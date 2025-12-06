Tato země, kde stále více žen nenosí podprsenky

Search here...

Francie vyniká v Evropě jako země, kde nejvíce žen nosí vzhled „bez podprsenky“. Podle nedávných průzkumů 7 % z nich uvádí, že ji nikdy nebo téměř nikdy nenosí, a 18 % mezi ženami mladšími 25 let.

Zrychlení po lockdownu

Toto hnutí, urychlené zdravotní krizí a prací na dálku, spojuje každodenní pohodlí s feministickým ujištěním, které je viditelné v ulicích a na sociálních sítích, jak vysvětluje studie . Ve srovnání se Španělskem (3 %), Itálií (2 %) nebo Spojeným královstvím (1 %) je Francie v tomto nespoutaném trendu na čele. Před rokem 2020 nosily podprsenku pouze 3–4 % Francouzek, ale lockdown toto číslo zvýšil na 8 % celkově a 20 % mezi mladými ženami, což je zvyk, který se díky nově nabyté svobodě udržel i venku.

Izolace v pyžamu odhalila nepohodlí spojené s kosticemi a ramínky, což vedlo 53 % žen k tomu, že upřednostňovaly pohodu před standardy. Mezi 18–24letými si tuto praxi v roce 2022 udrželo 13 %, což je evropský rekord spojený s bojem proti vnucované sexualizaci.

Důvody nad rámec pohodlí

Pohodlí motivuje 53 % těch, které nenosí podprsenku, ale 32 % mladých lidí uvádí odmítnutí společenských norem, což hnutí „bez podprsenky“ proměňuje v módní a osvobozující prohlášení. Tento trend je rozšířenější ve velkých městech a mezi vyššími socioekonomickými skupinami, s nárůstem ze 4 % na 13 % mezi lety 2020 a 2022. Ačkoli je stále v menšině (celkově 6–7 %), přetrvává navzdory překážkám, jako je údržba a odsouzení ostatních.

Módní adaptace

Francouzské značky nově objevují módu se splývavými topy, měkkými braletkami bez kostic a látkami typu „druhá kůže“, díky čemuž jsou podprsenky volitelné. Tento stylistický přístup je dokonce prezentován na týdnech módy a inspiruje k nově pojatým výstřihům a pohodlným, multifunkčním designům. Tyto průkopnické mladé ženy ovlivňují měnící se trh, daleko od tradičních omezení.

Stručně řečeno, ve Francii se nošení bez podprsenky stává stále populárnější volbou z důvodu pohodlí a svobody. Tento rostoucí trend přetváří normy a módu a upřednostňuje pohodu před konvencemi.

