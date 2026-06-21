Po 83 letech manželství fascinuje „nejstarší pár na světě“ internet.

Miluj život
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : tiago tins / Pexels

Jejich milostný příběh se táhne napříč generacemi. Lyle a Eleanor Gittensovi, manželé 83 let, byli právě oficiálně uznáni jako „nejstarší žijící manželský pár na světě“. Jejich cesta uchvátila uživatele internetu po celém světě .

Rekord potvrzený Guinnessovou knihou rekordů

Je to oficiální: Lyle a Eleanor Gittensovi, ve věku 108 a 107 let, se zapsali do Guinnessovy knihy rekordů. Pár, původem ze Spojených států, nyní žijící v Miami, je držitelem několika působivých titulů. Jsou uznáváni jako:

  • nejstarší žijící manželský pár na světě,
  • nejstarší manželský pár všech dob,
  • žijící pár s nejdelším manželstvím.

Výjimečné trio vyznamenání, potvrzené referenčním orgánem po ověření oddacího listu z roku 1942 a amerických sčítání lidu společností LongeviQuest, organizací specializující se na certifikaci stoletých osob.

Setkání během basketbalového zápasu v roce 1941

Všechno to začalo v roce 1941 na kampusu Clark Atlanta University. Studenti téže univerzity, Lyle a Eleanor, se poprvé setkali na basketbalovém zápase – sportu, ve kterém byl Lyle tehdy hvězdou. Právě při sledování jednoho z jeho zápasů si ho Eleanor všimla. Lyle rychle udělal první krok a využil náhodného setkání na kampusu. Příběh připomínající ty ze starých amerických filmů, ale ve skutečnosti se odehrává již více než osm desetiletí.

Svatba oslavovaná během vojenské dovolené

Jejich svazek nečekal: pár se vzal 4. června 1942 v Bradentonu na Floridě. Okolnosti tehdejší doby však obřad učinily nebezpečným. Lyle, který v roce 1941 narukoval do americké armády, se po japonském útoku na Pearl Harbor 7. prosince 1941 náhle změnil v osudu. Vědom si toho, že může být kdykoli poslán do boje, získal pouze třídenní dovolenou na sňatek s Eleanor. Svatba se konala ve spěchu – a toho dne se Lyle poprvé setkal s rodinou své budoucí manželky. Svazek zrozený ve spěchu války, který nakonec přežil všechny otřesy 20. a 21. století.

Rodinný život vybudovaný po válce

Po válce se pár usadil v New Yorku, kde založili rodinu. K rodině se přidaly dvě dcery, Angela a Ignae. Lyle, který během války studoval elektrotechniku na Ohio State University, a Eleanor oba později pracovali ve státní správě. Říkají, že si obzvlášť užívali společné práce, což v průběhu desetiletí posílilo jejich pouto. Nedávno je jejich dcera sblížila tím, že je usadila v Miami, kde nyní žijí poklidným životem.

Tajemství jejich dlouhověkosti: „Vážení si jeden druhého stejně jako milování jeden druhého“

Když se Eleanor zeptáte na tajemství jejich neuvěřitelně dlouhého vztahu, odpoví překvapivě jednoduše a moudře. „Musíte si toho člověka vážit stejně, jako ho milujete. Myslím si dokonce, že vážit si sebe sama je ještě důležitější,“ svěřuje se. Je to nenápadný rozdíl, ale ten vypovídá hodně o jejich filozofii jako páru: kromě romantických citů je to každodenní respekt a kompatibilita charakterů, které umožnily jejich vztahu vydržet. Lyle zase nabízí ještě decentnější vysvětlení: „Ve skutečnosti neexistuje žádné tajemství. Prostě žijete. Žijete každý den a téměř se stáváte jedním člověkem.“

Svědectví shromážděné jejich dcerou pro StoryCorps

Na Valentýna roku 2026 natočila Angela, jedna z jejich dcer, jejich příběh pro StoryCorps, americkou organizaci specializující se na sběr ústních tradic. Rozhovor byl odvysílán 13. února 2026 v ranní show NPR, jedné z amerických veřejnoprávních rozhlasových sítí, v rámci projektu „Brightness in Black“.

Během tohoto rozhovoru Lyle nabídl obzvláště dojemný obraz, kterým popsal jejich vztah: „Představuji si nás jako princeznu a chudáka. A princezna a chudák triumfovali po 83 let.“ Tato metafora vypovídá hodně o jeho pokoře ohledně jeho příběhu a o obdivu, který k Eleanor stále chová i po všech těch letech. „Měl jsem štěstí,“ dodal, než Eleanor okamžitě odpověděla: „Miluji ho.“

Příběh, který fascinuje uživatele internetu po celém světě

Od odvysílání jejich rozhovoru a oficiálního oznámení jejich rekordu Guinnessovou knihou rekordů se příběh páru Gittensových stal virálním. Mezinárodní média, účty na sociálních sítích a lifestylové weby sdílejí jejich cestu a prohlášení. Tato fascinace se snadno vysvětluje v době, kdy se trvalé vztahy zdají vzácnější a seznamky hluboce změnily krajinu lásky. Jejich příběh slouží jako zářný protipříklad a připomíná nám, že hluboké pouto, budované den za dnem, dokáže odolat jakékoli výzvě – včetně těch, které jsou důsledkem staletých historických otřesů.

Lyle a Eleanor Gittensovi, kteří spolu žili 83 let, napsali jednu z nejkrásnějších kapitol v nedávné historii párů. Od univerzitního setkání až po svatbu během druhé světové války a více než osm desetiletí společného života, jejich cesta ztělesňuje vše, v co by se dalo doufat ve velký milostný příběh. A když se Lyle ve věku 108 let svěří, že „není žádné tajemství, prostě žijeme“, nabízí možná nejkrásnější ponaučení, které by tento pár mohl světu dát.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
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