzniká zásadní komplementarita. Tato dynamika jim umožnila společně překonat mimořádné okamžiky, například když ji Austin Curtis a jejich dcera doprovázeli při jejím výkonu, kdy uběhla sedm maratonů na sedmi kontinentech za sedm dní – výzva, kterou by sama nezvládla.
Podle Becs Gentryové jim tato reciprocita umožňuje vyhnout se vyhoření a udržovat si určitou formu harmonie – sice nedokonalé, ale hluboce respektující potřeby a ambice toho druhého. Zdůrazňuje, že právě tato rodinná spolupráce je tím, co umožňuje její sportovní úspěchy nejen dosáhnout, ale i je dlouhodobě udržitelné.
Od ultramaratonu k umístěním na stupních vítězů HOKA
Becs Gentry, která byla v únoru 2026 oznámena jako globální ambasadorka HOKA, ztělesňuje běhací vizi, která oslavuje jak elitní výkon, tak i radost z každodenního běhu, a to v dokonalé souhře s jejím vlastním vývojem po mateřství.
Jako bývalá účastnice britských olympijských kvalifikací a respektovaná trenérka doporučuje vyvážený a uvědomělý přístup k tréninku. Zdůrazňuje například důležitost znalosti, kdy zpomalit, a dopřát si chvilky svobody: „Nechte hodinky doma a běhejte prostě pro radost,“ radí a zdůrazňuje, že tyto přestávky jsou nezbytné k tomu, abyste se vyhnuli vyhoření a udrželi si zdravý vztah k běhání, které praktikuje jak z vášně, tak pro výkon.
Becs Gentry v konečném důsledku ukazuje, že se můžete stát matkou a špičkovou sportovkyní tím, že budete pěstovat flexibilitu a podpůrnou síť, spíše než se budete usilovat o iluzorní hledání dokonalosti. Její cesta – od běhu v terénu až po světové maratony, včetně jejího působení v Pelotonu – dokazuje, že klíčem k štěstí a nošení pevných základů je přijmout vzestupy i pády.