Tato modelka s nadváhou, které pojišťovna odmítla kvůli její váze, odsuzuje „fatfobii“.

I v roce 2026 zůstávají některé předsudky týkající se hmotnosti hluboce zakořeněné. Americká modelka plus-size Tess Holliday na to nedávno upozornila sdílením zkušenosti, která vyvolala na TikToku značnou reakci: kvůli váze jí bylo odepřeno životní pojištění. Její veřejné prohlášení znovu rozpoutalo debatu o fatfobii a kritériích používaných v některých odvětvích.
Rozhodnutí, které prožívala jako nespravedlnost
Ve videu na TikToku Tess Hollidayová vypráví, jak byla v USA považována za nezpůsobilou k životnímu pojištění. Tónem, který mísí humor a únavu, vysvětluje, že si myslela, že splňuje požadovaný profil: nekuřačka, nepijící alkohol, bez známých zdravotních problémů. Podle ní však stačil jeden faktor k tomu, aby váhy převážila: její váha.
Modelka, která měří 1,60 metru a váží přes 135 kilogramů, trvá na tom, že denně cvičí, nepodstupuje žádnou lékařskou léčbu a netrpí žádnými preexistujícími onemocněními. Pro ni tato situace odráží širší problém: stále velmi stereotypní pohled na těla v určitých odvětvích souvisejících se zdravotnictvím a pojišťovnictvím.
Debata kolem BMI se znovu rozpoutala.
Tento případ také odhaluje často kritizovaný ukazatel: index tělesné hmotnosti, lépe známý jako BMI. Tento ukazatel, který se stále široce používá k posouzení zdravotních rizik v oblasti lékařství a pojišťovnictví, je nyní mnoha specialisty zpochybňován. Několik studií zdůrazňuje, že nezohledňuje základní prvky, jako je fyzická zdatnost, svalová hmota, životní styl a celkové zdraví člověka.
Výzkum publikovaný v roce 2024 ukázal, že velká většina lidí s obezitou uvedla, že se v lékařském prostředí setkala s odsuzováním, studem nebo stigmatizací. Pro aktivisty za pozitivní přístup k tělu tedy problém není jen otázkou statistik. Týká se také způsobu, jakým jsou vnímána těla považovaná za „abnormální“, a způsobu, jakým některé instituce automaticky spojují „vysokou váhu“ se špatným zdravím.
Postava oddaná léty
Tess Hollidayová je již dlouho jednou z nejvýznamnějších osobností hnutí body positivity. V roce 2013 spustila hashtag #EffYourBeautyStandards, aby odsoudila nerealistické standardy krásy a podpořila rozmanitější zastoupení těl. Více než deset let poté věří, že tento boj je stále stejně nezbytný. V únoru 2026 oznámila oficiální obnovení hnutí a všem připomněla, že s mnoha lidmi se i nadále zachází, jako by jejich těla byla „problém, který je třeba vyřešit“.
Pravidelně se vyjadřuje k diskriminačním poznámkám a chování, s nimiž se denně setkává. V roce 2025 již veřejně odsoudila nevhodný komentář letušky společnosti United Airlines, která jí navrhovala, aby během letu kvůli svému dítěti „zhubla“.
Za těmito svědectvími se skrývá širší realita
Příběh Tess Hollidayové jde daleko za hranice její osobní zkušenosti. Odmítání služeb, vtíravé poznámky, lékařské úsudky a nevyžádaná kritika: mnoho lidí s nadváhou uvádí, že se s těmito situacemi setkávají pravidelně. Tento případ také slouží jako připomínka něčeho důležitého: váha člověka neurčuje jeho hodnotu, životní styl ani celkové zdraví. Těla jsou rozmanitá a každý člověk si zaslouží, aby s ním bylo zacházeno s respektem, bez ohledu na jeho vzhled.
A konečně je důležité si uvědomit, že neexistuje jediný správný způsob, jak žít se svým tělem. Někteří lidé chtějí zhubnout, jiní ne, a každý by měl mít možnost se sám rozhodnout, aniž by čelil odsouzení nebo diskriminaci.
Prostřednictvím tohoto nového veřejného prohlášení Tess Holliday konečně osvětluje otázku, která je i dnes velmi relevantní: proč fyzický vzhled nadále podmiňuje přístup k určitým právům nebo službám?