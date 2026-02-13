Search here...

Mateřství v obrazech: co ukazují staré portréty

Rodičovství
Émilie Laurent
portrait enfant ère victorienne
Extrait de "Hidden Mother", livre de Linda Fregni Nagler

V digitálním věku matky zachycují svá miminka ze všech úhlů a každý malý okamžik proměňují v improvizované focení. Přesto na rodinných fotografiích často zůstávají nepřítomné, skryté za objektivem. Ve viktoriánské době, kdy bylo pořízení fotografie zkouškou trpělivosti a trvalo mnohem déle než milisekundu, se matky vznášely v pozadí. Byly fyzicky přítomné, ale vizuálně nepřítomné, zakryté prostěradlem jako duchové. Tyto portréty, hodné filmu Tima Burtona, fascinují veřejnost i o 200 let později.

Matky schované pod prostěradly

Tyto zestárlé portréty mrazí krev v žilách. Nesou stopy času, ale především v divákovi vyvolávají určitý neklid. Zdá se, jako by přežily paranormální scénu. Přesto jsou to jen momentky kojenců pořízené ve viktoriánské éře, čerstvě z kolébek. Jenže obsahují znepokojivé detaily, které diváka téměř nutí opakovaně si mnout oči. Na rozdíl od současných profesionálních fotografií, které zobrazují miminka v proutěných koších nebo bavlněných prostěradlech, mají tyto atypické dekorativní prvky. Jako by se jednalo o přízračnou přítomnost.

Za dětmi jsou rozeznatelné siluety matek, které připomínají živé dekorace. Domnělé matky jsou zahaleny do látek, které se ani nepokoušejí o jemnost. Je to, jako by si hrály na schovávanou s fotoaparátem a dávaly si pozor, aby nebyly odhaleny. Děti, hlavní objekty fotografií, sedí na neviditelných kolenou, zakryté závěsy, nebo jsou objímány rukama vyrobenými pouze z látky. Ruce se vynořují odnikud a téměř vytvářejí iluzi putujícího ducha, a ženské tváře vyčnívají ze sametových pohovek jako Bílá paní.

Na rozdíl od moderních fotografií, které matku explicitně zobrazují a staví ji do role protagonistky, tyto portréty dětí z viktoriánské éry ji umisťují do pozadí. Schování matky pod kabáty a její redukce na objekt se může zdát kruté nebo dokonce morbidní. Přesto se jednalo spíše o odvedení pozornosti než o skutečnou touhu ji potlačit.

Technika pro uklidnění miminek

V moderní době stačí k zachycení něžného okamžiku a sledování časové osy dětí pouhé kliknutí. Ve viktoriánské době musely rodiny využít daguerrotypie, předchůdce fotoaparátu, aby si uchovaly hmatatelný záznam své historie a zvěčnily tvář svého dítěte na lesklém papíře. Toto zařízení, mnohem větší a těžkopádnější než polaroidy a chytré telefony , které nám dnes plní kapsy, vyžadovalo delší expoziční čas, od 30 sekund do několika minut.

Bylo proto nutné být vynalézavý a vystačit si s tím, co bylo k dispozici. Matky, uzavřené ve fyzickém prostoru a proměněné v chameleony, byly neocenitelnou emocionální oporou a po celou dobu držely dítě v klidu. Fotografování vedly a zajišťovaly jeho hladký průběh, aniž by se ho skutečně účastnily, jak diktovaly tehdejší estetické kodexy.

Podle Naglerovy teorie, pokud matky pózovaly v maskáčích, místo aby se na fotografii jasně objevily, nebylo to z nutnosti, ale z vlastní vůle. „Zdá se, že matky se snažily vytvořit intimní spojení mezi dítětem a divákem, spíše než mezi sebou samými a dítětem,“ uvádí se v článku v deníku Telegraph .

I dnes se matky na fotografiích objevují jen zřídka.

Zatímco tyto portréty dětí z viktoriánské éry matky zastírají a tiše potlačují jejich roli, fotografie, které zdobí naše osobní alba, nejsou o nic výmluvnější. Stačí pouhý pohled do těchto památečních knih, abychom to potvrdili. Matky se sice letmo objeví mezi lesklými stránkami, ale často zůstávají ve stínu, mimo záběr. I v době selfie tyčí a kompaktních stativů jsou matky nakonec z této rutiny „jedna, dva, tři, úsměv“ vyloučeny.

A Laura Valletová, knihovnice specializující se na dětskou literaturu, tento téměř symptomatický úbytek zdokumentovala . Jak? Vycházejíc z vlastní zkušenosti. „Z 450 fotografií, které jsem roztřídila, se můj manžel objevuje dvakrát častěji než já po boku našich dětí,“ naříká v příspěvku zveřejněném na X. Její postřeh? Je to, jako by byla v rodinném životě jen komparzistkou, i když ve skutečnosti do něj investuje celou svou duši a věnuje mu veškerou energii.

Tyto fotografie z viktoriánské éry, vykopané z archivů a vystavené v muzeích, ilustrují neblahý sklon zastínit ženy. Navzdory moderním technologiím však matky stále příliš málo zažívají pocit záblesku ve tváři.

