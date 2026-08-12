„Myslela jsem, že mi to pomáhá“: její svědectví o alkoholu a citové citlivosti vyvolává reakce

Často se říká, že alkohol uvolňuje zábrany a osvobozuje i ty nejstydlivější lidi. Dáváme si pár drinků, abychom se spojili s ostatními, snáze překlenuli vzdálenost a budovali vztahy, aniž bychom museli hledat ta správná slova. Alkohol, neustále prezentovaný jako „společenský“ lektvar, vytváří iluzi, že nás na večírcích činí otevřenějšími, ale ve skutečnosti nás zevnitř proměňuje. Může nás sblížit s ostatními, ale především nás vzdaluje od nás samotných. Toto je pozorování Tatjany z účtu @tatjanova_.
Alkohol a citlivost k sobě moc nejdou.
Večer, na rozlučkové párty, po práci u drinků nebo narozeninové večeře, se do sklenic lije alkohol a může soupeřit s posvátnou pramenitou vodou. Tento nápoj, měřený ve stupních, si někdy slibuje uvolnit napětí a přehlušit tvrdohlavou plachost. Pod jeho vlivem přirozeně plachí lidé bez váhání oslovují cizí lidi a pouštějí se do nekonečných monologů, zatímco by normálně mlčeli.
Používá-li se alkohol jako způsob spojení s ostatními, nebo dokonce jako lék pro introverty, rozpouští všechny zábrany. Často si dáme sklenku nebo dvě v naději, že budeme méně strnulí a vystoupíme ze své komfortní zóny. A pak, na konci večera, odcházíme se seznamem kontaktů dlouhým jako naše paže, na který si druhý den nevzpomeneme. Zdá se, že alkohol funguje jako „lepidlo“ mezi lidmi.
To si Tatjana z účtu @tatjanova_ myslela, než si uvědomila podvod, ten podvod. V pronikavém příspěvku, který rezonoval široce, uvádí škodlivé účinky alkoholu na citlivé osobnosti, zejména na ženy. I když alkohol může na ostatní působit dojmem nefiltrovaného a extrovertnějšího alkoholu, ve skutečnosti je to jen placebo. A co hůř, je to jed pro osobní růst. „Když jste citliví, alkohol vám nepomůže; pomalu vás od sebe vzdaluje,“ vysvětluje tvůrkyně obsahu, která nabízí koučink, který lidem pomáhá zvládat jejich citlivost.
Nežádoucí účinky alkoholu u citlivých jedinců
Všichni známe fyzické následky alkoholu: nevolnost po probuzení, mlhu v hlavě, vyzařující migrénu, pocit, jako by se člověk zasekl ve zpomaleném filmu. Litujeme, že jsme zapomněli význam slova „umírněnost“. Obecně platí, že z noci strávené nadměrným pitím člověk nevyjde bez úhony.
Zatímco biologické účinky alkoholu jsou dobře zdokumentovány a někdy se dají zmírnit aspirinem, jeho dopad na mysl zůstává relativně neznámý. Odborníci na takzvanou „duchovní“ medicínu, ti, kteří se zabývají božským, o ní dokonce hovoří jako o „jemném rozpouštědle“. Tatjana zase vychází z vlastních zkušeností, aby vyjmenovala vše, co v nás alkohol topí.
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"Zesiluje to to, co se snažíš uklidnit."
V šílenství okamžiku se necháme unést, přestaneme si klást otázky a náš vnitřní hlas jako by přepnul do tichého režimu. Naší jedinou starostí je přehrávání playlistu z reproduktoru. Jsme jen radost a nadšení. Když však alkohol opadne, emoce se znovu objeví v zesílené podobě. „Úzkost, prázdnota, smutek, přehnané analyzování: to všechno se vrací,“ poznamenává tvůrce obsahu.
„Nutí vás k němu zaměnit intenzitu za autenticitu.“
Po pár drincích se cítíme živější, méně ustrašení a především méně náchylní k odsouzení ostatních. Říkáme kolegyni, že má zápach z úst, nebo flirtujeme s naší dětskou láskou. Doslova už nemáme žádné sociální bariéry . Někteří věří, že alkohol odhaluje pravou tvář těch, kteří ho konzumují. Není to však upřímný odraz naší osobnosti, pouze vyjádření našich temnějších stránek.
"Hluboce to vyčerpává vaši energii."
Vysoce citliví lidé prožívají vše s maximální intenzitou a vstřebávají emoce, které si lidské tělo samo nedokáže uložit. A nakonec je alkohol tou poslední kapkou. Je to ta poslední kapka. „Alkohol ještě více přetěžuje váš systém a často vám zanechává pocit tíhy uvnitř,“ dodává tvůrce obsahu, který mluví ze zkušenosti.
"Brání vám to naučit se, jak se skutečně regulovat."
Pitím alkoholu ve strategických okamžicích, abychom se snáze orientovali v davu nebo konverzovali bez překážek, utíkáme z reality a otupujeme své nepohodlí, místo abychom ho klidně přijali. Místo abychom se s touto emocí, touto osamělostí nebo tímto neklidem seznámili, usnadňujeme jejich vstřebávání alkoholem.
"Odvádí tě to od tvé intuice."
Alkohol sice snižuje zábrany, ale zároveň brání i dalším aspektům naší osobnosti a bytí. Kromě toho, že přispívá ke skutečnému duševnímu zhroucení, uvrhává nás do stavu letargie. Je to, jako bychom byli fyzicky přítomni, ale mentálně nepřítomni. Naše mysl je prázdná a naše schopnost rozlišování se s každým drinkem snižuje. „Vaše hranice se stírají a stejně tak i vaše potřeby,“ vysvětluje tvůrce obsahu.
Jinými slovy, ačkoli alkohol může v daném okamžiku uvolnit určitou sebedůvěru, také mění osobnost a vysává naši energii jako zákeřný jed. Studie z roku 2017 potvrzuje Tatjaninu verzi a uznává jeho vysoce permisivní povahu i vedlejší škody na duševním zdraví.