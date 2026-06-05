Během promoční ceremoniálu tato studentka předvedla show a video se stalo virálním.

Převzal diplom, sestoupil po několika schodech na pódium… a náhle propukl v taneční šílenství, které vyvrcholilo saltem vzad za bouřlivého potlesku. Sekvence, natočená v Baton Rouge v Louisianě (USA), se okamžitě stala virální na sociálních sítích.
Okamžik čisté radosti
19. května 2026 se A'Myria Marquee chystala převzít diplom na promoci střední školy GEO Next Generation v Baton Rouge. Sotva to pochopila, pustila se do improvizovaného, frenetického a radostného tanečního vystoupení, které sklidilo potlesk a smích celé místnosti. Třešničkou na dortu bylo perfektně provedené salto vzad přímo uprostřed tance.
Videoklip se rychle stal virálním na sociálních sítích, kde si ho nyní prohlédly statisíce dojatých uživatelů internetu. Tento nakažlivý výbuch radosti slouží jako jemná připomínka toho, jak moc si tyto okamžiky zaslouží být oslavovány.
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Mnohem více než diplom: výjimečná kariérní cesta
Za touto spontánní scénou se skrývá skutečná překážková dráha. A'Myria Marquee na svých sociálních sítích vysvětlila, že nezískala jen „maturitu“, ale také „asociate's degree“ – americký ekvivalent dvouletého bakalářského titulu.
V praxi tedy mladá žena nastoupí na univerzitu rovnou do třetího ročníku (třetího ročníku), čímž boří normy pro svou věkovou skupinu. Ve svém oslavném příspěvku zdůraznila, že vzdala hold své matce. „Děkuji ti, mami, že jsi ve mě vždy věřila, podporovala mě a tlačila mě ke každodennímu zlepšování. Nic z toho by bez tebe nebylo možné,“ napsala a přiložila fialové srdce.
Dojemný učitel za kamerou
Video rezonovalo tak hluboce, částečně díky osobě, která ho natočila: Brittney Fordové, učitelce A'Myrie Marqueeové od první třídy. Sdílela tento okamžik na svém instagramovém účtu spolu s dojemným vzkazem.
„Ford tě bude milovat navždy a navždy… víš, že brečím!“ napsala a svůj vzkaz doplnila záplavou červených srdíček. Vidět studenta, kterého znáte od dětství, dosáhnout takového milníku je k nezaplacení – a to září v každé vteřině videa, které se stalo vyznáním lásky mezi učitelkou a jejím bývalým studentem.
Svým tancem a nečekaným saltem A'Myria Marquee dokázala mnohem víc než jen oslavit diplom: proměnila obyčejný obřad v pouhou tečku za sdílenou radostí a všem připomněla, že akademická cesta, jakkoli vynikající, je bezcenná bez radosti, kterou do ní člověk vkládá.