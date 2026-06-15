V památkově chráněném opatství způsobil tento obřad obklopený tisíci květin senzaci.

V srdci jedné z nejikoničtějších francouzských památek se konal mimořádný obřad. 1. června 2026 hostilo opatství Mont-Saint-Michel velkolepou akci v pohádkovém prostředí, kterou zorganizovali čínský model Ming Xi a podnikatel Mario Ho.
Velkolepý ceremoniál na Mont-Saint-Michel
1. června 2026 se opatství Mont-Saint-Michel, klenot francouzského dědictví a památka světového dědictví UNESCO od roku 1979, stalo dějištěm vzácné a honosné události. Čínská modelka Ming Xi a její manžel, podnikatel Mario Ho, tam oslavili obřad, jehož snímky se rychle staly virálními na sociálních sítích. Fotografie sdílené na instagramovém účtu supermodelky ukazují velkolepé, téměř pohádkové prostředí: luxusní dekorace, řada prestižních hostů a architektonické prostředí, jaké se na světě nepodobá žádné jiné.
Tisíce květin pro snovou atmosféru
Nejvýraznějším detailem na snímcích zůstávají květinové aranžmá, které jsou skutečným symbolem této události. Výzdoba z tisíců květin proměnila interiér opatství v pohádkovou zahradu a vytvořila téměř surrealistický dojem. A to natolik, že si někteří uživatelé internetu při shlédnutí fotografií říkali, zda je nevygenerovala umělá inteligence. Tato květinová výzdoba si okamžitě získala obdiv fanoušků luxusních akcí po celém světě.
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„Privatizace pro filantropické účely“, nikoli oficiální sňatek
Zatímco obrázky naznačují svazek, instituce spravující lokalitu výslovně odmítá termín „manželství“. Centre des Monuments Nationaux (CMN), které opatství spravuje, chtělo situaci veřejně objasnit: podle nich se jednalo o „privatizaci pro soukromou akci“, která si vyžádala uzavření opatství pro veřejnost na celý den 1. června.
CMN upřesňuje, že tato privatizace byla udělena „štědrému mecenáši“ a že se jednalo o placený pronájem, který přispíval na údržbu opatství a 110 památek spravovaných Centre des Monuments Nationaux. Instituce rovněž zdůrazňuje: „Nejednalo se o náboženský obřad.“
Pár je již legálně ženatý od roku 2019
Ačkoli oficiální povaha události zůstala poněkud omezená, je důležité poznamenat, že Ming Xi a Mario Ho v ten den oficiálně neuzavřeli registrovaný svazek. Pár, který spolu chodí od roku 2017, měl již civilní obřad v roce 2019. Obřad v Mont-Saint-Michel byl proto spíše symbolický a osobní než právně závazný. Ming Xi to zdůraznila sdílením fotografií na svých účtech na sociálních sítích, kde má přes dva miliony sledujících.
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Ming Xi a Mario Ho, dvě významné asijské osobnosti
Ming Xi je v Asii skutečnou hvězdou. Vystudovala módní obor na Donghua University v Šanghaji a v módním průmyslu se prosadila v roce 2009 díky soutěži Elite Model Look, kde skončila třetí. Od té doby procházela molem pro největší módní domy, od Givenchy po Balmain, a v roce 2015 byla tváří vůně Flower by Kenzo a také andělem Victoria's Secret.
Vedle něj stojí Mario Ho, člen proslulé rodiny Ho z Macaa, jedné z nejvlivnějších v regionu. Kromě tohoto dědictví se etabloval jako úspěšný podnikatel v několika odvětvích, včetně esportu. Pár tak patří mezi nejvýznamnější a nejbohatší jednotlivce v Hongkongu a pevninské Číně.
Úmyslná vazba na Normandii
Volba Mont-Saint-Michel nebyla pro pár, který má k Normandii zvláštní vztah, bezvýznamná. Ming Xi řekla módnímu časopisu, že si obzvláště užila večeři v Deauville, které nazývá „rodným městem Chanel“. „To volbu učinilo ještě symboličtější,“ vysvětlila. Na svém instagramovém účtu pár také téměř o rok dříve sdílel fotografie ze zimního pobytu na Mont-Saint-Michel, pořízené při západu slunce.
Mezi tisíci květin, v dokonalé kulise jako z pohlednice a pečlivě vybranými hosty tak obřad, který v Mont-Saint-Michel uspořádali Ming Xi a Mario Ho, zůstane jednou z nejvýznamnějších soukromých událostí roku 2026. Ačkoli instituce odmítá termín „svatba“ a raději hovoří o „patronážní akci“, snímky nadále kolují po celém světě a proměňují tisíc let staré opatství v dějiště současné pohádky.