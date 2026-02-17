„Rasistická kultura“: V 25 letech tato australská tenistka ukončila kariéru

Australská profesionální tenistka Destanee Aiava oznámila, že na konci sezóny 2026 ukončí kariéru. Rodačka z Melbourne ve svých 25 letech – 10. května oslaví 26. narozeniny – své rozhodnutí zdůvodnila hlubokým rozčarováním z profesního prostředí, které popisuje jako „toxického přítele“.
„Rasistické, misogynní a homofobní“ prostředí
V dlouhém příspěvku na Instagramu Destanee Aiava vysvětluje, že postupně ztrácela radost ze hraní, a zdůvodňuje to tíhou očekávání a obtížemi s obnovou svého života mimo tenis. „Někdy jsem hrála dál, protože jsem cítila, že to dlužím všem, kteří mi pomohli, jindy ze strachu začít od nuly,“ svěřuje se.
Současná světová hráčka číslo 258 se nespokojí s tichým rozloučením: otevřeně odsuzuje „toxickou kulturu“, která podle ní otravuje její sport. „Za bílými outfity a tradicemi se skrývá rasistická, misogynní a homofobní kultura nepřátelská vůči komukoli, kdo se odchyluje od normy,“ píše Aiava. Je samojského původu a říká, že během své kariéry snášela diskriminaci a zraňující poznámky.
Tento postoj odráží širší znepokojení ve světě tenisu. Řídící orgány, jako jsou ITF a WTA, již uznaly rozsah online zneužívání, kterému hráčky trpí. V roce 2024 bylo zaznamenáno téměř 8 000 urážlivých nebo výhružných zpráv namířených proti 458 hráčům, mužům i ženám, často v souvislosti se sportovním sázením.
Sociální média, katalyzátor nenávisti
Destanee Aiava nešetří ani uživatele internetu, ani instituce. „Chci říct velké ‚jdi do pekla‘ všem, kteří ve mně vyvolali pocit méněcennosti,“ prohlásila. Stejně jako mnoho sportovců říká, že se stala obětí obtěžování na sociálních sítích, které ovlivnilo jak její vzhled, tak i výkon. Hráčky jako Britka Katie Boulter se již pokusily zvýšit povědomí o tomto zneužívání, ale normalizace urážek a výhrůžek nadále podkopává duševní zdraví mnoha sportovkyň.
Nový začátek
Navzdory hořkosti Destanee Aiava říká, že se chce soustředit na pozitiva: cestování, přátelství a životní lekce. „Tento sport mi hodně vzal, ale také mě naučil, že vždycky existuje šance začít znovu,“ píše. Tímto oznámením Australanka otevírá nezbytnou debatu o hodnotách a rozmanitosti v tenise, sportu dlouho vnímaném jako symbol elegance a úctyhodnosti, ale mnozí nyní volají po jeho vnitřní transformaci.
Tím, že Destanee Aiava opustila tenisový okruh, v konečném důsledku nejenže ukončuje slibnou kariéru, ale také varuje před přetrvávajícím zneužíváním a diskriminací v profesionálním tenise. Její příběh zdůrazňuje výzvy stále rigidního systému a vyzývá k přehodnocení podmínek pro rozvoj sportovců, které jdou nad rámec pouhého vzhledu a tradic.