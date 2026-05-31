Tento pár, unavený z týdenního placení nájmu, se rozhodl bydlet v obytném voze.

Co kdyby se svoboda dala najít jen v několika metrech čtverečních na kolech? To je risk, který podstoupili Kath Cross a Stuart Hall. Tato Britka, unavená z utrácení většiny svých příjmů za bydlení, se rozhodla radikálně změnit svůj život a připojila se ke svému partnerovi v přestavěném obytném voze . Od té doby pár cestuje po silnicích Evropy a daleko za její hranice.
Od každodenní rutiny k nomádskému životu
V roce 2022 Kath Crossová otočila významnou stránku svého života. Poté, co její dcery odešly z domova, si uvědomila, že její čtyřpokojový byt již nevyhovuje jejím potřebám. Náklady na nájemné představovaly pro její rozpočet velkou zátěž. Místo toho, aby nadále pracovala primárně proto, aby si zaplatila ubytování, se rozhodla prodat své věci a přijmout jednodušší životní styl. Poté se připojila ke Stuartu Hallovi v jeho obytném voze a chtěla upřednostnit zážitky před hmotným majetkem.
Kompaktní dům, ale plný možností
Jejich novým domovem je přestavěná 7,5metrová dodávka Mercedes Sprinter. V tomto optimalizovaném prostoru si všechno našlo své místo: ložnice, kuchyň, pracovní prostor i obývací pokoj. Stěhování z velkého domu do mobilního domu nevyhnutelně vyžaduje určité úpravy. Pár však říká, že rychle našli rovnováhu. Pohodlí se pro ně už neměří v metrech čtverečních, ale ve volnosti pohybu a kvalitě života.
Více než 40 000 kilometrů dobrodružství
Od své cesty Kath a Stuart urazili přes 40 000 kilometrů napříč zhruba patnácti zeměmi. Jejich cesta je zavedla od divoké krajiny Skotska přes silnice kontinentální Evropy až po Balkán. Mezi jejich nejpamátnější zážitky patří objevení Sahary, snu, o kterém Kath snila mnoho let. Každá destinace se stává příležitostí k objevování nových kultur, setkání s místními lidmi a životu vlastním tempem.
Kontrolovaný rozpočet
Na rozdíl od všeobecného přesvědčení je pro ně tento nomádský životní styl levnější než jejich předchozí způsob života. Pár utratí měsíčně 900 až 1 200 liber na pokrytí všech svých potřeb, což je zhruba 1 050 až 1 400 eur. Významná část tohoto rozpočtu je vynaložena na palivo, které je pro jejich cestování nezbytné. I tak jejich výdaje zůstávají nižší než nájemné, které Kath dříve platila každý týden.
Příběh zrozený na stezkách
Kath a Stuart se setkali v roce 2021 v turistickém klubu v jižním Walesu. Jejich společná vášeň pro přírodu je rychle svedla dohromady. Během prvního roku, kdy spolu strávili čas, zdolali přes sto britských vrcholů. Dlouhý výlet do Skotska ve Stuartově obytném voze Kath nakonec přesvědčil, že tento dobrodružný život je pro ni.
Volba svobody před hromaděním
V průběhu let si Kath vytvořila osobní pohled na roli předmětů v našich životech. Postupným zbavováním se nepotřebných věcí podle ní pocítila hluboký pocit úlevy a nezávislosti. Cílem tohoto páru není vlastnit stále více věcí, ale vytvořit si každodenní život, který odráží jejich osobnost. Tato filozofie je stále více přitažlivá pro lidi, kteří hledají flexibilitu a obohacující zážitky.
Dnes Kath a Stuart pokračují ve své cestě a sdílejí své dobrodružství prostřednictvím své firmy zabývající se tvorbou obsahu s názvem „Vanavigation“. Čtyři roky po svém začátku pokračují v objevování světa se stejným přesvědčením: někdy může zmenšení obytného prostoru výrazně rozšířit vaše obzory.