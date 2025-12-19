Fenomén „kidult“ zažívá prudký rozmach: pomíjivý módní výstřelek, nebo skutečná generační potřeba?

Plyšové hračky, Lego, kreslené filmy a videohry už nejsou jen pro děti. Stále více dospělých, známých jako „kidults“, otevřeně přiznává svou náklonnost k těmto regresivním objektům. Je to přechodný trend, nebo symptom hlubší generační neklidnosti?
Rychle se rozvíjející kulturní trend
Termín „kidulte“, spojení slov „kid“ (dítě) a „dospělý“, označuje dospělé, kteří nadále konzumují produkty tradičně spojované s dětstvím. Patří sem sběratelské figurky, retro videohry, omalovánky, oblečení s kreslenými postavičkami a veletrhy popkultury (jako je Comic Con nebo Japan Expo).
Tento jev zdaleka není okrajový, naopak se výrazně rozrostl. Podle studie britské firmy Mintel v roce 2023 uvedlo 27 % dospělých ve věku 25 až 44 let, že si kupují hračky pro sebe. Toto číslo od roku 2019 neustále roste. Značky si to jasně uvědomují: například Lego uvedlo na trh prémiové řady speciálně určené pro dospělé, které v sobě spojují nostalgii a sofistikovanost.
Odpověď na nejistoty dospělosti?
Za tímto trendem se skrývá hlubší dynamika. Fenomén „kidult“ je primárně strategií zvládání situace tváří v tvář společnosti vnímané jako úzkostlivá. Ekonomické, environmentální a politické krize... pro mnoho lidí ve třicátých a čtyřicátých letech se svět dospělých rýmuje s nejistotou a nestabilitou. Návrat do světa dětství pak nabízí útočiště.
To umožňuje znovu se spojit s uklidňujícími vzpomínkami, znovu získat pocit kontroly a lehkosti v každodenním životě, který se někdy může zdát těžký. Jak vysvětluje francouzská socioložka Cécile Van de Velde, specialistka na evropskou mládež, „přechod do dospělosti se stal dlouhým, nejistým a často roztříštěným procesem. V této souvislosti slouží určité dětské mezníky jako kotvy.“
Mezi konzumerismem a konstrukcí identity
Někteří kritici to vnímají jako rozšíření konzumní společnosti, kde je vše komodifikované, dokonce i nostalgie. Podle nich je fenomén kidult zneužíván značkami jako marketingový nástroj. Cílové produkty – často drahé – jsou ve skutečnosti spíše sběratelské než každodenní a někdy přispívají k image sebepropagace na sociálních sítích.
Tato interpretace však přehlíží důležitý aspekt: pro mnoho kidultů nejsou tyto objekty jen rozmarem nebo trendem vhodným pro Instagram. Ztělesňují součást jejich identity. Stávají se nástroji osobního vyjádření, sociálního propojení a někdy i psychologické odolnosti. V tomto smyslu může být být kidultem také aktem kulturního znovupřivlastnění.
Obnovená vize zralosti
Fenomén „kidult“ také vyvolává otázky ohledně našeho vztahu k dospělosti. Stát se dospělým po dlouhou dobu znamenalo opustit „dětské“ zábavy. Tato hranice se však stírá. Být dospělým v roce 2025 už nutně neznamená mít standardizovaný životní styl založený na manželství, dětech a jistotě zaměstnání. Tito noví dospělí si nárokují právo zvolit si vlastní cestu a vynalézt jiné formy rovnováhy.
V této souvislosti by lajkování Pokémonů nebo stavba modelu Star Wars již nebyla vnímána jako regrese, ale spíše jako projev svobody projevu a vkusu. Tento posun je dále posilován veřejnými osobnostmi, které plně přijímají své „dětství“. Umělci, sportovci a tvůrci obsahu se již neostýchají projevovat své geekovské nebo dětské vášně, a tím přispívají k legitimizaci této kultury ve veřejné sféře.
Generační fenomén, který pravděpodobně přetrvá?
I když je obtížné předvídat budoucnost tohoto jevu, určité náznaky naznačují, že je spíše strukturální než cyklický. Na jedné straně nové generace vyrůstají s všudypřítomnou a nespoutanou popkulturou. Na druhé straně po sobě jdoucí krize prohlubují potřebu pohodlí a bezstarostnosti.
Kidults tedy nejsou jen dospělí, kteří odmítají dospět. Naopak, mohou to být dospělí, kteří se snaží nově definovat, co znamená „dospět“ v měnícím se světě. Světě, kde péče o sebe zahrnuje také právo na lehkost, hru a fantazii.
Stručně řečeno, fenomén „kidult“ jde daleko za hranice pomíjivého módního výstřelku. Odhaluje hledání smyslu, sounáležitosti a individuálního vyjádření v často nejistém světě. Zdaleka nepředstavuje únik z reality, ale lze jej vnímat jako nový způsob prožívání dospělosti s vlastními kodexy a citlivostí.