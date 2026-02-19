Search here...

Po lékařském incidentu odešla z nemocnice s fluorescenčně zelenýma očima.

Pohoda
Fabienne Ba.
Z toho, co mělo být rutinní oční prohlídka, se stala virální historka. O několik minut později se v očích Margerity B. Wargoly (@margoinireland) objevil nečekaně zářivě zelený odstín, což vyvolalo překvapení a smích.

Běžná zkouška, která nabere nečekaný směr

Po vyšetření v nemocnici si Margerita B. Wargola všimla, že její oči získaly obzvláště zářivý fluorescenčně zelený odstín. Scéna, kterou s humorem popsala na Instagramu, rychle vyvolala úžas. Tváří v tvář kamerám trvala na tom, že nebyl použit žádný filtr. Neobvyklá barva byla zcela skutečná a vznikla v důsledku produktu aplikovaného během očního testu.

Podle jejího vyprávění se všechno změnilo po vkápnutí tekutiny používané k vyšetření povrchu oka. Margerita B. Wargola si při mrkání všimla intenzivního žlutého odstínu ve svém zorném poli. Vysvětlení se rychle ukázalo: její kontaktní čočky absorbovaly barvivo.

Fluorescein, běžné barvivo v oftalmologii

Pozorovaný jev se vysvětluje použitím fluoresceinu, barviva často používaného při oftalmologických vyšetřeních. Tato látka umožňuje detekci potenciálních lézí rohovky nebo posouzení kvality slzného filmu. Za specifického osvětlení vydává charakteristický jasně zelený odstín.

Použití fluoresceinu je standardní a obecně bezpečný postup. Obvykle se rychle smyje slzami. V tomto konkrétním případě však jeden detail změnil vizuální výsledek: kontaktní čočky nebyly před aplikací přípravku vyjmuty. Tyto čočky mohou absorbovat barvivo a déle si uchovávat jeho stopy.

Proč barva zůstala viditelná?

Fluorescein může při kontaktu s určitými materiály způsobit přetrvávající zabarvení. Zejména měkké kontaktní čočky jsou náchylné k absorpci tekutin. Margerita B. Wargola vysvětluje, že se zdravotnický personál okamžitě pokusil vypláchnout jí oči. Navzdory tomu skvrna zůstala v čočkách zažraná.

Protože neměla k dispozici náhradní brýle ani žádné jiné brýle, musela si je znovu nasadit, aby se mohla vrátit domů. Margerita B. Wargola, která trpěla těžkou krátkozrakostí, vysvětlila, že se bez korekčních čoček neobejde. V důsledku toho opustila zařízení s fluorescenčně zelenýma očima, které byly obzvláště patrné za denního světla.

Velkolepý efekt, ale bez nebezpečí

I když vzhled může být nápadný, odborníci poukazují na to, že fluorescein se hojně používá a jeho účinky jsou dočasné. Samotné zabarvení oka obvykle zmizí během několika hodin. V tomto případě to nebyly oči, které zůstaly trvale zbarvené, ale kontaktní čočky. Margerita B. Wargola dokonce v pozdějším videu ukazuje, že přirozená barva jejích duhovek se po vyjmutí čoček vrátila k normálu. Přesto si tónované čočky ponechala jako památku na tuto nehodu. Tekutina v pouzdře má také nazelenalý odstín, což svědčí o tom, že barvivo proniklo do materiálu.

Anekdota, která se stala virální

Kromě lékařského aspektu to byl především výrazný barevný kontrast, který přilákal online pozornost. Mnoho uživatelů internetu reagovalo, od překvapení až po pobavení. Tento příběh slouží jako připomínka toho, že rutinní lékařská prohlídka může někdy odhalit neočekávané, ale ne nutně znepokojivé nálezy. Zdůrazňuje také důležitost dodržování pokynů před očním testem, zejména pokud jde o nošení kontaktních čoček.

Nakonec se odchod z nemocnice s fluorescenčně zelenýma očima může jevit jako vystřižený ze sci-fi filmu. V tomto konkrétním případě se však jednalo pouze o reakci na barvivo používané v oftalmologii, které absorbují kontaktní čočky. Tato nehoda, kterou zažila Margerita B. Wargola (@margoinireland), je spíše působivá než nebezpečná a ilustruje, jak funguje rutinní vyšetření, a slouží jako připomínka několika jednoduchých preventivních opatření. Neobvyklá anekdota, která po pominutí počátečního překvapení končí bez jakýchkoli zdravotních následků.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
