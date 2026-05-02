„Single z vlastní vůle“: proč stále více žen odmítá vztahy

Být svobodný už není nutně vnímáno jako něco, na co se čeká, nebo jako něco, na co se čeká. Pro mnoho žen se být svobodný stává vědomou, asertivní a někdy i naplňující volbou. Tento vývoj odráží jak společenské transformace, tak nové způsoby vnímání svobody.
Stále viditelnější životní styl
Čísla ukazují trvalý trend. Podle prognóz firmy Morgan Stanley by do roku 2030 mohlo být téměř 45 % amerických žen ve věku 25 až 44 let svobodných, což je historicky nejvyšší úroveň.
I ve Francii je tento jev patrný. Několik studií naznačuje, že značná část mladých dospělých se prohlašuje za svobodné z vlastní vůle. Jinými slovy, být svobodný už není vnímáno pouze jako přechodná fáze před „skutečným životem“: může to být život sám o sobě.
Už mě nebaví seznamovací aplikace
Mezi často uváděnými důvody se pravidelně objevuje únava ze seznamovacích aplikací. Procházení profilů, vedení četných konverzací, řešení náhlých tich, nový začátek… tento proces se může nakonec stát únavným.
Některé ženy raději tento systém opouštějí, než aby se mu přizpůsobovaly. Ne proto, že by byly lásce uzavřené, ale proto, že už nechtějí věnovat svou energii vztahovým kódům, které považují za vyčerpávající. Poselství je jasné: pokud hledání lásky vnímá jako druhé zaměstnání, mnoho z nich se rozhodne pověsit své odznaky na hřebík.
Když pár stojí čas a energii
Dalším významným faktorem je nerovnoměrné rozdělení odpovědností v mnoha heterosexuálních párech. Studie o psychické zátěži ukazují, že ženy často i nadále nesou velkou část každodenní organizace: schůzky, nakupování, rodinnou logistiku a neustálé očekávání.
K tomu se může přidat jemná, ale velmi skutečná emocionální zátěž: naslouchání, uklidňování, podpora, zvládání napětí. Některým umožňuje zůstat single znovu získat čas, duševní prostor a drahocennou energii. Nejde o odmítání spojení, ale o odmítání nerovnováhy.
Finanční nezávislost mění pravidla
Po dlouhou dobu představovalo bytí v páru také formu ekonomického zabezpečení. Dnes má mnoho žen příjmy, kariéru a nezávislé projekty. Tato nezávislost hluboce mění situaci. Být v páru již není materiální nutností, ale emocionální volbou. Partnerství se stává další možností, nikoli společenskou povinností.
Když si dokážete sami vybudovat stabilní, pohodlný a stimulující život, kritéria pro lásku se přirozeně vyvíjejí: už nehledáte „někoho za každou cenu“, ale skutečně obohacující vztah.
Vyvolený celibát má nyní jméno
Objevují se nové termíny popisující tuto realitu: „delibat“, zkrácenina slov „záměrný“ a „celibát“, nebo dokonce „suverénní celibát“. Myšlenka je jednoduchá: někteří lidé nejsou single „pro nedostatek lepší možnosti“, ale proto, že jim tento životní styl vyhovuje.
Výzkumníci jako psycholožka Bella DePaulo také zpopularizovali koncept „singlismu“, který označuje předsudky vůči nezadaným lidem: považují je za neúplné, čekající nebo nutně nešťastné. Stále více žen však tvrdí opak: cítí se celistvé, naplněné a svobodné.
Být single neznamená být sám
Volba nebýt ve vztahu neznamená volbu izolace. Mnoho žen hluboce investuje do svých přátelství, rodinných vazeb, vášní nebo osobních projektů. Být v páru již není jediným centrem emocionálního gravitace. Existují i jiné formy vazby, stejně bohaté a naplňující. Tento širší pohled na vztahy umožňuje budovat plnohodnotný, vřelý a propojený život, aniž by bylo nutně nutné být v páru.
Nakonec nejde o to, aby ženy odporovaly vztahům a byly single. Některé ženy prosperují ve vztazích, jiné samy o sobě a další střídají vztahy v závislosti na fázi svého života. Podstatné je, že si mohou svobodně vybrat, co jim vyhovuje, bez tlaku a očekávání. Protože dnes už úspěch v životě nespočívá jen v tom, „být ve vztahu“. A pro mnoho žen opravdová romantika někdy začíná u nich samotných.