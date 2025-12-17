Ženy se sdružují, aby utekly, a muži je obtěžují

Běh by měl být zdrojem svobody, radosti a opětovného spojení s vlastním tělem. Pro mnoho žen však tento prostý akt zůstává plný obav. Spojením se k běhu doufaly, že znovuobjeví klid. Především však odhalily realitu, která je stále příliš často ignorována.
Běháme společně, abychom se cítili silnější
Tyto ženské běžecké kluby původně vznikly z hluboce pozitivní potřeby: znovu získat sebevědomí ve svá těla, fyzické schopnosti a své místo ve veřejném prostoru. Běhat společně znamená sdílet úsilí, vzájemně se povzbuzovat, cítit kolektivní energii a oslavovat silná, pulzující těla v pohybu. V Londýně, Nottinghamu a Lewishamu tyto skupiny ztělesňují inkluzivní vizi sportu, kde je každá žena ceněna bez ohledu na její tempo, typ postavy nebo úroveň fyzické zdatnosti. Tato bublina podpory však rychle začíná praskat, když se setkáme s realitou ulice.
Když obtěžování narušuje úsilí
Molly Slater-Davison založila v roce 2021 pořad „These Girls Run“ s myšlenkou, že v počtu je ochrana. Běhání o samotě v noci ji naplňovalo úzkostí; běhání společně mělo tento strach zmírnit. Přesto i za bílého dne, i ve skupině, bují sexuální poznámky, urážky a nevhodná gesta. Běžkyně jsou pískány, volány a zírány. Jejich těla jsou redukována na objekty komentáře. Kontrast je ostrý: na jedné straně ženy zaměřené na potěšení z pohybu; na druhé straně slovní napadání, které propuká bez varování a ničí okamžik.
Zobrazit tento příspěvek na Instagramu
Postavy a strategie přežití
Svědectví shromážděná po celém Spojeném království odhalují znepokojivou realitu. Značný počet běžkyň uvádí, že na ně plivou, že jsou sledovány nebo jim je vyhrožováno. Některé vysvětlují, že běhají s obrannými reflexy: drží klíče, nosí pepřový sprej, mění trasy. Tyto strategie nejsou „přehnanou opatrností“, ale adaptací na klima nejistoty, které se stalo téměř normalizovaným. Paradox je zarážející: sport, který má posilovat pocit kontroly nad vlastním tělem, zde nutí běžce předvídat nebezpečí.
V Lewishamu založila Emily Hewittová klub „Dámy, které běhají“, aby pomohla matkám znovu získat svá těla po těhotenství. Běh jim pomáhá cítit se silné, odolné a hrdé na těla, která dala život. Přesto i tam je obtěžování všudypřítomné: sexualizované komentáře, muži zpomalující v autech, ponižující pokřiky. Během jediného tréninku se terčem útoků stalo několik skupin současně. Tyto ženy nezaložily tyto kluby proto, aby byly společně vystaveny násilí, ale aby se navzájem podporovaly a znovu vybudovaly své životy.
Banalizovaný strach, ztracená zodpovědnost
Ženám se dlouhodobě doporučuje, aby nekandidovaly samy, jako by řešení spočívalo pouze v nich. Tyto zkušenosti však ukazují, že ani skupinová dynamika nestačí k odrazení sexistického chování. Tváří v tvář šoku mnoho z nich neuvažuje o podání stížnosti. Reflexem je odejít, ochránit skupinu a pokračovat dál. Úřady tvrdí, že tyto incidenty berou vážně a podporují vzdělávací iniciativy zaměřené na zvyšování povědomí o respektujícím chování a identifikaci rizikových oblastí. Nicméně je před námi ještě dlouhá cesta.
Navzdory všemu tyto ženy vytrvají. Běží znovu a znovu. Obsazují prostor, hrdé na svá těla, svou sílu, své odhodlání. Každý krok je potvrzením: jejich těla si zaslouží respekt, jejich přítomnost je legitimní, jejich svoboda je nezpochybnitelná. Tyto kluby se staly nejen samotným sportem, ale i symboly. Komunitami, kde se oslavuje pohyb, solidarita a sebevědomí.