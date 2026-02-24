Kanadská žena přežila mrtvici a probudila se s nečekaným přízvukem

Kanadská žena, která v roce 2023 prodělala mrtvici, si myslela, že se vydává na dlouhou cestu k rehabilitaci. Po operaci se probudila s nečekaným přízvukem, což je vzácný neurologický jev.
Mrtvice následovaná překvapivou změnou hlasu
V listopadu 2023 utrpěla 56letá Kanaďanka Tara Livingstonová mrtvici, která jí způsobila potíže s řečí. Po určité době péče a lékařského sledování podstoupila o rok později operaci v blízkosti oka.
Ačkoli operace proběhla bez větších komplikací, po jejím probuzení došlo k nečekanému jevu. Podle její zprávy, kterou zveřejnil britský deník The Mirror, její hlas získal ruský přízvuk, přestože se tento jazyk nikdy nenaučila ani v Rusku nežila. Vysvětlila, že ji překvapilo, že se její vlastní hlas změnil a nedokázal se vrátit k původní intonaci.
Syndrom cizího přízvuku, vzácná porucha
Lékaři hlásí případ syndromu cizího přízvuku (FAS). Jedná se o extrémně vzácnou neurologickou poruchu, která obvykle vzniká v důsledku mrtvice, poranění hlavy nebo jiného poškození mozku postihujícího jazykové oblasti mozku. Syndrom neznamená, že daná osoba skutečně mluví novým jazykem. Spíše se jedná o změnu prozodie, rytmu nebo artikulace, která vytváří dojem cizího přízvuku.
Mozkové mrtvice mohou narušit mozkové okruhy zapojené do koordinace řeči. Podobné případy byly v lékařské literatuře popsány od začátku 20. století, ačkoli jsou stále velmi vzácné. Jedna publikovaná studie identifikovala v té době méně než sto zdokumentovaných případů po celém světě.
Významný dopad na každodenní život
Kromě počátečního překvapení má tato hlasová transformace konkrétní důsledky. Tara Livingston vysvětluje, že se jí pravidelně ptají na její původ. Uvádí, že někteří lidé si kvůli jejímu přízvuku myslí, že je imigrantka. Podle ní tato situace komplikuje její každodenní život a posiluje pocit ztráty části její identity.
Říká, že chce znovu získat svůj původní hlas a začala s logopedií, aby se pokusila zlepšit svou výslovnost. Odborníci poukazují na to, že progrese syndromu cizího přízvuku se liší případ od případu. Někteří lidé postupně získají svůj původní přízvuk, zatímco u jiných změny přetrvávají.
Když mozek překonfiguruje řeč
Jazyk se opírá o komplexní síť mozkových oblastí, včetně Brocovy oblasti a dalších oblastí zapojených do motorického plánování řeči. I lokalizovaná léze může vést k jemným změnám v artikulaci. V případě syndromu cizího přízvuku změny ovlivňují především melodii věty, délku slabik a výslovnost určitých souhlásek. Pro posluchače tyto změny evokují specifický přízvuk, ačkoli to není výsledek učení se jazyka. Tato porucha zůstává vzácná a stále je předmětem výzkumu, který má lépe porozumět jejím mechanismům.
Stručně řečeno, příběh Tary Livingstonové ilustruje složitost lidského mozku a někdy neočekávané důsledky mrtvice. Přestože operace proběhla dobře, probudila se s nečekaným přízvukem, pravděpodobně souvisejícím se syndromem cizího přízvuku. Jedná se o vzácný jev, vědecky zdokumentovaný, ale stále špatně pochopený.