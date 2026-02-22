Search here...

„Květákové uši“: virální trend, který znepokojuje lékaře

Společnost
Margaux L.
Photo d'illustration : Ketut Subiyanto/Pexels

Některé trendy na sociálních sítích jsou překvapivé. Nejnovější? „Květákové uši“ inspirované bojovými sporty. Za touto takzvanou „válečnou“ estetikou lékaři bijí na poplach kvůli praktikám, které zdaleka nejsou neškodné.

Pohled bojovníka... aniž by vstoupil do ringu

Možná jste již viděli květáková uši u ragbistů, bojovníků MMA nebo boxerů. U těchto sportovců je tato deformace uší důsledkem opakovaných traumat během mlýnů nebo zápasů.

Dnes se někteří mladí lidé záměrně snaží tento efekt napodobit, aniž by tyto sporty skutečně praktikovali. Cíl? Dodat si „mužnější“, „bojovnější“ vzhled. Na sociálních sítích se množí videa: návody vysvětlují, jak vytvořit tuto oteklou texturu intenzivním třením ucha nebo, což je ještě znepokojivější, použitím těžkých předmětů, jako jsou činky, k vytvoření šoku. Tento zinscenovaný efekt se opírá o skutečné fyzické trauma.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Louisem Ben Dayanem (@docteur_tiktok)

Co se skutečně děje v uchu

Abychom pochopili rizika, je důležité vědět, jak se květákové ucho vyvíjí. Za normálních okolností se kůže přizpůsobí obrysům chrupavky boltce. Tato oblast je bohatá na malé krevní cévy. Při nárazu se může mezi kůží a chrupavkou nahromadit krev: jedná se o hematom.

Tato krevní sraženina způsobuje otok, který postupně deformuje ucho. Pokud se hematom rychle neléčí, může ztvrdnout a zanechat trvalou deformaci. U sportovců se tento jev vyskytuje po opakovaných úderech. Na sociálních sítích je způsobován úmyslně, což velmi znepokojuje zdravotníky. Pro připomenutí: vaše tělo není estetický doplněk, který by se dal formovat traumatem. Každá vaše část si zaslouží respekt a ochranu.

Velmi reálná rizika, která jdou nad rámec estetiky

Prvním zřejmým důsledkem je, že výsledek není vždy esteticky příjemný. Oteklé ucho může být asymetrické a bolestivé. Komplikace mohou jít i dále. Pokud je otok značný, může částečně blokovat vstup do zevního zvukovodu a zhoršovat sluch. Riziko infekce je také závažné. Použití těžkých předmětů k vyvolání nárazu může poškodit chrupavku. Tato struktura se hojí pomalu. Infekce v této oblasti může vést k intenzivní bolesti a trvalým komplikacím.

Ještě znepokojivější je, že opakované a násilné trauma ucha může poškodit ušní bubínek. V extrémních případech může nadměrná síla dokonce způsobit otřes mozku. Co začíná jako „virová infekci“, může proto ohrozit váš sluch a neurologické zdraví.

Pokud ucho po úmyslném nebo náhodném nárazu oteče, je nezbytné neprodleně vyhledat lékaře. Hematom je nutné drenovat, aby se zabránilo trvalé deformaci. U profesionálních sportovců, pokud se deformace stane chronickou, může být na konci kariéry zvážena operace. Pokus o způsobení tohoto typu zranění svépomocí je zbytečným rizikem.

Nová definice síly jinak

Tento trend oslovuje především mladé muže, protože se shoduje s vysoce kodifikovanou vizí mužnosti: vypadat drsně, zjizveněně, „poškozeně“ bojem. Jako by mužnost nutně musela zahrnovat bolest, jizvy a násilí. Tato myšlenka vychází z formy toxické mužnosti: takové, která ztotožňuje mužskou hodnotu s jeho schopností odolat úderům nebo projevit fyzické stopy.

Úmyslné sebepoškozování ve snaze o přizpůsobení se společenské normě neposiluje. Naopak vytváří další tlak, který vede ke špatnému zacházení s vlastním tělem. Skutečná síla spočívá ve schopnosti činit informovaná rozhodnutí, chránit své zdraví a odmítat absurdní požadavky. Vaše tělo nemusí být poškozeno, abyste něco dokázali.

Trendy nakonec přicházejí a odcházejí, ale zdraví zůstává. Za takzvanou „válečnou“ estetikou květákových klasů se skrývají skutečná zranění, potenciální komplikace a společenský tlak, který si bolest cení jako důkaz mužnosti. Sebevědomí, charisma a síla se neměří počtem viditelných jizev. Jsou postaveny na respektu k vašemu tělu, na jasnosti a na svobodě být sám sebou, aniž byste si ubližoval, abyste se zavděčil algoritmu.

Margaux L.
Margaux L.
Jsem člověk s rozmanitými zájmy, píšu o rozmanitých tématech a jsem nadšený pro interiérový design, módu a televizní seriály. Moje láska k psaní mě žene k prozkoumávání různých oblastí, ať už se jedná o sdílení osobních postřehů, poskytování stylistických rad nebo sdílení recenzí mých oblíbených pořadů.
Article précédent
Proč má 80 % lidí hnědé oči?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Proč má 80 % lidí hnědé oči?

Možná jste si již všimli, že hnědé oči jsou zdaleka nejběžnější barvou kolem vás a v celosvětovém měřítku....

Sluchátka přilepená k uším: co to někdy prozrazuje o vnitřním stavu člověka

Ať už vyřizujeme pochůzky, jezdíme metrem, procházíme se ulicemi nebo dokonce pracujeme, máme sluchátka nalepená na uších od...

Měření pasu toaletním papírem: nový trend, který vyvolává kontroverze

Omotávání toaletního papíru kolem pasu pro „kontrolu“ postavy: to je nový trend, který se šíří jihokorejskými sociálními sítěmi....

Tito šampioni v párovém bruslení rozpalují mezinárodní scénu

Elegance, síla a spoluúčast: na ledě některá dua nejen bruslí, ale vyprávějí příběh. Riku Miura a Rjuiči Kihara...

Američanka byla vážně zraněna a zachráněna dvěma turisty díky podezřelé stopě.

Zkušená americká turistka nedávno zažila v horách Utahu zážitek blízký smrti. Za své přežití vděčí rychlé reakci dvou...

Hluboce zadlužená prodala svůj dům a rozhodla se žít celoročně na výletní lodi.

Ve věku přes 60 let se Sue Barr ocitla zahlcena dluhy souvisejícími s jejím domem. Aby tato americká...

© 2025 The Body Optimist