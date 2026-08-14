Musí se ženy v práci stále líčit, aby „vypadaly profesionálně“?

Tato otázka se může zdát, že patří do jiné éry. Přesto je uprostřed tlaku na „upravenost“, „eleganci“ nebo „profesionalitu“ líčení stále někdy prezentováno jako téměř povinný krok pro ženy. Proč tedy tento reflex přetrvává, když se žádná dovednost nedá měřit make-upem?
Je líčení zkratkou k „profesionalitě“?
Žádná pracovní náplň oficiálně nevyžaduje znalost nanášení řasenky. A přesto si mnoho žen každé ráno před odchodem do práce udělá pár minut na nalíčení. Ne nutně proto, že by samy chtěly. Někdy prostě proto, že vědí, že jejich vzhled bude pozorován, komentován nebo interpretován.
Tento tlak je o to zajímavější, že se jen zřídka opírá o explicitní pravidlo. Spíše se jedná o soubor kodexů: vypadat „upraveně“, reprezentativně, elegantně, „profesionálně“. Očekávání, která se mohou zdát neškodná, ale která v konečném důsledku kladou na ženy další zátěž: čas, peníze a neustálou pozornost věnovanou jejich vzhledu.
Co ukazují studie
Studie provedená výzkumníky z Bostonské univerzity a Dana-Farber Cancer Institute pod vedením Nancy Etcoffové je často citována v diskusi o líčení a profesionálním vnímání. Dvacet pět žen ve věku od 20 do 50 let bylo vyfotografováno bez líčení, poté s různou intenzitou líčení. Fotografie byly poté účastnicím ukázány, některým velmi krátkou dobu, jiným neurčitě dlouho.
Výsledek: nalíčené tváře byly obecně spojovány s větší kompetencí, sympatií a spolehlivostí. Jinými slovy, make-up z člověka samozřejmě nedělá kompetentnějšího. Může však změnit vnímání této kompetence. A právě v tom se toto téma stává zajímavým.
Pozor na zjednodušování: líčení neznamená, že jste schopnější.
Studie má však jedno významné omezení: byla financována společností působící v kosmetickém sektoru. Výzkumníci uvádějí, že si při provádění práce zachovali nezávislost, ale tento zdroj financování je přirozeně třeba při interpretaci výsledků zohlednit. Jiné nezávislé studie nicméně zjistily podobné trendy.
Německá studie publikovaná v roce 2016 zkoumala zejména vnímání žen v odpovědných pozicích. Nabízí zajímavou nuanci: zatímco lehký make-up může být spojován s pozitivním image, make-up považovaný za příliš silný může naopak vyvolat negativní efekt. To ukazuje, že i pokud jde o make-up, ženy jen stěží zvítězí: příliš málo a vypadáte „neupraveně“, příliš mnoho a riskujete, že budete považováni za „přehnané“.
Předsudek není pravidlo, které je třeba dodržovat
Tváří v tvář těmto pozorováním existují dva postoje. První je pragmatický: když existují předsudky, proč je nevyužít ve svůj prospěch? Nošení make-upu může být osobní volbou, způsobem, jak se cítit dobře, jak se vyjádřit nebo jednoduše začít den tak, jak se člověku líbí. A to je naprosto legitimní.
Zásadní je však jiná interpretace: tyto studie měří primárně sociální vnímání, nikoli skutečnou profesionální hodnotu. Ukazují, že si stále spojujeme určité estetické kódy s vlastnostmi, jako je serióznost nebo kompetence. Otázkou pak je: proč by se tyto vlastnosti měly projevovat prostřednictvím ženských tváří? Zejména proto, že muži jsou zřídka žádáni, aby si nedostatek make-upu kompenzovali pravidelnou úpravou zevnějšku, takzvaným bezchybným účesem nebo pečlivě vybraným outfitem každé ráno.
A co v tom všem zákon?
Ve Francii může zaměstnavatel zavést určitý dress code, pokud je to odůvodněno „objektivními důvody“, jako je bezpečnost, hygiena nebo potřeby interakce se zákazníky. Tyto požadavky však musí zůstat přiměřené a nesmí vytvářet diskriminaci. Konkrétní požadavek na ženy, aby se líčily, by proto bylo obzvláště obtížné odůvodnit. A naštěstí ano: váš obličej není uniforma.
„Dobře se oblékat“, „být upravený“: je to totéž?
Problém sahá daleko za rámec líčení. Stále slýcháme, že by se žena měla „dobře oblékat“, aby byla důvěryhodná, „vypadat šik“, aby reprezentovala svou společnost, nebo „být upravenější“, aby působila dobře. Ale podle koho se „dobře oblékat“? A především, proč by se tyto požadavky měly lišit v závislosti na pohlaví?
Můžete milovat rtěnku, nebo ji nikdy nenosit. Můžete milovat obleky, tenisky, šaty, zářivé barvy nebo to nejjednodušší oblečení na světě. Můžete se líčit deset minut, hodinu nebo vůbec. Vaše tělo není komunikační nástroj, který si váš zaměstnavatel může libovolně upravovat.
Skutečný pokrok: schopnost si vybrat
Postoje se vyvíjejí, ačkoli se změny v jednotlivých odvětvích značně liší. Kreativní a technologické profese tyto zásady často zmírnily, zatímco některé role v kontaktu se zákazníky si zachovávají silnější estetická očekávání. Práce na dálku také změnila vztah mnoha zaměstnankyň k vzhledu: když je fotoaparát vypnutý, je těžké tvrdit, že rtěnka určuje kvalitu práce.
Odpověď je jednoduchá, i když realita je méně jednoduchá: ne, ženy se nemusí líčit, aby byly profesionální. Pokud se rády líčíte, dělejte to. Pokud nechcete, nedělejte to. Pokud si to zítra rozmyslíte, je to také naprosto v pořádku. Vaše kompetence nepotřebuje řasenku. Vaše důvěryhodnost nepotřebuje vysoké podpatky. A vaši profesionalitu rozhodně nemusíte malovat na obličeji.