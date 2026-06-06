Být dvojjazyčný nabízí neuznávanou výhodu při určitých rozhodnutích.

Díky sledování televizních seriálů v jejich původním jazyce, pravidelné školní docházce nebo dvojímu občanství máte to štěstí, že plynně mluvíte dvěma jazyky? Není to jen výhoda v životopise, je to také cenný nástroj v každodenním životě, zvláště pokud jste neustále nerozhodní. Zde je návod, jak to proměnit ve vnitřní sílu.
Myšlení v obou jazycích, zvyk, který je třeba rozvíjet
Pokud jste během jazykových kurzů nespali ani si nevyráběli ofukovací pistole z per, musíte být na pokročilé úrovni a mít slovní zásobu bohatší než jen „ahoj“ nebo „na zdraví“. Ať už jste se cizí jazyky učili ve škole, přes Netflix nebo doma, není to užitečné jen při cestování po světě nebo při ucházení se o práci . Dvojjazyčnost je vlastnost, kterou můžete zdůraznit v pohovorech nebo ji uplatnit, když se naskytne příležitost. A nemusíte čekat na zvláštní příležitost, náhodné setkání v baru nebo práci v mezinárodním obchodě, abyste se naučili mluvit svým druhým jazykem.
Podle společnosti Fast Company jazyk přímo ovlivňuje způsob myšlení. Ve francouzštině nebo španělštině je mnoho slov rodově odlišných a místo zjednodušování uvažování vytvářejí duševní zmatek. Problém proto nebude mít stejné řešení v závislosti na jazyce, ve kterém jej použijete.
Když mluvíte pouze svým rodným jazykem, jen zřídka si uvědomujete, jak moc slova, která používáte, mohou ovlivňovat vaše myšlení a vaši interpretaci reality. To je to, co Fast Company odhaluje. Je to jako dvousečná zbraň. Pokud máte v hlavě zafixovaného vnitřního překladače a dokážete bez větší námahy přepínat z jednoho jazyka do druhého, můžete snadno změnit svou interpretaci a získat nadhled.
Jednoduchý trik, jak změnit svůj úhel pohledu
Pokud čelíte dilematům nebo obtížným rozhodnutím, přepněte si mozek na druhý jazyk, stejně jako to děláte v nastavení Netflixu. Televizní seriály a filmy jsou vynikajícími příklady pro pochopení dopadu překladu.
Někdy se písmo liší od jazyka k jazyku, poskytuje více detailů nebo jiné vynechává. To platí i pro přeložená literární díla. Mnoho francouzských čtenářů shledalo bestsellerové romány Freddy McFaddenové „ploché“ a „bezduché“, zatímco anglicky mluvící čtenáři je bez váhání hltali. Mechanismus je podobný, když se rozhodujete nebo vedete monolog sami se sebou.
Ve své knize „ Síla jazyka “ kognitivní vědkyně Viorica Marian zkoumá, jak mluvení více jazyky ovlivňuje naše myšlení. Její výzkum ukazuje zejména to, že naše uvažování se může měnit v závislosti na jazyce, který používáme. Myšlení v rodném jazyce má tendenci hlouběji zasahovat emoce, protože je to jazyk, ve kterém jsou naše vzpomínky, návyky a emoční reakce nejhlouběji zakořeněny.
Naopak, myšlení v cizím jazyce vyžaduje dodatečné duševní úsilí: situace jsou často analyzovány s větším odstupem a reflexí. V důsledku toho jsou rozhodnutí učiněná v cizím jazyce méně ovlivněna emocemi a více se řídí racionální logikou. V konečném důsledku je to způsob, jak odložit emoce stranou a soustředit se na to podstatné.
Užitečný reflex pro krok zpět a zamyšlení se nad vlastními rozhodnutími
Když čelíte rozchodu, změně kariéry, rodinné hádce nebo i jednoduché zprávě, na kterou nevíte, jak odpovědět, může být změna jazyka užitečným mentálním nástrojem, který můžete vyzkoušet. Ne proto, abyste si myšlení dále komplikovali, ale spíše abyste si ho ujasnili.
Myšlení ve vašem druhém jazyce funguje trochu jako filtr. Vzpomínky, emoční automatismy a impulzivní reflexy jsou často méně aktivní. Situaci pozorujete s větším odstupem, jako byste se na problém dívali z jiného úhlu. To neznamená, že byste měli potlačit intuici nebo potlačit své emoce. Samozřejmě mají v našich rozhodnutích své místo, ale když máte tendenci přemítat, katastrofizovat nebo se nechat vést strachem z lítosti, mentální přechod na jiný jazyk může pomoci uklidnit vnitřní zmatek.
V praxi to může být tak jednoduché, jako si položit otázku ve svém druhém jazyce: „Co vlastně chci?“ , „Je to opravdu špatný nápad?“ nebo „Jaká by byla nejrozumnější možnost?“ . Někteří lidé si dokonce vedou dvojjazyčný deník a střídají jazyky v závislosti na své náladě nebo povaze svých obav.
Mluvit více jazyky není jen o objednávání kávy v zahraničí nebo získání práce. Může to být také nenápadný, ale účinný způsob, jak si zdokonalit myšlení, zpochybnit své předpoklady a někdy činit rozhodnutí, která více odpovídají tomu, co skutečně chcete.