Špatné přijetí partnera rodinou: jak reagovat bez rozchodu

Zatímco v některých rodinách se životní partner rychle začlení a stane se plnohodnotným členem rodiny, ne vždy tomu tak je. V jiných domácnostech se mu daří najít si své místo a cítí se jako outsider. Možná je vaše rodina vůči vašemu partnerovi uzavřená a neváhá to dát najevo. Není však třeba mezi rodinu a partnera klást ultimátum; odborníci doporučují méně drastický přístup.
Partner odmítnutý vaší rodinou: co by se mohlo skrývat
Někteří partneři si u tchánů okamžitě oblíbí. Udělají skvělý dojem a rychle se nechají hýčkat jako adoptované děti. Po pouhých několika měsících se tento cizinec ocitne u grilu se svým budoucím tchánem a posílá smíchy a emotikony své budoucí tchyni.
Tento scénář, hodný nedělní komedie, však někdy zůstává vzdálenou utopií. V některých rodinách, i když je partner bezchybný, ochotný pomoci a projevuje ušlechtilé úmysly, vzbuzuje spíše nedůvěru než náklonnost. Navzdory několika sdíleným jídlům v těsné blízkosti a četným domluveným schůzkám rodina jeho přítomnost znevažuje a ani se neobtěžuje zapamatovat si jeho jméno, jako by šlo jen o letmý flirt.
Když jste svědky tohoto emocionálního snobství a tichého vyloučení, čelíte hroznému dilematu a cítíte se nuceni učinit rozhodnutí. Pokud vaše rodina odmítne vašeho partnera, toho, komu jste svěřili své srdce a koho si představujete jako otce svého dítěte, nedělá to „bezdůvodně“. Někdy je to legitimní obranný mechanismus. Láska je slepá a vaše rodina, která hraje roli v tomto idylickém vztahu, si někdy všimne nezdravých detailů, nadřazeného chování a ponižujících poznámek, které uniknou vaší pozornosti.
Na druhou stranu, pokud váš partner snadno přehlédne vaše varovné signály, vaše rodina bude pravděpodobně mít pocit, že „ztrácí kontrolu“. „Když si začnete stanovovat hranice, budete méně mlčet a méně ochotni brát věci s nadhledem, rodinný systém se napne,“ vysvětluje @stephlacoach, koučka pro uvolnění traumatu. To platí zejména v dysfunkčních rodinách, v nichž často dominují narcistické postavy.
Otázky, které si máte položit, podle párových terapeutů
Měli byste přerušit pokrevní pouta, abyste svůj vztah prožili v míru, nebo důvěřovat intuici své rodiny a opustit svého partnera? Není třeba dělat tak extrémní a drastické rozhodnutí. I když je názor rodiny důležitý, je to pouze „úhel pohledu“, nikoli důvod k rozchodu ani kritérium pro uznání.
Můžete jim však dát výhodu pochybností a zorganizovat diskusi o jejich obavách ohledně vašeho partnera/partnerky. Cílem není s nimi souhlasit nebo zahajovat konflikt, ale spíše zahájit dialog a pochopit jejich zdrženlivost. Proč je vaše rodina na vašeho partnera/partnerku tak drsná? Místo abyste si dělali domněnky nebo je obviňovali z toho, že vám chtějí zničit štěstí, začněte konverzaci a řešte nevyřčené problémy.
„Dejte své rodině dar vyslechnout si jejich stížnosti, alespoň jednou. Nechte je, aby se k danému problému vyjádřili, aniž by se ospravedlňovali. Jakmile skončí, poděkujte jim za pozornost. Řekněte jim, že chápete jejich obavy. To zmírní jejich neochotu. Vědomí, že vyjádřili své obavy a že jste jim naslouchali, pomáhá rozptýlit jejich skrytou úzkost,“ radí Susan Winterová, manželská expertka z Elite Daily . V tomto okamžiku můžete začít se sebereflexí. „Jsou jejich argumenty platné? Na jejich obavách může být něco pravdy. Zamyslete se nad nimi. Můžete si je později probrat se svým partnerem/partnerkou,“ navrhuje expertka.
Je naprosto nezbytné přerušit vazby s rodinou?
Pokud vaše rodina neschvaluje vašeho partnera a neustále ho zkouší během srazů, ne vždy víte, jak reagovat. Máte pocit, že jste rozhodčím v nesmyslné psychologické bitvě a musíte si vybrat stranu. Na jednu stranu chcete tuto nesmyslnou zkoušku ukončit sbalením kufrů a na druhou stranu si nedokážete představit, že byste s rodinou žili ve špatných vztazích.
Ale nepřipadá v úvahu prásknout dveřmi nebo se zříci celého svého rodokmenu. Někdy rodina prostě potřebuje ujištění a abyste se cítili bezpečně, naplněni a podporováni, než vás pustí. „Místo abyste reagovali nebo útočili, vysvětlete, proč jste se svým partnerem spokojeni. Uveďte konkrétní příklady toho, jak obohacuje váš život. Nesnažte se za každou cenu získat jejich souhlas. Dejte rodině čas, aby viděla věci tak, jak je vidíte vy, a uvědomila si, že jste šťastní a naplněni,“ radí Susan Winter.
Na druhou stranu, pokud si i přes upřímné pohovory, testy kompatibility a nadšené reference o vašem partnerovi vaše rodina nadále stěžuje na vašeho partnera a říká vám, že „není ten pravý“, je nejlepší se od něj trochu distancovat. To by mohlo být známkou toxického vlivu.
Pamatujte: váš románek je jen váš a nemá se stát rodinnou telenovelou. Někdy čas zahojí rány a zjemní vztahy. A nakonec se součástí obrazu stane i partner, kterého vaše rodina nemohla vystát.