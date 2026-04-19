Opakované noční pocení je příznakem, který by se neměl ignorovat.

Občasné noční pocení je běžné, ale pokud se tyto epizody stanou častými nebo narušují spánek, vyžadují lékařskou pomoc. Noční pocení může být příznakem základní poruchy, kterou by se nemělo ignorovat.
Co je to noční pocení?
Noční pocení je nadměrné pocení během spánku, často tak intenzivní, že promokne oblečení nebo ložní prádlo. Liší se od prostého nočního pocení, protože se vyskytuje i v místnosti s příjemnou teplotou a může člověka probudit několikrát za noc.
Různé příčiny: od neškodných až po závažnější
Tyto epizody může vysvětlit několik mechanismů:
- Hormonální výkyvy, zejména během menopauzy, poporodního období nebo v případě poruch štítné žlázy.
- Některé infekce, jako je tuberkulóza, HIV nebo přetrvávající virové infekce.
- Farmaceutická léčba, včetně antidepresiv, antidiabetik nebo kortikosteroidů.
- Metabolické poruchy, jako je hypoglykémie, zejména u diabetiků léčených inzulínem.
- Hematologická onemocnění (lymfomy, leukémie), kde je noční pocení často doprovázeno horečkou a úbytkem hmotnosti.
Kdy byste se měli poradit s lékařem?
Konzultace je nutná, pokud je noční pocení časté, silné nebo je spojeno s dalšími příznaky, jako je horečka, úbytek hmotnosti, oteklé lymfatické uzliny nebo přetrvávající únava. Lékař vás pak může v závislosti na situaci odkázat na příslušná vyšetření: krevní testy, zobrazovací vyšetření nebo hormonální vyšetření.
Jak zmírnit noční pocení?
Kromě lékařského sledování mohou určitá opatření omezit nepohodlí:
- Spěte v chladné, dobře větrané místnosti.
- Volte bavlněné oblečení a lehké ložní prádlo.
- Večer se vyhýbejte fermentovaným nebo alkoholickým nápojům, kofeinu a kořeněným jídlům.
- Zvládejte stres pomocí relaxačních technik nebo jemné fyzické aktivity.
Příznak, který by se neměl zlehčovat
Ať už souvisí s benigními hormonálními příčinami nebo se závažnějším onemocněním, opakující se noční pocení je varovným signálem těla. Jeho včasná identifikace a konzultace s lékařem může pomoci určit příčinu a obnovit klidnější spánek.
