Po 83 letech manželství fascinuje „nejstarší pár na světě“ internet.

Jejich milostný příběh se táhne napříč generacemi. Lyle a Eleanor Gittensovi, manželé 83 let, byli právě oficiálně uznáni jako „nejstarší žijící manželský pár na světě“. Jejich cesta uchvátila uživatele internetu po celém světě .
Rekord potvrzený Guinnessovou knihou rekordů
Je to oficiální: Lyle a Eleanor Gittensovi, ve věku 108 a 107 let, se zapsali do Guinnessovy knihy rekordů. Pár, původem ze Spojených států, nyní žijící v Miami, je držitelem několika působivých titulů. Jsou uznáváni jako:
- nejstarší žijící manželský pár na světě,
- nejstarší manželský pár všech dob,
- žijící pár s nejdelším manželstvím.
Výjimečné trio vyznamenání, potvrzené referenčním orgánem po ověření oddacího listu z roku 1942 a amerických sčítání lidu společností LongeviQuest, organizací specializující se na certifikaci stoletých osob.
Setkání během basketbalového zápasu v roce 1941
Všechno to začalo v roce 1941 na kampusu Clark Atlanta University. Studenti téže univerzity, Lyle a Eleanor, se poprvé setkali na basketbalovém zápase – sportu, ve kterém byl Lyle tehdy hvězdou. Právě při sledování jednoho z jeho zápasů si ho Eleanor všimla. Lyle rychle udělal první krok a využil náhodného setkání na kampusu. Příběh připomínající ty ze starých amerických filmů, ale ve skutečnosti se odehrává již více než osm desetiletí.
Svatba oslavovaná během vojenské dovolené
Jejich svazek nečekal: pár se vzal 4. června 1942 v Bradentonu na Floridě. Okolnosti tehdejší doby však obřad učinily nebezpečným. Lyle, který v roce 1941 narukoval do americké armády, se po japonském útoku na Pearl Harbor 7. prosince 1941 náhle změnil v osudu. Vědom si toho, že může být kdykoli poslán do boje, získal pouze třídenní dovolenou na sňatek s Eleanor. Svatba se konala ve spěchu – a toho dne se Lyle poprvé setkal s rodinou své budoucí manželky. Svazek zrozený ve spěchu války, který nakonec přežil všechny otřesy 20. a 21. století.
Rodinný život vybudovaný po válce
Po válce se pár usadil v New Yorku, kde založili rodinu. K rodině se přidaly dvě dcery, Angela a Ignae. Lyle, který během války studoval elektrotechniku na Ohio State University, a Eleanor oba později pracovali ve státní správě. Říkají, že si obzvlášť užívali společné práce, což v průběhu desetiletí posílilo jejich pouto. Nedávno je jejich dcera sblížila tím, že je usadila v Miami, kde nyní žijí poklidným životem.
Tajemství jejich dlouhověkosti: „Vážení si jeden druhého stejně jako milování jeden druhého“
Když se Eleanor zeptáte na tajemství jejich neuvěřitelně dlouhého vztahu, odpoví překvapivě jednoduše a moudře. „Musíte si toho člověka vážit stejně, jako ho milujete. Myslím si dokonce, že vážit si sebe sama je ještě důležitější,“ svěřuje se. Je to nenápadný rozdíl, ale ten vypovídá hodně o jejich filozofii jako páru: kromě romantických citů je to každodenní respekt a kompatibilita charakterů, které umožnily jejich vztahu vydržet. Lyle zase nabízí ještě decentnější vysvětlení: „Ve skutečnosti neexistuje žádné tajemství. Prostě žijete. Žijete každý den a téměř se stáváte jedním člověkem.“
Svědectví shromážděné jejich dcerou pro StoryCorps
Na Valentýna roku 2026 natočila Angela, jedna z jejich dcer, jejich příběh pro StoryCorps, americkou organizaci specializující se na sběr ústních tradic. Rozhovor byl odvysílán 13. února 2026 v ranní show NPR, jedné z amerických veřejnoprávních rozhlasových sítí, v rámci projektu „Brightness in Black“.
Během tohoto rozhovoru Lyle nabídl obzvláště dojemný obraz, kterým popsal jejich vztah: „Představuji si nás jako princeznu a chudáka. A princezna a chudák triumfovali po 83 let.“ Tato metafora vypovídá hodně o jeho pokoře ohledně jeho příběhu a o obdivu, který k Eleanor stále chová i po všech těch letech. „Měl jsem štěstí,“ dodal, než Eleanor okamžitě odpověděla: „Miluji ho.“
Příběh, který fascinuje uživatele internetu po celém světě
Od odvysílání jejich rozhovoru a oficiálního oznámení jejich rekordu Guinnessovou knihou rekordů se příběh páru Gittensových stal virálním. Mezinárodní média, účty na sociálních sítích a lifestylové weby sdílejí jejich cestu a prohlášení. Tato fascinace se snadno vysvětluje v době, kdy se trvalé vztahy zdají vzácnější a seznamky hluboce změnily krajinu lásky. Jejich příběh slouží jako zářný protipříklad a připomíná nám, že hluboké pouto, budované den za dnem, dokáže odolat jakékoli výzvě – včetně těch, které jsou důsledkem staletých historických otřesů.
Lyle a Eleanor Gittensovi, kteří spolu žili 83 let, napsali jednu z nejkrásnějších kapitol v nedávné historii párů. Od univerzitního setkání až po svatbu během druhé světové války a více než osm desetiletí společného života, jejich cesta ztělesňuje vše, v co by se dalo doufat ve velký milostný příběh. A když se Lyle ve věku 108 let svěří, že „není žádné tajemství, prostě žijeme“, nabízí možná nejkrásnější ponaučení, které by tento pár mohl světu dát.