„Fexting“: Proč hádky prostřednictvím textových zpráv často komplikují věci

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Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Andrea Piacquadio / Pexels

Impulzivně reagoval, napsal tři pomstychtivé řádky a stiskl tlačítko Odeslat. Fexting, slovní spojení převzaté z angličtiny, označuje hádky mezi páry, které se nyní řeší textovými zprávami. Praxe, která se zdá být pohodlná, ale terapeuti ji popisují jako obzvláště riskantní pro romantické vztahy.

Fexting, anglické slovo, které se stalo globálním fenoménem

Termín „fexting“ je složeninou ze dvou anglických slov: fighting (fighting) a texting (texting). Jednoduše se jedná o hádku prostřednictvím písemných zpráv, ať už se jedná o tradiční textové zprávy, konverzace na WhatsAppu nebo zprávy vyměňované v jakékoli jiné aplikaci pro zasílání zpráv. Slovo získalo na významu po široce diskutovaném rozhovoru s Jill Bidenovou, bývalou první dámou Spojených států, která Harper's Bazaar vysvětlila, že ona a její manžel Joe Biden pravidelně používají fex, aby se vyhnuli hádkám před agenty tajné služby. Tato prezidentská historka pomohla popularizovat realitu, kterou sdílejí miliony obyčejných párů.

Praxe, která se klamně podobá praktickému řešení

Na první pohled nabízí fexting řadu výhod, alespoň povrchních. Některým terapeutům, kteří byli na toto téma dotazováni, tato praxe pomáhá vyhnout se těm nejintenzivnějším přímým konfrontacím. „Moji klienti říkají, že posílání textových zpráv jim umožňuje udržovat určitou úroveň spojení a zároveň mít prostor pro svobodné vyjádření,“ vysvětluje Cindy Shu, terapeutka specializující se na manželské a rodinné problémy. Textové zprávy také odstraňují tlak z nutnosti okamžitě řešit konflikt. Pro manželskou terapeutku Liu Huynh mohou být tyto písemné výměny prospěšné i pro introvertnější lidi nebo pro ty, kteří mají potíže s vyjádřením svých emocí nahlas. Teoreticky tento formát umožňuje udělat krok zpět, klidně se zamyslet před odpovědí a vyhnout se politováníhodným slovům proneseným v zápalu emocí.

Hlavní úskalí: naprostá absence neverbální komunikace.

Odborníci na vztahy však za těmito zdánlivými výhodami varují před velkým úskalím. Podle práce psychologického výzkumníka Alberta Mehrabiana , dlouho citovaného jako reference, je přibližně 55 % emocionálního sdělení sdělováno řečí těla, 38 % tónem hlasu a pouze 7 % samotnými slovy. I když si tato přesná čísla zaslouží určité upřesnění, jejich celkové sdělení je do značné míry potvrzeno výzkumem: významná část toho, co je v konverzaci sdělováno, je neverbální. Tyto signály však v textových zprávách zcela chybí. Není možné vidět tvář partnera, jeho pohled, jeho úsměv, jeho slzy ani jeho zkřížené paže. Je také nemožné slyšet jeho hlas. Všechno, co tvoří bohatost – a bezpečí – konverzace mezi párem, mizí za obrazovkou.

Riziko neustálé dezinterpretace

Tato absence neverbálních signálů otevírá dveře dalšímu problému: opakovaným nedorozuměním. „Výměna textových zpráv má značný nedostatek nuancí. Jednoduchá tečka může být interpretována jako chlad nebo agrese, i když to nebyl záměr odesílatele,“ poznamenává psycholožka vztahů Marie Durandová . Opožděná reakce může být interpretována jako nezájem, i když druhá osoba byla pouze na schůzce. Absence emotikonu může působit ledově. Neutrální tón může působit stroze. Každá postava je prodchnuta nepřiměřeným emocionálním nábojem. Bez možnosti okamžitého objasnění se nedorozumění hromadí a přiživují hádku, místo aby ji řešily.

Vyvíjí se emocionální odstup.

Z dlouhodobého hlediska mohou důsledky faxování daleko přesáhnout jednoduchou, jednorázovou hádku. „Hádky kvůli textovým zprávám mohou ve vztahu vytvořit trvalý emocionální odstup,“ poznamenává psycholožka Samantha Rodmanová. Postupem času se hromadí několik účinků. Opakovaná nedorozumění postupně narušují důvěru. Virtuální komunikace postupně nahrazuje osobní interakce a snižuje intimitu. Nevyřešené problémy se hromadí, protože nebyly řešeny osobně. A pár nakonec ztrácí zvyk zdravé komunikace a zapomíná na důležitost toho, aby si člověk udělal čas na to, aby si sedl a skutečně si promluvil.

Falešný dojem kontroly

Dalším úskalím flirtování je iluze, kterou vytváří. Mnoho lidí má pocit, že mají lepší kontrolu nad hádkou prostřednictvím textové zprávy než tváří v tvář. Za obrazovkou si však často dovolíme říkat věci, které bychom nikdy neřekli nahlas. Ochranná bariéra telefonu funguje jako prostředek k uvolnění vztahu: drsnější, ostřejší, někdy i zraňující. A co hůř, zpráva zůstává. Zatímco slova pronesená v hněvu mohou časem vyblednout, textová zpráva zůstává vtisknuta na obrazovku druhé osoby, znovu přečtená, promýšlená, někdy i pořízená. Fráze, které ráno litovali, může pár pronásledovat i večer.

Když se samotný formát stane problematickým

Kromě obsahu zpráv je někdy problematický i samotný akt použití tohoto kanálu k řešení citlivých témat. „Než začnete citlivou diskusi prostřednictvím textové zprávy, zeptejte se sami sebe, zda je tento formát skutečně vhodný,“ doporučuje manželský terapeut Paul Martin. Některá témata vyžadují čas, fyzickou přítomnost a pozorné naslouchání: zrada, velké zklamání, důležité rozhodnutí pro pár. Oslovovat je prostřednictvím textové zprávy je jako spěchat skrze ně bez potřebného klidu a vyrovnanosti. Rizikem je proměna skutečného rozhovoru v sérii krátkých výměn názorů, kde se každý drží svého postoje, aniž by si toho druhého skutečně vyslechl.

Jak omezit škody

Pro páry, které se v tomto vzorci rozpoznávají, existuje několik strategií, jak omezit škody. První je identifikovat, co je absolutně nutné říct tváří v tvář, a stanovit jednoduché pravidlo: žádné vážné hádky prostřednictvím textových zpráv. Druhou je naučit se odkládat odpověď na otravnou textovou zprávu. Čekání na několik hodin, nebo dokonce až do osobního setkání, často zabraňuje zhoršení již tak křehké situace. Třetí zahrnuje vyhrazení si času po napjaté výměně názorů na objasnění toho, co se ve zprávách objevilo. Jak shrnuje psycholožka Sue Johnsonová: „Někdy je k osvobození se od negativních vzorců a obnovení emocionálního spojení nezbytný vnější pohled.“ Konzultace s párovým terapeutem pak může mít zásadní význam.

I když se zdá, že je fetišismus pohodlný, ve skutečnosti maskuje křehkou dynamiku, která ohrožuje zdraví vztahu. Tím, že zbavuje komunikaci všeho, co ji obohacuje – hlasu, očního kontaktu, gest – proměňuje sebemenší chybný krok v trvalou ránu. To neznamená, že během hádky je nutné textové zprávy zcela zakázat, ale spíše je používat uvážlivě. A pamatujte na jednoduchou pravdu: skutečné rozhovory, ty, které léčí a usmiřují, se za obrazovkou odehrávají jen zřídka.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
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