Tento pár, unavený z týdenního placení nájmu, se rozhodl bydlet v obytném voze.

Společnost
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Eldar Nazarov / Unsplash

Co kdyby se svoboda dala najít jen v několika metrech čtverečních na kolech? To je risk, který podstoupili Kath Cross a Stuart Hall. Tato Britka, unavená z utrácení většiny svých příjmů za bydlení, se rozhodla radikálně změnit svůj život a připojila se ke svému partnerovi v přestavěném obytném voze . Od té doby pár cestuje po silnicích Evropy a daleko za její hranice.

Od každodenní rutiny k nomádskému životu

V roce 2022 Kath Crossová otočila významnou stránku svého života. Poté, co její dcery odešly z domova, si uvědomila, že její čtyřpokojový byt již nevyhovuje jejím potřebám. Náklady na nájemné představovaly pro její rozpočet velkou zátěž. Místo toho, aby nadále pracovala primárně proto, aby si zaplatila ubytování, se rozhodla prodat své věci a přijmout jednodušší životní styl. Poté se připojila ke Stuartu Hallovi v jeho obytném voze a chtěla upřednostnit zážitky před hmotným majetkem.

Kompaktní dům, ale plný možností

Jejich novým domovem je přestavěná 7,5metrová dodávka Mercedes Sprinter. V tomto optimalizovaném prostoru si všechno našlo své místo: ložnice, kuchyň, pracovní prostor i obývací pokoj. Stěhování z velkého domu do mobilního domu nevyhnutelně vyžaduje určité úpravy. Pár však říká, že rychle našli rovnováhu. Pohodlí se pro ně už neměří v metrech čtverečních, ale ve volnosti pohybu a kvalitě života.

Více než 40 000 kilometrů dobrodružství

Od své cesty Kath a Stuart urazili přes 40 000 kilometrů napříč zhruba patnácti zeměmi. Jejich cesta je zavedla od divoké krajiny Skotska přes silnice kontinentální Evropy až po Balkán. Mezi jejich nejpamátnější zážitky patří objevení Sahary, snu, o kterém Kath snila mnoho let. Každá destinace se stává příležitostí k objevování nových kultur, setkání s místními lidmi a životu vlastním tempem.

Kontrolovaný rozpočet

Na rozdíl od všeobecného přesvědčení je pro ně tento nomádský životní styl levnější než jejich předchozí způsob života. Pár utratí měsíčně 900 až 1 200 liber na pokrytí všech svých potřeb, což je zhruba 1 050 až 1 400 eur. Významná část tohoto rozpočtu je vynaložena na palivo, které je pro jejich cestování nezbytné. I tak jejich výdaje zůstávají nižší než nájemné, které Kath dříve platila každý týden.

Příběh zrozený na stezkách

Kath a Stuart se setkali v roce 2021 v turistickém klubu v jižním Walesu. Jejich společná vášeň pro přírodu je rychle svedla dohromady. Během prvního roku, kdy spolu strávili čas, zdolali přes sto britských vrcholů. Dlouhý výlet do Skotska ve Stuartově obytném voze Kath nakonec přesvědčil, že tento dobrodružný život je pro ni.

Volba svobody před hromaděním

V průběhu let si Kath vytvořila osobní pohled na roli předmětů v našich životech. Postupným zbavováním se nepotřebných věcí podle ní pocítila hluboký pocit úlevy a nezávislosti. Cílem tohoto páru není vlastnit stále více věcí, ale vytvořit si každodenní život, který odráží jejich osobnost. Tato filozofie je stále více přitažlivá pro lidi, kteří hledají flexibilitu a obohacující zážitky.

Dnes Kath a Stuart pokračují ve své cestě a sdílejí své dobrodružství prostřednictvím své firmy zabývající se tvorbou obsahu s názvem „Vanavigation“. Čtyři roky po svém začátku pokračují v objevování světa se stejným přesvědčením: někdy může zmenšení obytného prostoru výrazně rozšířit vaše obzory.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jsem Fabienne, autorka pro webové stránky The Body Optimist. S nadšením se zabývám silou žen ve světě a jejich schopností ho změnit. Věřím, že ženy mají jedinečný a důležitý hlas, a cítím se motivována přispět k prosazování rovnosti. Snažím se co nejvíce podporovat iniciativy, které povzbuzují ženy, aby se postavily a byly slyšet.
Article précédent
Tato žena, zavěšená z vrtulníku, ohromuje uživatele internetu svým vzdušným kouskem

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Tato žena, zavěšená z vrtulníku, ohromuje uživatele internetu svým vzdušným kouskem

Některé příspěvky na Instagramu jsou decentní, zatímco jiné jsou naprosto dechberoucí. Přesně to platí i pro nejnovější video...

Servírka zraněná v obličeji při obsluze směny: video šokovalo uživatele internetu

Napadení za bílého dne v kavárně v Melbourne v Austrálii vyvolalo na sociálních sítích pobouření. 25. dubna 2026,...

Než si necháte udělat tetování, mnoho lidí si stále neuvědomuje význam těchto symbolů.

Výběr tetování není jen o tom, zamilovat se do hezkého vzoru, který jste viděli na sociálních sítích nebo...

„Tanečníci jsou sportovci“: její nohy fascinují uživatele internetu

Jednoduché video zveřejněné na Instagramu stačilo k tomu, aby sociální sítě rozpoutalo vlnu nadšení. Detailní záběr na nohy...

Toto oblíbené tetování může mít ve skutečnosti několik významů.

Minimalistické, grafické a velmi trendy tetování černého pruhu kolem paže je stejně svůdné jako fascinující. Za jeho zdánlivou...

Důchod: ženy v domácnosti v centru debaty o neviditelné práci

Mají nabitý program a obrovské rodinné povinnosti, přesto pracují zadarmo, bez jakéhokoli platového uznání. Hospodyňky hrají roli sekretářky,...