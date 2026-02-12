„Nebude opuštěna“: v 91 letech se stal otcem a prohlásil, že je mimořádným otcem

Pierre Sablé, Katalánec žijící v Pyrenejích-Orientales, se ve věku 91 let stal otcem posedmé. Se svou partnerkou Aïchou (39) přivítal malou Louisu Marii, nejmladší z rodiny, která má nejstarší dceru, které je 60 let. Toto „neobvyklé“ otcovství, o kterém informoval deník L'Indépendant , překvapilo jeho okolí, ale sám ho přijal s klidem.
Narození Louisy Marie a generační propast
Louisa Maria je sedmým dítětem Pierra Sablého (medailisty z maratonů v New Yorku, Los Angeles a Římě v kategorii nad 80 let), přičemž všechny se narodily různým matkám. Jeho předchozí dcery jsou Carole (60), Julie (50), Pauline (35), Céleste (30) a Jeanne (24); syn bohužel zemřel.
Pierre vtipkuje o svém věku: „Nejsem tak starý, je mi 91!“ Dokonce si utahuje z Roberta De Nira, který se stal otcem v 80 letech: „Jsi zbitý, promiň, dědku.“ Vysvětluje také, že je v životě své dcery každý den velmi přítomný: „Jsem s ní pořád, je to skvělé.“
Reakce jeho okolí a Pierrovy odpovědi
Jeho přátelé poukázali na to, že i kdyby se Louisa dožila 100 let, bylo by jí v době smrti pouhých 10 let. Pierre tyto poznámky odmítá: „Právě v tuto chvíli umírají stovky milionů lidí, mají nehody nebo jsou [děti] opuštěny svými rodiči. Ona nebude opuštěna; připravíme ji na to.“ Zároveň dává do perspektivy i ostřejší kritiku: „Lidé řeknou, že je to výjimečné. Možná. Není to můj problém, pokud je to výjimečné. Žiji!“ Aïcha, která po prvním bezdětném manželství toužila po dítěti, ho popisuje jako „velmi dobrého otce, velmi dobrého manžela, velmi dobrého životního partnera“ a říká, že je šťastná.
Rodinný a mediální kontext
Pár se seznámil v lyžařském středisku. Pierre Sablé, farmář a poté úspěšný sportovec, se zasazuje o aktivní a optimistický životní styl, netrápí se soudy. Jejich příběh se stal virálním na sociálních sítích, převzalo ho Sud Radio a další média a vyvolal živé debaty o pozdním otcovství, možném dědictví a rodinných cyklech.
Na X (dříve Twitter) a Facebooku byli někteří uživatelé obzvláště kritičtí: „V tomhle věku už byste neměli mít děti, je to nezodpovědné,“ nebo „Tohle dítě přijde o otce příliš brzy, je to sobecké.“ Jiní naznačovali finanční motivy a zmiňovali „sňatky z rozumu“ a „dědické schémata“.
Naopak mnoho komentářů bylo laskavých a obdivných: „Pokud je milující a zdravý, věk by neměl být překážkou“, „Každý má právo budovat si rodinu vlastním tempem“, nebo dokonce „Je to krásná lekce svobody a odvahy tváří v tvář společenským normám.“ Mezi drsnými soudy a vzkazy podpory tento příběh především ilustruje, jak atypické životní cesty nadále zpochybňují společenské představy o rodině, věku a rodičovství.
Příběh Pierra Sablého v konečném důsledku ilustruje takzvané pozdní otcovství, které vyvolává silné reakce. Jeho cesta vyvolala mezi obdivem a otázkami protichůdné reakce. On i jeho partnerka Aïcha však potvrzují, že tento porod prožívají s klidem a jsou si jisti, že Louise Marii mohou nabídnout stabilní a pozorné emocionální prostředí.