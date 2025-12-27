Search here...

Od 65 let věku se zdá, že ženy mají oproti mužům neočekávanou zdravotní výhodu.

Pohoda
Anaëlle G.
Pokud jde o zdraví a délku života, srovnání mezi ženami a muži jsou častá. A to z dobrého důvodu: biologické, sociální a lékařské trajektorie se stále výrazně liší. Ve Francii nedávná analýza provedená DREES (Ředitelstvím pro výzkum, studie, hodnocení a statistiku) zdůrazňuje zajímavou skutečnost: ženy nejen žijí déle, ale také tráví více let v dobrém zdraví, s funkčním a nezávislým tělem. Toto zjištění nás vybízí k tomu, abychom se na věk dívali jinak a posunuli se od alarmistických stereotypů.

Nový nástroj pro rozhovor o těle, které stárne zdravě

Po dlouhou dobu byla očekávaná délka života primárním ukazatelem používaným k měření zdraví populace. Dlouhý život však nevypovídá nic o kvalitě těchto let. Právě proto, aby DREES (Ředitelství pro výzkum, studie, hodnocení a statistiku) tuto mezeru zaplnilo, začlenilo do svých studií nový ukazatel: očekávanou délku života bez postižení. Tento nástroj umožňuje posoudit počet let prožitých bez větších omezení, tedy těch, která brání v každodenních činnostech nebo samostatnosti.

Díky tomuto propracovanějšímu přístupu se stárnutí jeví v komplexnějším světle. Tělo již není vnímáno jako upadající organismus, ale jako spojenec schopný vydržet, přizpůsobit se a uchovat si své zdroje déle, než se dříve myslelo.

Francie má v Evropě poměrně dobrou pozici

Výsledky této analýzy jsou na evropské úrovni povzbudivé. Francie se řadí mezi přední země, pokud jde o očekávanou délku života ve zdraví od 65 let. Francouzští muži obsazují čtvrté místo, zatímco ženy třetí.

Tato výkonnost odráží kvalitu systému zdravotní péče, preventivních politik a rostoucí zaměření na celkovou pohodu. Tato čísla slouží jako připomínka toho, že stárnutí není jen individuální záležitostí, ale také kolektivní. Zdůrazňují model, kde je stárnoucí tělo podporováno, respektováno a o něj je pečováno.

Ženy si déle zachovávají vitalitu

Od 65 let se tento rozdíl dále zvětšuje. Ženy mohou očekávat, že se dožijí téměř 12 let bez postižení, oproti něco málo přes 10 let u mužů. O dva roky déle si pak mohou užívat mobilního, schopného a aktivního těla. Dva roky, během nichž je plně dostupná nezávislost, potěšení z pohybu, vycházení ven, tvoření nebo péče o sebe. Tento rozdíl je patrný od narození. Ženy se v průměru dožívají bez postižení více než 65 let, zatímco muži o něco kratšího věku.

Pozitivní dynamika pro všechna těla

Dobrá zpráva: muži nezůstávají pozadu. I jejich očekávaná délka života ve zdraví se prodlužuje. Po útlumu způsobeném pandemií se ukazatele opět zvyšují. Stárnutí se stává pomalejším, šetrnějším a lépe podporovaným pro celou populaci.

Tyto trendy nám připomínají, že každé tělo, bez ohledu na pohlaví, má schopnost vydržet a dobře stárnout, pokud mu nasloucháme, respektujeme ho a věnujeme mu péči, kterou si zaslouží.

I když se může zdát, že si ženy po 65 letech udržují „náskok“, základní poselství spočívá jinde: stárnutí může být synonymem pro zdraví, nezávislost a sebevědomí. A to platí pro všechny subjekty.

Anaëlle G.

Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
Digitální detox: jak dlouho trvá, než se člověk bez obrazovek bude cítit lépe?

Digitální detox: jak dlouho trvá, než se člověk bez obrazovek bude cítit lépe?

Dva dny, týden, měsíc… jak dlouho skutečně trvá, než se projeví účinky digitálního odpojení? Nedávné studie ukazují, že...

