V roce 2026 si tyto ženy volí svobodný život a požadují „šťastnější“ život.

Do roku 2026 stále více žen přijímá status svobodných žen a vnímá ho jako zdroj naplnění. Tento trend ve vztazích, dalece od stereotypů, předefinovává normy a oslavuje rozmanité, svobodné a plně asertivní životní cesty.
Trend, který je stále zřetelnější po celém světě
Tento jev se neomezuje pouze na jeden region: lze jej pozorovat v mnoha zemích. Ve Spojených státech studie Kinseyho institutu ukazuje , že 16,5 % dospělých žen se rozhodlo zůstat svobodnými, ve srovnání s 9 % mužů. V Evropě dosáhl podíl žen ve věku 25 až 34 let žijících bez partnera 41 %, což je dvakrát více než před padesáti lety.
V Japonsku získává hnutí 4B na popularitě mezi mladými ženami, z nichž některé se rozhodly odklonit od tradičních romantických vztahů. V důsledku toho nyní téměř 20 % žen ve věku 20 až 30 let upřednostňuje určitou formu nezávislosti ve vztahu. Tato čísla odhalují hluboký posun: být svobodný již není vnímáno jako výchozí možnost, ale jako jedna z mnoha možností.
Být single, volba, která se rýmuje se spokojeností
Na rozdíl od všeobecného přesvědčení, svobodné ženy nemusí nutně hledat něco, co jim chybí. Několik studií dokonce ukazuje, že v průměru uvádějí o něco vyšší úroveň spokojenosti než muži ve stejné situaci.
Průzkum mezi 2 000 nezadanými ukázal, že 21,8 % žen se dobrovolně rozhodne pro abstinenci ve vztahu, oproti 15,1 % mužů. Jejich úroveň spokojenosti je v průměru 2,8 z 5, oproti 2,6 u mužů.
Proč tento rozdíl? Výzkum naznačuje, že svobodné ženy více investují do základních aspektů své pohody: kariéry, přátelství, vášní a osobních projektů. Tato rozmanitost závazků přispívá k posílení jejich celkové rovnováhy.
Znovu převezměte kontrolu nad svým životem
Tuto volbu podporuje několik faktorů. Finanční nezávislost hraje klíčovou roli: přibližně 70 % absolventek ji považuje za prioritu. Schopnost se uživit nabízí novou svobodu v tom, jak si člověk buduje život.
Někteří také zmiňují pocit únavy z toho, co vnímají jako toxickou dynamiku vztahů nebo zklamání ze zkušeností na seznamovacích aplikacích. Jiní hovoří o touze znovu se zaměřit na sebe, svá těla, své touhy a své plány.
V důsledku hnutí jako #MeToo mnoho žen požaduje lepší pochopení svých limitů a potřeb. Svobodný život se pak stává prostorem pro oddech, ale také pro obnovu a sebepotvrzení.
Jiná vize naplnění
Cestování o samotě, rozvíjení nových dovedností, navazování silných přátelství nebo prostě jen užívání si každodenního života: pro 92 % svobodných žen se osobní rozvoj stává prioritou. Zdá se, že určité generace, jako například ženy generace X, jsou tímto životním stylem obzvláště naplňovány. Často popisují pocit vnitřní stability, živený zkušenostmi a lepším porozuměním sobě samým.
To neznamená, že je vždycky všechno snadné. Přibližně 20 % respondentů někdy zmiňuje mírné emocionální nepohodlí. To však nezpochybňuje jejich celkovou volbu, kterou vnímají jako pozitivní a v souladu se svými potřebami.
Jeden model z mnoha, bez tlaku
Toto hnutí se nesnaží postavit single stav proti vztahu, ale spíše rozšířit možnosti. Být ve vztahu může být zdrojem radosti a rovnováhy, stejně jako být single. Podstata spočívá jinde: ve schopnosti vybrat si, co vám vyhovuje, vlastním tempem, bez vnějšího tlaku. Vaše hodnota nezávisí ani na vašem statusu ve vztahu, ani na jednom jediném modelu úspěchu.
V roce 2026 nám tyto ženy silně připomínají, že naplnění může mít mnoho podob. A že život o samotě, v těle, které je respektováno, a život, který odráží to, kým jste, může být hluboce bohatým, svobodným a radostným dobrodružstvím.