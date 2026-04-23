Bývalý fotbalový reprezentant se stal zástupcem velitele hasičů

Fabienne Ba.
Bývalá anglická ragbistka Michelle Hickmottová se chystá udělat další důležitý krok ve své kariéře a stane se zástupkyní náčelníka hasičského a záchranného sboru ve Spojeném království. Po profesionální sportovní kariéře přešla do oblasti civilní obrany, kde pracovala několik let.

Z anglického národního týmu na hasičské stanice

Před změnou kariéry hrála Michelle Hickmottová jako obránkyně a byla nominována do anglické ženské fotbalové reprezentace, kde si připsala jeden reprezentační zápas. Hrála také za několik klubů v anglické ženské lize a před ukončením své profesionální fotbalové kariéry si vybudovala solidní sportovní kariéru.

Postupný přechod k záchranným službám

Po skončení sportovní kariéry nastoupila do hasičského a záchranného sboru, kde postupně stoupala v hierarchii. Zastávala různé operační a výcvikové pozice, zejména v několika regionálních službách a specializovaných institucích. Její zkušenosti nyní sahají až do několika let v oblasti řízení, výcviku a dohledu nad záchrannými týmy.

Jmenování na strategickou vedoucí pozici

Její jmenování zástupkyní velitele hasičů přichází uprostřed modernizace záchranných složek. Připojuje se k personálu britského hasičského a záchranného sboru, kde se bude podílet na strategii, organizaci provozu a řízení týmu. Tento krok představuje významný krok v její kariéře mimo sport.

Přechodná postava mezi sportem a veřejnou službou

Kariérní dráha Michelle Hickmottové je příkladem úspěšného přechodu bývalých sportovců na odpovědné pozice ve veřejném sektoru. Její manažerské, disciplinární a týmové dovednosti, získané na fotbalovém hřišti, se v tomto typu kariérní dráhy často zdůrazňují. Její jmenování je vnímáno jako ukázkový příklad propojení vrcholového sportu s náročnou civilní kariérou.

Michelle Hickmottová, která se stala zástupkyní velitele hasičů, ztělesňuje vzácnou a inspirativní změnu kariéry. Její cesta zdůrazňuje rozmanitost možných cest po vrcholovém sportu a rostoucí zastoupení lidí se sportovním zázemím ve vedoucích pozicích ve veřejné službě.

Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Právničkou se stala v 17 letech, poté, co ve 13 letech nastoupila na právnickou fakultu.

