Tento pacient, přezdívaný „pacient z Osla", popírá lékařské statistiky.

Fabienne Ba.
Už dříve se říkalo, že ho dvě vážné nemoci odsoudily k zániku. Přesto je tento 63letý muž nyní v úplné remisi HIV i rakoviny – což je výsledek, který je možný díky sérii náhod tak mimořádných, že i jeho lékaři se stále snaží pochopit jejich význam.

HIV pozitivní od roku 2006, rakovina diagnostikována v roce 2017

„Pacient z Osla“, jehož identita zůstává utajena, žije s HIV od roku 2006. Jeho virová nálož byla do té doby dobře kontrolována antiretrovirovou terapií. V roce 2017 mu však byla diagnostikována nová diagnóza: myelodysplastický syndrom, obzvláště agresivní rakovina krve, která narušuje tvorbu krvinek v kostní dřeni. Bez transplantace byl jeho život prakticky v ohrožení.

Hledání dárce s extrémně vzácnými vlastnostmi

Lékařský tým Univerzitní nemocnice v Oslu poté zahájil intenzivní hledání kompatibilního dárce. Jejich počáteční strategie se zaměřila na identifikaci dárce nesoucího mutaci CCR5-delta32, což je vzácná genetická anomálie, která propůjčuje přirozenou rezistenci vůči HIV – vlastnost, kterou má pouze asi 1 % populace severní Evropy. Tváří v tvář selhání tohoto prvního přístupu se lékaři obrátili na staršího bratra pacienta v naději, že dojde k lepší genetické shodě.

Ohromující objev v den transplantace

V den transplantace v roce 2020 lékaři s úžasem zjistili, že bratr dárce sám je nositelem mutace CCR5. Minimální šance v oblasti světa, kde postihuje pouze jednoho ze sta lidí. Sám pacient situaci shrnul pozoruhodnou frází: „Bylo to, jako bych dvakrát vyhrál v loterii.“

Potvrzená remise dva roky po operaci

Pooperační analýzy postupně potvrdily účinnost transplantace. Dva roky po zákroku „pacient z Osla“ pod přísným lékařským dohledem ukončil antiretrovirovou léčbu. Následné testy pak neodhalily žádné další stopy viru v jeho krvi, střevech ani míše. Jeho případ byl oficiálně podrobně popsán ve studii publikované 13. dubna 2026 v časopise Nature Microbiology.

Ještě jedno jméno na velmi krátkém seznamu

„Pacient z Osla“ se připojuje k velmi malému mezinárodnímu seznamu – takzvaným pacientům z Berlína, Londýna, Düsseldorfu, New Yorku, Města naděje a Ženevy – kteří jsou všichni považováni za vyléčené nebo v trvalé remisi HIV po transplantaci kostní dřeně určené k léčbě rakoviny. Všichni sdílejí stejnou charakteristiku: dárce je nositelem ochranné mutace CCR5, s výjimkou pacienta z Ženevy, jehož případ zkoumá jiné mechanismy.

Lékařská naděje, ale ne léčba, kterou lze široce používat

Výzkumníci a lékaři, kteří se na tom podílejí, však naléhají na maximální opatrnost. Transplantace kostní dřeně je i nadále složitý a rizikový zákrok, spojený s významnou úmrtností a velmi závažnými vedlejšími účinky. Její úmrtnost může za určitých okolností dosáhnout 20 %. Nicméně tyto případy zůstávají neocenitelnými „živými laboratořemi“ pro výzkum a nabízejí možnosti pochopení mechanismů, které by nám jednoho dne mohly umožnit kontrolovat nebo dokonce trvale vymýtit HIV.

Stručně řečeno, tento pacient, přezdívaný „pacient z Osla“, vzdoruje lékařským statistikám. Jeho příběh ilustruje, jak určité terapeutické pokroky vznikají z výjimečných okolností, kde se biologie, medicína a náhoda protínají téměř neopakovatelným způsobem.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
