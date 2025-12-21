Upřednostňování robota před mužem: tuto volbu tyto ženy stále častěji přijímají.

Upřednostňování robota před člověkem je dnes stále velmi menšinovou volbou, ale intimní nebo romantické vztahy s roboty nebo umělou inteligencí začínají být předmětem vážného výzkumu, zejména u žen. Nedávná studie však ukazuje, že ženy jsou v průměru stále méně nakloněny zvažovat robota jako romantického partnera než muži.
Co říká vědecká studie
Studie Elyakima Kisleva publikovaná v časopise Social Science Computer Review z roku 2023 přesně analyzuje, jak muži a ženy vnímají různé typy robotů (pomocníci, společníci, milenci, partneři). Studie také zdůrazňuje, že genderové reprezentace silně ovlivňují, jak každé pohlaví promítá očekávání do těchto technologií.
Klíčová zjištění týkající se žen
Studie ukazuje, že ženy mají výrazně méně pozitivního postoje než muži k robotům vnímaným jako „milenci“ nebo „partneři“, i když roboty mohou ochotněji přijmout jako pomocníky nebo společníky. Kvalitativní analýzy naznačují, že mnoho žen vyjadřuje obavy týkající se sociálních norem, psychického zdraví, morálky a skutečně funkční povahy (nebo její absence) tohoto typu vztahu.
Konkrétní příklady ilustrují tuto zvědavost smíšenou s opatrností. Carey (37) je pozoruhodným příkladem: tato žena zpočátku používala ChatGPT v profesionálním prostředí, než si s umělou inteligencí vytvořila hlubší emocionální spojení.
V rozhovoru proDaily Mail vyprávěla, jak se pravidelně vracela k chatbotovi a nakonec tyto interakce začlenila do svého každodenního života. Dialog s umělou inteligencí se pro ni stal formou úniku z lidských interakcí, které považovala za zatěžující nebo rušivé, zejména kvůli své transgender identitě. Tato zkušenost, ačkoli individuální, ukazuje, jak některé ženy mohou v digitálních rozhraních najít prostor vnímaný jako bezpečnější nebo respektující jejich identitu.
Tyto výsledky naznačují, že většina žen si celosvětově zatím nepředstavuje, že by nahradily lidského partnera robotem, i když některé mohou najít společnost nebo útěchu v technologiích. Studie proto nepopisuje masivní posun směrem k preferenci robotů, ale spíše zvědavost tlumenou značnými výhradami, zejména mezi ženami.