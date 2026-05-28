„Limerence“, tento romantický fenomén, který fascinuje stále více žen

Miluj život
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : M1nh Art / Pexels

Neustále na tohoto člověka myslíte, analyzujete každou jeho zprávu a závisí vaše nálada někdy na jediném pohledu? Možná to není „jen zamilovanost“. V poslední době se na sociálních sítích objevuje slovo: limerence. Za tímto stále relativně neznámým pojmem se skrývá romantický zážitek, který je stejně intenzivní jako znepokojivý.

Limerence, láska, která zabírá veškerý prostor

Toto slovo může znít složitě, ale mnoho lidí okamžitě rozezná, co popisuje. Limerence označuje stav velmi silné emocionální vazby na osobu, jejíž pocity zůstávají nejasné nebo nejisté. V důsledku toho mysl houstne.

Tento koncept zavedla v 70. letech 20. století americká psycholožka Dorothy Tennovová , která studovala tuto konkrétní formu romantické zamilovanosti. Podle ní se limerence vyznačuje svou nedobrovolnou a někdy i ohromující povahou. Člověk si ve skutečnosti „nevybere“, zda se do ní ponoří. Dnes tento jev rezonuje s velkým počtem lidí: nedávný průzkum odhaduje, že více než polovina všech lidí jej alespoň jednou zažila.

Znamení, která nelžou

Limerence není jako prostá, mírná přitažlivost. Často ji doprovázejí obsedantní myšlenky na druhou osobu: přehráváte si rozhovory, interpretujete každý malý detail a dychtivě očekáváte známky pozornosti.

Dalším častým rysem je idealizace. Dotyčná osoba se zdá být téměř dokonalá, postavená na piedestal. Každá interakce může vyvolat vlnu euforie… zatímco nedostatek reakce někdy stačí k prudkému poklesu morálky. Tyto emocionální horské dráhy mohou být vyčerpávající, zvláště pokud spojení není jasně opětováno.

Proč o tom dnes všichni mluví?

Limerenceova fascinace pramení z velké části ze sociálních médií. Zejména na TikToku tvůrci obsahu a odborníci na duševní zdraví sdílejí videa vysvětlující tento psychologický mechanismus. Mnoho uživatelů internetu pak objeví slovo, které konečně pojme to, co už dlouho cítí.

Tato viditelnost má také uklidňující účinek: pochopení, že nejste „příliš intenzivní“ nebo „příliš citliví“, může být prospěšné. Silné emoce jsou součástí lidské zkušenosti a neurčují vaši hodnotu.

Dávejte si pozor, abyste nedělali ukvapené závěry. Virální obsah může někdy proměnit každé zlomené srdce v psychickou poruchu. Pojmenování zážitku může pomoci, ale nenahradí odbornou radu, když se utrpení stane závažným.

@suchakylie Byla jsi někdy na Limerence? #foryou #psychologie #láska #sociologie #vztah ♬ můj temný fantasy sen - rexlity

Romantická vášeň, nebo skutečné utrpení?

Limerence není oficiálně uznanou nemocí. V mnoha případech se tento stav časem přirozeně zmírní. Pokud se však stane přetrvávající nebo bolestivou, může ovlivnit spánek, soustředění, sebevědomí nebo dokonce sociální vztahy.

Někteří odborníci se také domnívají, že to může souviset se specifickými emocionálními vzorci, jako je úzkostná vazba. Klíčem není zlehčovat své pocity. Intenzivní emoce si zaslouží být naslouchány jemně, bez viny nebo studu.

Jak znovu získat rovnováhu?

Aby se odborníci vyhnuli ohromujícímu pocitu neklidu, často doporučují vytvořit si emocionální odstup. To může zahrnovat omezení interakcí, vyhýbání se sledování sociálních médií nebo přesměrování pozornosti na sebe sama. Pěstování sebeúcty, rozvíjení vášní, posilování přátelství a obklopování se podpůrnými lidmi také pomáhá znovu získat stabilitu.

A pokud se tato romantická posedlost stane příliš těžkou na to, aby se dala snést, konzultace s terapeutem může pomoci lépe porozumět vlastním emocionálním mechanismům a vybudovat klidnější milostné příběhy založené na reciprocitě.

Mezi fascinací, touhou a zranitelností nám limerence připomíná především jednu věc: láska může být někdy hluboce transformativní. A naučit se vybírat si sám sebe často zůstává nejlepším výchozím bodem.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Femme possessive : identifier les signes et comment gérer

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Výzkumníci naznačují, že svobodné ženy v sedmdesáti letech jsou často šťastnější.

V kolektivní představivosti žijí ženy středního věku šťastně až do smrti po boku svých manželů a vydávají se...

Po rozvodu tato 64letá důchodkyně opustila všechno kvůli „malinkému domku“ v Nizozemsku.

Existují příběhy, které inspirují jednoduše proto, že vyprávějí o novém začátku. Příběh Margot Hollanderové je jednoznačně jedním z...

Falešné sliby v lásce: znamení, která by vás měla donutit dvakrát si to rozmyslet

Ve světě lásky existují ostřílení mluvčí, kteří vynikají v umění sladkých řečí a falešných nadějí. Mluví více, než...

Proč někteří lidé považují fyzický kontakt ve vztahu za obtížný?

Ne každý je vnímavý k jemnému pohlazení po vlasech, vřelému objetí a hravému lechtání. I když jsou tato...

„Hluboké randění“: tento francouzský trend otřásá prvními rande

Pryč jsou doby, kdy se konverzace točily výhradně kolem práce, seriálů na Netflixu nebo „čím se živíte?“. Mezi...

Špatné přijetí partnera rodinou: jak reagovat bez rozchodu

Zatímco v některých rodinách se životní partner rychle začlení a stane se plnohodnotným členem rodiny, ne vždy tomu...