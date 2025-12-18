Search here...

Protože „už nechtěla být matkou“, učinila pro své dítě rozhodnutí, které se mohlo zvrhnout v tragédii.

Rodičovství
Freepik

Ve Spojených státech otřásl městem Richmond v Kentucky šokující případ. Čtyřiatřicetiletá žena Sarah C. Vickerová byla zatčena poté, co nechala svou roční dceru doma téměř dvě hodiny samotnou. Důvod, který uvedla policii – „Už nechci být matkou“ – okamžitě vyvolal pobouření a nepochopení v celé zemi.

Nemyslitelný čin spáchaný „z vyčerpání“

Dne 3. prosince 2025 byla na adresu 129 Big Hill Avenue přivolána místní policie poté, co se podle serveru WKYT objevilo hlášení, že doma je samo kojence. Po příjezdu policisté našli matku Sarah C. Vickerovou, která se vracela z výletu. Vysvětlila, že odešla ze svého bytu do kostela vzdáleného asi 2,5 kilometru a nechala dceru v ohrádce.

Podle policejní zprávy žena údajně prohlásila, že „už nechce být matkou“. Před odchodem údajně zanechala svému partnerovi dopis na rozloučenou, byt opustila, aniž by zamkla dveře nebo nechala svému dítěti mléko. Hladové dítě dostalo své poslední jídlo téměř pět hodin před příjezdem policie.

Vysoce riziková situace pro kojence

Policisté ve své zprávě uvedli, že dítě bylo umístěno v ohrádce pod 65palcovou televizí, což představuje další nebezpečí v případě pádu. Podle vyšetřování bylo dítě ponecháno bez dozoru téměř dvě hodiny, než byly zavolány záchranné složky. Naštěstí po příjezdu záchranářů našli dítě živé a mohli mu poskytnout okamžitou péči.

Matka byla zatčena a zadržena v okrese Madison. Byla obviněna z trestného činu týrání prvního stupně a opuštění dítěte. Její propuštění bylo podmíněno složením kauce ve výši 10 000 dolarů. Předběžné slyšení se konalo 10. prosince.

Úřady a veřejné mínění v šoku

Tento příběh hluboce šokoval americkou veřejnost a připomněl tragédie spojené s utrpením některých rodičů. Místní úřady zdůraznily, že ve Spojených státech existují systémy, které umožňují matkám v nouzi dočasně umístit své děti do bezpečné péče zdravotnických zařízení nebo specializovaných domovů, aniž by riskovaly okamžité trestní stíhání. Organizace na ochranu dětí volají po posílení preventivních opatření v oblasti duševního zdraví a poporodní podpory.

Případ Sarah C. Vickerové opět zdůrazňuje psychologickou zranitelnost, kterou některé matky mohou prožívat v tichosti. I když se dítěti podařilo zabránit tomu nejhoršímu, tento případ slouží jako připomínka toho, že by se žádná rodičovská úzkost neměla ignorovat. Mluvit o tom, požádat o pomoc a najít podporu může zachránit mnohem víc než jen život: celou rodinu.

