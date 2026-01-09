Search here...

Chcete předpovědět své dlouhodobé zdraví? Tento krevní test otevírá novou cestu

Pohoda
Fabienne Ba.
Trnava University/Unsplash

Co kdyby jednoduchý krevní test mohl odhalit vaše zdravotní rizika v nadcházejícím desetiletí? Vědci právě vyvinuli test schopný odhadnout riziko předčasného úmrtí prostřednictvím analýzy specifických plazmatických proteinů.

Tisíce úmrtí, kterým se dalo předejít, každý rok

V západní Evropě umírá téměř 20 % mužů a 11 % žen před dosažením věku 70 let, často z příčin spojených s modifikovatelnými faktory: kouření, obezita, hypertenze, sedavý životní styl, špatná strava atd. Těchto šest faktorů je zodpovědných až za 57 % předčasných úmrtí, uvádí studie BMC Medicine, která zahrnovala 260 000 dospělých . Tváří v tvář této tragické realitě se medicína vyvíjí směrem k včasnému odhalení neviditelných zranitelností před nástupem příznaků.

Deset identifikovaných prediktivních proteinů

S využitím dat z britské biobanky (38 150 osob ve věku 39 až 70 let) vědci pomocí strojového učení identifikovali stovky krevních proteinů spojených s rizikem úmrtí v průběhu 5 až 10 let. Objevilo se deset klíčových markerů: PLAUR, SERPINA1 a CRIM1, které se podílejí na zánětu, regulaci buněk a remodelaci cév. Jejich měření krevních hodnot nabízí prediktivní přesnost 62 až 68 %, což je lepší než tradiční modely založené na věku nebo životním stylu. Tyto časné biologické signály detekují křehkost orgánů, která je stále reverzibilní.

Anticipační medicína na obzoru

Tento test nediagnostikuje specifická onemocnění, ale indikuje stav obecné zranitelnosti. U zdánlivě „zdravých“ jedinců by vysoce rizikový proteinový profil vyžadoval důkladnější sledování, další testování nebo personalizovanou preventivní péči. Odborníci jako Nophar Geifman (Science Alert) zdůrazňují, že „tyto biomarkery detekují nerovnováhy, které jsou pro tradiční lékařské nástroje neviditelné.“ Výzva: přejít od léčebné k prediktivní medicíně.

Od výzkumu až po lékařskou ordinaci

I když klinická integrace zůstává perspektivou do budoucna, tento typ krevního testu by mohl transformovat náš vztah ke zdraví. Posunul by se od reaktivního sledování symptomů k proaktivnímu předvídání dlouhodobých rizik. Konečným cílem je drasticky snížit počet tisíců úmrtí, kterým lze každoročně předejít, prostřednictvím včasné a cílené intervence.

Odhalením biologických signálů, které byly dlouho nepostřehnutelné, otevírá tento krevní test novou oblast v lékařské prevenci. I když nenahrazuje klinické sledování ani životní styl, mohl by se stát klíčovým nástrojem pro intervenci dříve, než se nemoc rozvine.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Probudí se z kómatu… a plynně mluví jazykem, který se nikdy nenaučil.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Probudí se z kómatu… a plynně mluví jazykem, který se nikdy nenaučil.

Po rutinním chirurgickém zákroku Stephen Chase, třicetiletý Američan z Utahu , ohromil zdravotnický personál: po probuzení mluvil plynně...

V případě nehody je toto sedadlo v autě tím, které by zachránilo nejvíce životů.

Když nasedáme do auta, při výběru sedadla jen zřídka přemýšlíme o své bezpečnosti. Ze zvyku, z pohodlí nebo...

Tento malý krok ve vaší ranní rutině by vám mohl zlepšit náladu na celý den.

Co kdyby stačily jen dvě minuty každé ráno k tomu, abyste se následující noc cítili klidnější, energičtější a...

Jednoduché gesto, které si můžete osvojit před celodenní prací vsedě (a je to vynikající)

Pokud máte sedavé zaměstnání a jste přilepení ke své kancelářské židli téměř sedm hodin v kuse, vaše tělo...

Proč byste nikdy neměli používat horkou vodu z kohoutku k pití nebo vaření

Rychlé, pohodlné a lákavé: horká voda z kohoutku vytváří dojem, že šetří čas v kuchyni. Za tímto zdánlivým...

Syndrom hyperdostupnosti: Když se říkat „ano“ stává reflexem a zátěží

Možná vám je tento pocit známý: váš program je přeplněný, telefon vám neustále vibruje a i přes vyčerpání...

© 2025 The Body Optimist