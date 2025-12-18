Search here...

Až 300 dětí? Matoucí byznys bohatých Číňanů v Americe

Rodičovství
Naila T.
Стас Ксензов/Pexels

Ultrabohatí Číňané, fascinovaní pronatalistickými teoriemi Elona Muska, přesouvají své dynastické ambice do Kalifornie. Rozsáhlým využíváním náhradních matek a elitních spermabank se snaží vytvořit skutečné dědičné linie, které někdy čítají stovky. Toto odvětví, jak odhalil Wall Street Journal , porušuje čínské zákony a vyvolává vážná obvinění z vykořisťování a eugeniky.

Obcházení rodinných omezení zavedených Pekingem

V Číně je náhradní mateřství přísně zakázáno a páry mohou mít maximálně tři děti. Tato omezení však neodrazují některé magnáty, kteří se obracejí na kalifornské kliniky. Tam nakupují tzv. „prémiové“ spermie – od špičkových sportovců nebo dárců s vysokým IQ – za přibližně 2 500 dolarů za vzorek, aby mohli oplodnit americké náhradní matky a zplodit děti narozené jako občané USA. Xu Bo, zakladatel sítě Duoyi Network, již tvrdí, že má přes 100 dětí a údajně si klade za cíl mít alespoň 20 synů, aby zajistil kontinuitu svého impéria videoher.

Exploze trhu s vybranými gametami

Ačkoli kalifornské zákony teoreticky omezují počet dětí na dárce na 25, toto pravidlo je u bohatých klientů často obcházeno. Specialisté jako Nathan Zhang z IVF USA hovoří o hromadných objednávkách zaměřených na vytváření „geneticky nadřazených dynastií“ se systematickým využíváním preimplantační genetické diagnostiky k výběru určitých znaků. Miliardář Wang Huiwu údajně počal 10 dcer s použitím spermií od modelek, poháněn jasnou touhou po spojenectvích a prestiži.

Právní napětí v Los Angeles

Soudkyně Amy Pellmanová veřejně vyjádřila znepokojení: v roce 2023 se Xu Bo údajně objevil prostřednictvím videokonference v tuctu případů týkajících se uznávání rodičovství, a to vše během svého pobytu v Číně. V Irvine chůvy vychovávají jeho děti, zatímco on čeká na víza. Jeho poznámky o údajné „nadřazenosti“ chlapců vyvolaly pobouření, a to i u soudů. Tváří v tvář těmto praktikám Peking oznámil přísnější sankce proti náhradnímu mateřství v zahraničí, ale na tyto bohaté elity to mělo jen malý skutečný dopad.

Etické excesy: potenciální incest a komodifikace života

Nedostatek jasné sledovatelnosti zvyšuje riziko incestních vztahů mezi nevlastními sourozenci, kteří si nejsou vědomi svého příbuzenského vztahu. Důvodem k obavám jsou také často neprůhledné platební podmínky pro náhradní matky. Ve Spojených státech někteří senátoři volají po zákazu náhradního mateřství pro čínské občany, přestože počet žádostí se od roku 2014 čtyřnásobně zvýšil. Kritici to odsuzují jako do očí bijící eugeniku, kdy se děti stávají majetkem používaným k prosazování dynastických strategií.

Směrem k mezinárodní regulaci?

Tito otcové, kteří jsou často nepřítomni v každodenním životě svých dětí, investují kolosální částky do budování genetických linií. Mezi přísnějšími čínskými předpisy a rozdíly v americké legislativě přetrvává právní vakuum. Stále více hlasů volá po globální regulaci a přísné sledovatelnosti dárců, aby se omezil tento „byznys s dětmi“ s jeho znepokojivými excesy.

Stručně řečeno, za těmito na míru šitými schématy rodokmenů se skrývá znepokojivý rozdíl mezi mocí peněz a mezemi zákona. Tím, že se plození dětí proměňuje v investiční strategii a děti v nástroje dědictví nebo prestiže, tyto praktiky přímo zpochybňují etické hodnoty, které jsou základem našich společností. Případ také odhaluje neschopnost národních právních rámců regulovat globalizované reprodukční toky, kde se ti nejbohatší řídí zákony tak, jak uznají za vhodné.

Naila T.
Naila T.
Analyzuji společenské trendy, které formují naše těla, naši identitu a naše vztahy se světem. Pohání mě pochopení toho, jak se normy v našich životech vyvíjejí a transformují a jak diskurzy o genderu, duševním zdraví a sebeobrazu prostupují každodenním životem.
Article précédent
Protože „už nechtěla být matkou“, učinila pro své dítě rozhodnutí, které se mohlo zvrhnout v tragédii.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Protože „už nechtěla být matkou“, učinila pro své dítě rozhodnutí, které se mohlo zvrhnout v tragédii.

Ve Spojených státech otřásl městem Richmond v Kentucky šokující případ. Čtyřiatřicetiletá žena Sarah C. Vickerová byla zatčena poté,...

Objetí může vaše dítě ochránit mnohem víc, než si představujete.

Někdy máme tendenci podceňovat sílu objetí. Koneckonců je to „jen“ pár sekund kontaktu, tepla a blízkosti. A přesto...

„Rave párty“ pro miminka? Neočekávaný fenomén, který uchvacuje celou generaci

Mysleli jste si, že techno je vyhrazeno jen pro nekonečné noci dospělých? Zamyslete se znovu. V posledních několika...

Tohle jsou fráze, které byste dětem během vánočního období nikdy neměli říkat.

S blížícími se svátky mnoho dospělých podléhá pokušení využít Santa Clause jako vyjednávací nástroj, aby od svých dětí...

Matka zjistí, že její dcera je tyranka; její reakce je šokující.

Video nedávno sdílené na sociálních sítích vyvolalo ve Francii kontroverzi. Ukazuje matku, jak vypráví, jak zjistila, že její...

Toto téměř zapomenuté jméno se nečekaně vrací do porodnic.

Esmée, staromódní jméno s jemným šarmem, se po téměř úplném vymizení z matričních registrů francouzských porodnic silně vrací....

© 2025 The Body Optimist