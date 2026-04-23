Bývalý fotbalový reprezentant se stal zástupcem velitele hasičů

Bývalá anglická ragbistka Michelle Hickmottová se chystá udělat další důležitý krok ve své kariéře a stane se zástupkyní náčelníka hasičského a záchranného sboru ve Spojeném království. Po profesionální sportovní kariéře přešla do oblasti civilní obrany, kde pracovala několik let.
Z anglického národního týmu na hasičské stanice
Před změnou kariéry hrála Michelle Hickmottová jako obránkyně a byla nominována do anglické ženské fotbalové reprezentace, kde si připsala jeden reprezentační zápas. Hrála také za několik klubů v anglické ženské lize a před ukončením své profesionální fotbalové kariéry si vybudovala solidní sportovní kariéru.
Postupný přechod k záchranným službám
Po skončení sportovní kariéry nastoupila do hasičského a záchranného sboru, kde postupně stoupala v hierarchii. Zastávala různé operační a výcvikové pozice, zejména v několika regionálních službách a specializovaných institucích. Její zkušenosti nyní sahají až do několika let v oblasti řízení, výcviku a dohledu nad záchrannými týmy.
Jmenování na strategickou vedoucí pozici
Její jmenování zástupkyní velitele hasičů přichází uprostřed modernizace záchranných složek. Připojuje se k personálu britského hasičského a záchranného sboru, kde se bude podílet na strategii, organizaci provozu a řízení týmu. Tento krok představuje významný krok v její kariéře mimo sport.
Přechodná postava mezi sportem a veřejnou službou
Kariérní dráha Michelle Hickmottové je příkladem úspěšného přechodu bývalých sportovců na odpovědné pozice ve veřejném sektoru. Její manažerské, disciplinární a týmové dovednosti, získané na fotbalovém hřišti, se v tomto typu kariérní dráhy často zdůrazňují. Její jmenování je vnímáno jako ukázkový příklad propojení vrcholového sportu s náročnou civilní kariérou.
Michelle Hickmottová, která se stala zástupkyní velitele hasičů, ztělesňuje vzácnou a inspirativní změnu kariéry. Její cesta zdůrazňuje rozmanitost možných cest po vrcholovém sportu a rostoucí zastoupení lidí se sportovním zázemím ve vedoucích pozicích ve veřejné službě.