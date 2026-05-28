„Limerence“, tento romantický fenomén, který fascinuje stále více žen

Neustále na tohoto člověka myslíte, analyzujete každou jeho zprávu a závisí vaše nálada někdy na jediném pohledu? Možná to není „jen zamilovanost“. V poslední době se na sociálních sítích objevuje slovo: limerence. Za tímto stále relativně neznámým pojmem se skrývá romantický zážitek, který je stejně intenzivní jako znepokojivý.
Limerence, láska, která zabírá veškerý prostor
Toto slovo může znít složitě, ale mnoho lidí okamžitě rozezná, co popisuje. Limerence označuje stav velmi silné emocionální vazby na osobu, jejíž pocity zůstávají nejasné nebo nejisté. V důsledku toho mysl houstne.
Tento koncept zavedla v 70. letech 20. století americká psycholožka Dorothy Tennovová , která studovala tuto konkrétní formu romantické zamilovanosti. Podle ní se limerence vyznačuje svou nedobrovolnou a někdy i ohromující povahou. Člověk si ve skutečnosti „nevybere“, zda se do ní ponoří. Dnes tento jev rezonuje s velkým počtem lidí: nedávný průzkum odhaduje, že více než polovina všech lidí jej alespoň jednou zažila.
Znamení, která nelžou
Limerence není jako prostá, mírná přitažlivost. Často ji doprovázejí obsedantní myšlenky na druhou osobu: přehráváte si rozhovory, interpretujete každý malý detail a dychtivě očekáváte známky pozornosti.
Dalším častým rysem je idealizace. Dotyčná osoba se zdá být téměř dokonalá, postavená na piedestal. Každá interakce může vyvolat vlnu euforie… zatímco nedostatek reakce někdy stačí k prudkému poklesu morálky. Tyto emocionální horské dráhy mohou být vyčerpávající, zvláště pokud spojení není jasně opětováno.
Proč o tom dnes všichni mluví?
Limerenceova fascinace pramení z velké části ze sociálních médií. Zejména na TikToku tvůrci obsahu a odborníci na duševní zdraví sdílejí videa vysvětlující tento psychologický mechanismus. Mnoho uživatelů internetu pak objeví slovo, které konečně pojme to, co už dlouho cítí.
Tato viditelnost má také uklidňující účinek: pochopení, že nejste „příliš intenzivní“ nebo „příliš citliví“, může být prospěšné. Silné emoce jsou součástí lidské zkušenosti a neurčují vaši hodnotu.
Dávejte si pozor, abyste nedělali ukvapené závěry. Virální obsah může někdy proměnit každé zlomené srdce v psychickou poruchu. Pojmenování zážitku může pomoci, ale nenahradí odbornou radu, když se utrpení stane závažným.
Romantická vášeň, nebo skutečné utrpení?
Limerence není oficiálně uznanou nemocí. V mnoha případech se tento stav časem přirozeně zmírní. Pokud se však stane přetrvávající nebo bolestivou, může ovlivnit spánek, soustředění, sebevědomí nebo dokonce sociální vztahy.
Někteří odborníci se také domnívají, že to může souviset se specifickými emocionálními vzorci, jako je úzkostná vazba. Klíčem není zlehčovat své pocity. Intenzivní emoce si zaslouží být naslouchány jemně, bez viny nebo studu.
Jak znovu získat rovnováhu?
Aby se odborníci vyhnuli ohromujícímu pocitu neklidu, často doporučují vytvořit si emocionální odstup. To může zahrnovat omezení interakcí, vyhýbání se sledování sociálních médií nebo přesměrování pozornosti na sebe sama. Pěstování sebeúcty, rozvíjení vášní, posilování přátelství a obklopování se podpůrnými lidmi také pomáhá znovu získat stabilitu.
A pokud se tato romantická posedlost stane příliš těžkou na to, aby se dala snést, konzultace s terapeutem může pomoci lépe porozumět vlastním emocionálním mechanismům a vybudovat klidnější milostné příběhy založené na reciprocitě.
Mezi fascinací, touhou a zranitelností nám limerence připomíná především jednu věc: láska může být někdy hluboce transformativní. A naučit se vybírat si sám sebe často zůstává nejlepším výchozím bodem.