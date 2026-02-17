Search here...

„Rasistická kultura“: V 25 letech tato australská tenistka ukončila kariéru

Společnost
Léa Michel
@desaiava/Instagram

Australská profesionální tenistka Destanee Aiava oznámila, že na konci sezóny 2026 ukončí kariéru. Rodačka z Melbourne ve svých 25 letech – 10. května oslaví 26. narozeniny – své rozhodnutí zdůvodnila hlubokým rozčarováním z profesního prostředí, které popisuje jako „toxického přítele“.

„Rasistické, misogynní a homofobní“ prostředí

V dlouhém příspěvku na Instagramu Destanee Aiava vysvětluje, že postupně ztrácela radost ze hraní, a zdůvodňuje to tíhou očekávání a obtížemi s obnovou svého života mimo tenis. „Někdy jsem hrála dál, protože jsem cítila, že to dlužím všem, kteří mi pomohli, jindy ze strachu začít od nuly,“ svěřuje se.

Současná světová hráčka číslo 258 se nespokojí s tichým rozloučením: otevřeně odsuzuje „toxickou kulturu“, která podle ní otravuje její sport. „Za bílými outfity a tradicemi se skrývá rasistická, misogynní a homofobní kultura nepřátelská vůči komukoli, kdo se odchyluje od normy,“ píše Aiava. Je samojského původu a říká, že během své kariéry snášela diskriminaci a zraňující poznámky.

Tento postoj odráží širší znepokojení ve světě tenisu. Řídící orgány, jako jsou ITF a WTA, již uznaly rozsah online zneužívání, kterému hráčky trpí. V roce 2024 bylo zaznamenáno téměř 8 000 urážlivých nebo výhružných zpráv namířených proti 458 hráčům, mužům i ženám, často v souvislosti se sportovním sázením.

Sociální média, katalyzátor nenávisti

Destanee Aiava nešetří ani uživatele internetu, ani instituce. „Chci říct velké ‚jdi do pekla‘ všem, kteří ve mně vyvolali pocit méněcennosti,“ prohlásila. Stejně jako mnoho sportovců říká, že se stala obětí obtěžování na sociálních sítích, které ovlivnilo jak její vzhled, tak i výkon. Hráčky jako Britka Katie Boulter se již pokusily zvýšit povědomí o tomto zneužívání, ale normalizace urážek a výhrůžek nadále podkopává duševní zdraví mnoha sportovkyň.

Zobrazit tento příspěvek na Instagramu

Příspěvek sdílený Destanee Aiavou 🐆 (@desaiava)

Nový začátek

Navzdory hořkosti Destanee Aiava říká, že se chce soustředit na pozitiva: cestování, přátelství a životní lekce. „Tento sport mi hodně vzal, ale také mě naučil, že vždycky existuje šance začít znovu,“ píše. Tímto oznámením Australanka otevírá nezbytnou debatu o hodnotách a rozmanitosti v tenise, sportu dlouho vnímaném jako symbol elegance a úctyhodnosti, ale mnozí nyní volají po jeho vnitřní transformaci.

Tím, že Destanee Aiava opustila tenisový okruh, v konečném důsledku nejenže ukončuje slibnou kariéru, ale také varuje před přetrvávajícím zneužíváním a diskriminací v profesionálním tenise. Její příběh zdůrazňuje výzvy stále rigidního systému a vyzývá k přehodnocení podmínek pro rozvoj sportovců, které jdou nad rámec pouhého vzhledu a tradic.

Léa Michel
Léa Michel
Jsem nadšená pro péči o pleť, módu a film, a proto věnuji svůj čas zkoumání nejnovějších trendů a sdílení inspirativních tipů, jak se cítit dobře ve své kůži. Pro mě spočívá krása v autenticitě a pohodě, a to mě motivuje k tomu, abych vám nabídla praktické rady, jak propojit styl, péči o pleť a osobní naplnění.
Article précédent
Na LinkedInu ji odmítli, ale nakonec si koupí lístky na zápas a získá smlouvu.
Article suivant
Vědec tvrdí, že vyřešil záhadu „Bermudského trojúhelníku“

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vědec tvrdí, že vyřešil záhadu „Bermudského trojúhelníku“

„Bermudský trojúhelník“ po celá desetiletí uchvacoval sny i strachy, živen příběhy o nevysvětlitelných zmizeních a velkolepými teoriemi. Nyní...

Na LinkedInu ji odmítli, ale nakonec si koupí lístky na zápas a získá smlouvu.

Stylistka Marisa Lauren se rozhodla změnit svůj přístup, protože čelila opakovaným odmítnutím na internetu. Její iniciativa, sdílená na...

Žádost tohoto sportovce o účast na olympijských hrách v roce 2026, která je považována za „sobeckou“, vyvolává debatu.

Eileen Gu, 22letá čínsko-americká freestyle lyžařka reprezentující Čínu, se ocitla v centru kontroverze na zimních olympijských hrách 2026...

Tichá rivalita s tchyní: co psychologové pozorují nejčastěji

Aféra Beckhamových se už několik týdnů stává středem pozornosti novin. Tento medializovaný rodinný konflikt, v němž se tchyně...

V roce 2027 si vesmírný projekt klade za cíl archivovat lidskou historii na Měsíci.

Co kdyby část vaší kolektivní historie opustila Zemi a usadila se na Měsíci? V roce 2027 by se...

Nejraději si 14. února připíjejí s přáteli: na vzestupu „Valentýna“

Co kdyby únor nebyl jen o romantické večeři pro dva při svíčkách 14. února? Stále více žen se...

© 2025 The Body Optimist