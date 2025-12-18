Až 300 dětí? Matoucí byznys bohatých Číňanů v Americe

Ultrabohatí Číňané, fascinovaní pronatalistickými teoriemi Elona Muska, přesouvají své dynastické ambice do Kalifornie. Rozsáhlým využíváním náhradních matek a elitních spermabank se snaží vytvořit skutečné dědičné linie, které někdy čítají stovky. Toto odvětví, jak odhalil Wall Street Journal , porušuje čínské zákony a vyvolává vážná obvinění z vykořisťování a eugeniky.
Obcházení rodinných omezení zavedených Pekingem
V Číně je náhradní mateřství přísně zakázáno a páry mohou mít maximálně tři děti. Tato omezení však neodrazují některé magnáty, kteří se obracejí na kalifornské kliniky. Tam nakupují tzv. „prémiové“ spermie – od špičkových sportovců nebo dárců s vysokým IQ – za přibližně 2 500 dolarů za vzorek, aby mohli oplodnit americké náhradní matky a zplodit děti narozené jako občané USA. Xu Bo, zakladatel sítě Duoyi Network, již tvrdí, že má přes 100 dětí a údajně si klade za cíl mít alespoň 20 synů, aby zajistil kontinuitu svého impéria videoher.
Exploze trhu s vybranými gametami
Ačkoli kalifornské zákony teoreticky omezují počet dětí na dárce na 25, toto pravidlo je u bohatých klientů často obcházeno. Specialisté jako Nathan Zhang z IVF USA hovoří o hromadných objednávkách zaměřených na vytváření „geneticky nadřazených dynastií“ se systematickým využíváním preimplantační genetické diagnostiky k výběru určitých znaků. Miliardář Wang Huiwu údajně počal 10 dcer s použitím spermií od modelek, poháněn jasnou touhou po spojenectvích a prestiži.
Právní napětí v Los Angeles
Soudkyně Amy Pellmanová veřejně vyjádřila znepokojení: v roce 2023 se Xu Bo údajně objevil prostřednictvím videokonference v tuctu případů týkajících se uznávání rodičovství, a to vše během svého pobytu v Číně. V Irvine chůvy vychovávají jeho děti, zatímco on čeká na víza. Jeho poznámky o údajné „nadřazenosti“ chlapců vyvolaly pobouření, a to i u soudů. Tváří v tvář těmto praktikám Peking oznámil přísnější sankce proti náhradnímu mateřství v zahraničí, ale na tyto bohaté elity to mělo jen malý skutečný dopad.
Etické excesy: potenciální incest a komodifikace života
Nedostatek jasné sledovatelnosti zvyšuje riziko incestních vztahů mezi nevlastními sourozenci, kteří si nejsou vědomi svého příbuzenského vztahu. Důvodem k obavám jsou také často neprůhledné platební podmínky pro náhradní matky. Ve Spojených státech někteří senátoři volají po zákazu náhradního mateřství pro čínské občany, přestože počet žádostí se od roku 2014 čtyřnásobně zvýšil. Kritici to odsuzují jako do očí bijící eugeniku, kdy se děti stávají majetkem používaným k prosazování dynastických strategií.
Směrem k mezinárodní regulaci?
Tito otcové, kteří jsou často nepřítomni v každodenním životě svých dětí, investují kolosální částky do budování genetických linií. Mezi přísnějšími čínskými předpisy a rozdíly v americké legislativě přetrvává právní vakuum. Stále více hlasů volá po globální regulaci a přísné sledovatelnosti dárců, aby se omezil tento „byznys s dětmi“ s jeho znepokojivými excesy.
Stručně řečeno, za těmito na míru šitými schématy rodokmenů se skrývá znepokojivý rozdíl mezi mocí peněz a mezemi zákona. Tím, že se plození dětí proměňuje v investiční strategii a děti v nástroje dědictví nebo prestiže, tyto praktiky přímo zpochybňují etické hodnoty, které jsou základem našich společností. Případ také odhaluje neschopnost národních právních rámců regulovat globalizované reprodukční toky, kde se ti nejbohatší řídí zákony tak, jak uznají za vhodné.