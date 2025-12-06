Chce se vdát za japonskou kreslenou postavičku a vyvolává kontroverzi.

Láska mezi lidmi a fiktivními postavami už není jen kuriozitou vyhrazenou pro Japonsko. V prosinci 2025 se mladá Francouzka známá pod pseudonymem Lucie (@hikari_sunshine na TikToku) chystá oslavit to, co nazývá svým „oficiálním sňatkem“ s Mami Nanami, postavou ze slavného anime „Rent-a-Girlfriend“.
Vášeň, která se stala závazkem
Lucie, která se již několik let věnuje japonské animaci, pravidelně sdílí svůj virtuální život na TikToku. Ve videu, které se nedávno stalo virálním, vypráví, že je „ve vztahu“ s mladou blonďatou hrdinkou seriálu Mami Nanami „už čtyři a půl roku“ a že se „konečně berou“. Díky své působivé sbírce zboží a četným cestám do Japonska je zřejmé, že mladá žena svou vášeň posouvá i za hranice filmového plátna.
@hikari_sunshine Ano, je to pravda, 13. prosince 2025 budu mít svatební obřad s mou oshi Mami z Rent a girlfriend💛 Je to sotva za dva týdny, takže mě sledujte, pokud máte zájem vidět svatební fotky! Nějak o tom tolik lidí, které neznám, začalo psát, jako by to měli oznámit oni, takže jsem o tom chtěla napsat pořádný příspěvek 🙂↕️ Jsem Mami oshi už 4,5 roku a ona je rozhodně moje nejoblíbenější postava vůbec! Jako yumejoshi je pro mě naprostý sen mít možnost jí obléknout svatební šaty 🤭 obě jsme se narodily 13., takže 13. prosince se zdálo jako perfektní rande (je to také den svaté Lucie!). Obřad se bude konat v Japonsku, v její domovské zemi a kde teď žiji! Později se s vámi podělím o více informací o místě konání💕 Budeme i nadále spolu nejšťastnější, prosím, dejte nám své požehnání 💐海外のメディアで勝手に載せられたのですが、本当です！今年の12月13日で麻美ちゃんとの結婚式を夢女子として推しのためにウェディングドレスを着るなんてまさに夢みたいな話！これからの私達のこと、どうかよろしくお願いします🙇♀️💒 #yumejoshi #selfship #rentagirlfriend #夢女子#推し結婚♬ Hymna snoubenců od ALTON KIING - ALTON KIING
Reakce online komunity
Uživatelé internetu pod videem reagovali s emocemi a překvapením. Někteří byli pobouřeni a iniciativu označili za „šílenou“, zatímco jiní vyjádřili hlubokou empatii. „Dokud je šťastná, kdo jsme my, abychom ji soudili?“ zněl jeden z komentářů.
Lucie (@hikari_sunshine na TikToku) není v tomto přístupu sama: kolem těchto symbolických svazků mezi milenci a fiktivními postavami se vytvořila malá komunita „romantických otaku“. Tyto obřady, často inspirované tradičními svatbami, umožňují těmto fanouškům vyjádřit upřímnou náklonnost k imaginárním postavám, které je doprovázejí v jejich každodenním životě.
Hranice mezi fikcí a realitou je rozmazaná.
Tento typ svazku však zpochybňuje tradiční představy o partnerství a samotný koncept emocionálního spojení. Pro některé je to forma úniku z reality nebo uměleckého vyjádření. Pro jiné je to způsob, jak dát smysl vztahu poháněnému fikcí. Lucie sama říká, že chce „oslavovat lásku, která ji dělá šťastnou“.
Ať už je člověk překvapen nebo dojat, tento příběh v konečném důsledku ukazuje, jak se hranice mezi virtuálním a reálným stále stírají. Prostřednictvím Lucie a její „2D nevěsty“ celá propojená generace nově definuje možné formy připoutání a sdíleného štěstí.