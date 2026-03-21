V roce 2026 si tyto ženy volí svobodný život a požadují „šťastnější“ život.

Anaëlle G.
Photo d'illustration : halayalex / Freepik

Do roku 2026 stále více žen přijímá status svobodných žen a vnímá ho jako zdroj naplnění. Tento trend ve vztazích, dalece od stereotypů, předefinovává normy a oslavuje rozmanité, svobodné a plně asertivní životní cesty.

Trend, který je stále zřetelnější po celém světě

Tento jev se neomezuje pouze na jeden region: lze jej pozorovat v mnoha zemích. Ve Spojených státech studie Kinseyho institutu ukazuje , že 16,5 % dospělých žen se rozhodlo zůstat svobodnými, ve srovnání s 9 % mužů. V Evropě dosáhl podíl žen ve věku 25 až 34 let žijících bez partnera 41 %, což je dvakrát více než před padesáti lety.

V Japonsku získává hnutí 4B na popularitě mezi mladými ženami, z nichž některé se rozhodly odklonit od tradičních romantických vztahů. V důsledku toho nyní téměř 20 % žen ve věku 20 až 30 let upřednostňuje určitou formu nezávislosti ve vztahu. Tato čísla odhalují hluboký posun: být svobodný již není vnímáno jako výchozí možnost, ale jako jedna z mnoha možností.

Být single, volba, která se rýmuje se spokojeností

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení, svobodné ženy nemusí nutně hledat něco, co jim chybí. Několik studií dokonce ukazuje, že v průměru uvádějí o něco vyšší úroveň spokojenosti než muži ve stejné situaci.

Průzkum mezi 2 000 nezadanými ukázal, že 21,8 % žen se dobrovolně rozhodne pro abstinenci ve vztahu, oproti 15,1 % mužů. Jejich úroveň spokojenosti je v průměru 2,8 z 5, oproti 2,6 u mužů.

Proč tento rozdíl? Výzkum naznačuje, že svobodné ženy více investují do základních aspektů své pohody: kariéry, přátelství, vášní a osobních projektů. Tato rozmanitost závazků přispívá k posílení jejich celkové rovnováhy.

Znovu převezměte kontrolu nad svým životem

Tuto volbu podporuje několik faktorů. Finanční nezávislost hraje klíčovou roli: přibližně 70 % absolventek ji považuje za prioritu. Schopnost se uživit nabízí novou svobodu v tom, jak si člověk buduje život.

Někteří také zmiňují pocit únavy z toho, co vnímají jako toxickou dynamiku vztahů nebo zklamání ze zkušeností na seznamovacích aplikacích. Jiní hovoří o touze znovu se zaměřit na sebe, svá těla, své touhy a své plány.

V důsledku hnutí jako #MeToo mnoho žen požaduje lepší pochopení svých limitů a potřeb. Svobodný život se pak stává prostorem pro oddech, ale také pro obnovu a sebepotvrzení.

Jiná vize naplnění

Cestování o samotě, rozvíjení nových dovedností, navazování silných přátelství nebo prostě jen užívání si každodenního života: pro 92 % svobodných žen se osobní rozvoj stává prioritou. Zdá se, že určité generace, jako například ženy generace X, jsou tímto životním stylem obzvláště naplňovány. Často popisují pocit vnitřní stability, živený zkušenostmi a lepším porozuměním sobě samým.

To neznamená, že je vždycky všechno snadné. Přibližně 20 % respondentů někdy zmiňuje mírné emocionální nepohodlí. To však nezpochybňuje jejich celkovou volbu, kterou vnímají jako pozitivní a v souladu se svými potřebami.

Jeden model z mnoha, bez tlaku

Toto hnutí se nesnaží postavit single stav proti vztahu, ale spíše rozšířit možnosti. Být ve vztahu může být zdrojem radosti a rovnováhy, stejně jako být single. Podstata spočívá jinde: ve schopnosti vybrat si, co vám vyhovuje, vlastním tempem, bez vnějšího tlaku. Vaše hodnota nezávisí ani na vašem statusu ve vztahu, ani na jednom jediném modelu úspěchu.

V roce 2026 nám tyto ženy silně připomínají, že naplnění může mít mnoho podob. A že život o samotě, v těle, které je respektováno, a život, který odráží to, kým jste, může být hluboce bohatým, svobodným a radostným dobrodružstvím.

Móda mě vášnivě baví a neustále hledám trendy, které odrážejí naši dobu. Ráda pozoruji, jak se lidé oblékají, proč to dělají a co o nás móda odhaluje. Kromě přehlídkových mol a siluet mě skutečně fascinují příběhy.
Toto stolování se často objevuje na romantických schůzkách

Toto stolování se často objevuje na romantických schůzkách

Na prvním rande chceme udělat dobrý dojem. Proto si objednáváme praktické pokrmy, které nevyžadují příliš mnoho úsilí a...

Tento diskrétní zvyk, který si někteří muži osvojí ve vztahu

Zatímco ženy pravidelně používají aplikaci „Poznámky“ ve svých telefonech k zaznamenávání jmen svých budoucích dětí a nákupních seznamů,...

„Pravidlo 777“, jak se vyhnout rutině ve vztahu: co to je?

V mnoha párech se časem rutina usadí. Mezi prací, rodinným životem a každodenními povinnostmi se čas strávený společně...

„Alpský rozvod“: nový trend mezi páry, který znepokojuje uživatele internetu

Rande v srdci přírody, čerstvý vzduch, dechberoucí scenérie… a pak najednou opuštění. Fráze „alpský rozvod“ roznítila sociální média...

Pokračování seriálu bez partnera: proč se to cítí jako malá zrada

Mysleli jste si, že nevěra je jen otázkou velkých romantických vášní? Zamyslete se znovu. V našich propojených obývacích...

„Dovolená pro zlomené srdce“: absurdní nápad, nebo společenský pokrok?

Studie společnosti Zety odhaluje, že 33 % zaměstnanců si již vzalo dovolenou nebo nemocenskou, aby se zotavilo z...