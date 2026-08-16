Tento hudebník dokazuje, že postižení nevylučuje virtuozitu ani vystupování na pódiu.

Renomovaná francouzská harfenistka Anja Linder udává tón pro rozmanitost na operním jevišti a s každým vystoupením rezonuje melodií odolnosti. Tato virtuoska uzavřela Paralympijské hry 2024 se svým oblíbeným nástrojem, impozantním svou velikostí, ale lehkým zvukem. Přestože během vystoupení přišla o nohy při nehodě, nadále předvádí svůj talent a potvrzuje rčení, že hudba uklidňuje duši.
Nehoda, která mohla změnit směr jeho kariéry
Anja Linder měla před sebou zářnou budoucnost. Narodila se matce pianistce a otci vizuálnímu umělci a od rodičů, jejichž kreativita byla hmatatelná, získala vynikající vzdělání. Zdědila tuto uměleckou stránku a rozvinula v sobě vášeň pro nástroj, na který zřídka hrají předčasně vyspělé děti a který si v rukou mladé dívky lze jen těžko představit: harfu.
Své prsty na struny tohoto nástroje, zdánlivě andělského původu, pokládá od devíti let a poezie plyne téměř spontánně. Anja má pro toto umění vrozený dar, který vyžaduje určitou obratnost a dobrou koordinaci. Jakmile zahraje první notu, zdá se, že vzlétá do jiných říší a vznáší se nad zemí. I její posluchači jsou beztížní. Harfa, která je jakýmsi symbolem ráje, se stává více než jen mimoškolní aktivitou: je prodloužením jejího těla, jejím smyslem bytí, její každodenní hnací silou.
Poté přirozeně studovala na konzervatoři ve Štrasburku s úmyslem věnovat se jí na plný úvazek. Získala první cenu za harfu a komorní hudbu a patřila mezi nejnadanější studentky svého ročníku. Na cestě k úspěchu však její dynamiku zastavila tragická nehoda 6. července 2001. Na koncertě pod širým nebem v parku Pourtalès se ocitla ve špatný čas na špatném místě, uvězněná v platanu a vyvrácená prudkými bouřemi. Celkem obětí: 13 mrtvých a 97 zraněných. Anja Linder, pouhých 26 let, musela truchlit nad ztrátou nohou, nezbytných pro hru na harfu, která se pyšní ne méně než sedmi pedály.
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Příležitost znovuobjevit své umění
Tato nevratná nehoda jako by znamenala konec její kariéry a v důsledku toho i její nejživější vášně. Bez použití nohou se pokračování v kariéře koncertní pianistky s tradičním nástrojem stalo prakticky nemožným a hraničilo s utopií. Okolí ji od pokračování odrazovalo a nepřímo jí navrhovalo změnu kariéry. Ona však tento refrén odmítla dbát a rozhodla se upravit svůj nástroj, který považovala za svou polovičku, za základní prvek své identity.
Odhodlaná znovuobjevit pocit ze strun na prstech a udržet si lásku k harfě, melodii požehnané bohy, upravila její původní systém s pomocí dvou inženýrů. A díky naprosté vytrvalosti vytvořila unikátní automatickou harfu, kterou pojmenovala Anjamatic jako poctu svému vlastnímu příběhu.
Musela se pak naučit zkrotit tento nástroj vyrobený na zakázku, ovládat ho novým způsobem a především přehodnotit celý svůj herní styl. Díky této technické inovaci, která sama o sobě ilustruje trpělivost a houževnatost tohoto zázračného dítěte, se Anja stala hlasem všech možností, nositelkou snů. Tato nehoda ji mohla od jejího umění vzdálit, ale ve skutečnosti posílila její ambice.
Hudba, terapie sama o sobě
Anja to sama říká: hudba je lék, medicína, jejímž jediným rizikem je potěšení uší. „Myslím, že hudba může léčit. Produkuje neuvěřitelné endorfiny,“ zvolala v pořadu France Musique. Od svého opětovného setkání s publikem v roce 2007 je v sedmém nebi a dokazuje, že postižení může dokonale koexistovat s nároky orchestru.
V roce 2024 dosáhla vrcholného okamžiku, nepochybně vrcholu této show oslavující odlišnost a odolnost. Zúčastnila se závěrečného ceremoniálu paralympijských her v Paříži 2024, čímž potvrdila své místo mezi elitou klasické hudby. V roce 2025 se její jméno objevilo také na seznamu oceněných Ministerstvem kultury, které jí udělilo čestnou členku Řádu umění a literatury.
Zatímco postižení je často doprovázeno slzavou serenádou, Anja ho oslavuje s fanfárami a umlčuje všechny předsudky, které s ním souvisejí. Protože sice má omezenou pohyblivost, ale její kreativita nezná mezí.