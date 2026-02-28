Podle letušky by se tomuto běžnému gestu po letu mělo vyhnout.

Po několika hodinách ve vzduchu se vám chce jen skočit do horké sprchy a nechat únavu rozplynout. Tento neuvěřitelně lákavý reflex však nemusí být pro vaši pokožku to nejlepší. Letuška a několik odborníků doporučují tento zvyk přehodnotit, zejména po dlouhém letu.
„Letadlový povrch“, skutečný fenomén
Z letadla vystupujete s pocitem napětí, lehce vrásčitou pletí, jako by váš obličej volal po velké sklenici vody. Tento pocit má dokonce i název: „kůže letadla“. V kabině se vlhkost vzduchu obvykle pohybuje mezi 10 % a 20 %, zatímco na zemi se pohybuje spíše mezi 40 % a 60 %. Tento rozdíl je vysvětlen technickými omezeními souvisejícími s přetlakem a venkovním vzduchem nasávaným ve výšce, který je přirozeně velmi suchý, jak uvádí Mezinárodní sdružení leteckých dopravců .
Důsledek: vaše pleť ztrácí více vody. Dermatologové to nazývají transepidermální ztráta vody. V praxi se to může projevit jako napětí, difúzní zarudnutí, matnější pleť a někdy i několik drobných nedokonalostí. I smíšená nebo mastná pleť může reagovat produkcí většího množství kožního mazu, aby to kompenzovala. Vaše pleť se ze všech sil chrání.
Proč velmi horká sprcha není vaším nejlepším spojencem
Buďme upřímní: po letu je horká sprcha jako obrovské objetí. Pokud je však vaše pokožka již dehydratovaná, vysoká teplota může situaci zhoršit. Velmi horká voda poškozuje hydrolipidický film, tenkou přirozenou bariéru tvořenou vodou a lipidy, která chrání vaši pokožku. Jeho oslabením zvyšujete odpařování vody z pokožky a činíte ji citlivější.
Americká akademie dermatologie doporučuje vyhýbat se dlouhým sprchám s velmi horkou vodou, zejména osobám se suchou nebo citlivou pokožkou. Pro zachování kožní bariéry doporučují používat vlažnou vodu. Tato rada je obzvláště důležitá po letu: vaše pokožka již byla několik hodin vystavena suchému vzduchu. Není třeba stres dále zvyšovat.
Známky toho, že i vaše pleť cestovala
Po dlouhé cestě si můžete všimnout:
- Pocit tahání kůže
- Mírné zarudnutí
- Zvýraznění dehydratačních vrásek
- Nadbytek reaktivního kožního mazu
- Malé pupínky spojené s oslabenou kožní bariérou
Tyto reakce neznamenají, že je vaše pleť „vybíravá“. Naopak, ukazují, že je živá, dynamická a schopná se přizpůsobit. Prostě se snaží znovu získat rovnováhu.
Správné reflexy, které je třeba osvojit po přistání
Dobrá zpráva: nejde o zákaz sprchování, ale o jeho přizpůsobení.
- Volte raději vlažnou vodu než horkou. Omezte čas mytí, použijte jemný čisticí prostředek bez agresivních látek a poté ihned naneste hydratační krém nebo regenerační přípravek na pokožku, která je ještě mírně vlhká. Tento jednoduchý krok pomáhá udržet vlhkost a posílit kožní bariéru.
- Nezapomeňte pít dostatek tekutin před letem, během něj a po něm. Vnitřní hydratace také podporuje rovnováhu vaší pokožky.
Dermatologové také nedoporučují používat peelingy a exfoliační přípravky v den dlouhého letu. Vaši pleť není třeba „svlékat“, ale hýčkat.
Stručně řečeno, „kůže jako v letadle“ není marketingový mýtus: suchý vzduch ve sprchových kabinách pokožku skutečně oslabuje. V této souvislosti může velmi horká sprcha, jakkoli uklidňující, zhoršit stávající dehydrataci. Volbou jemnější teploty a zaměřením se na hydratační produkty dopřejete své pokožce měkčí přistání.