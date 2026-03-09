Ud af 18.600 hunde vandt han en af de mest prestigefyldte hundekonkurrencer.

Dyreliv
Fabienne Ba.
@crufts/Instagram

Hvert år samler Crufts hundeudstilling eliten fra hundeverdenen. I år, 2026, skilte én hund sig ud blandt mere end 18.600 deltagere og vandt den eftertragtede titel "Best in Show". I Birmingham, Storbritannien, anerkender denne sejr mange års avl, træning og forberedelse for hundene og deres ejere, der kommer fra hele verden.

Crufts, verdens største hundeudstilling

Crufts-udstillingen, der arrangeres af Kennelklubben, betragtes som en af de mest prestigefyldte begivenheder i hundeverdenen. Den blev grundlagt i 1891 af Charles Cruft og finder nu sted hvert år på National Exhibition Centre (NEC) i Birmingham og tiltrækker titusindvis af besøgende.

I fire dage deltager tusindvis af hunde af alle racer i forskellige konkurrencer: racebedømmelse, agilityopvisninger, lydighedsprøver og endda koreograferede shows med deres ejere. Arrangementet er blevet et must for opdrættere, branchefolk og hundeelskere.

2026-udgaven var ingen undtagelse. Mere end 18.600 hunde fra Storbritannien og adskillige andre lande konkurrerede i de forskellige kategorier, med et rekordstort antal internationale deltagere. Ved afslutningen af disse konkurrencer kan kun én hund gøre krav på den endelige titel: "Best in Show", som udpeger den bedste hund i hele konkurrencen.

Bruin, kåret som "konkurrencens bedste hund"

I år, 2026, er den store vinder Bruin, en fireårig Clumber Spaniel. Hunden, der tilhører opdrætter og præsentator Lee Cox, blev valgt af dommerne til at repræsentere "udstillingens bedste hund i 2026".

For at opnå denne udmærkelse vandt Bruin først sin gruppekategori, før han konkurrerede mod de andre vindere i finalen. Titlen "Best in Show" tildeles efter omhyggelig evaluering af specialiserede dommere, der analyserer flere kriterier, herunder:

  • sundhed og fysisk form
  • struktur og morfologi
  • bevægelsernes kvalitet
  • hundens temperament

Ifølge hans ejer er Bruin "en hund for livet", der er i stand til at forblive både rolig og fokuseret under præsentationer for dommerne. Hans sejr blev mødt med entusiastisk applaus, da resultatet blev annonceret.

Se dette opslag på Instagram

Et opslag delt af Crufts (@crufts)

En vigtig sejr for en sjælden race

Ud over hans individuelle præstation henleder Bruins sejr også opmærksomheden på hans race. Clumber Spaniel betragtes som en sårbar britisk race af Kennel Klubben, med færre end 300 hvalpe registreret hvert år. Denne type anerkendelse ved et internationalt arrangement kan bidrage til at øge bevidstheden om disse mindre almindelige racer.

I finalen konkurrerede Bruin mod vinderne fra de forskellige grupper i konkurrencen, herunder en walisisk corgi, en tibetansk mastiff og en cavalier king charles spaniel. Meghan, en petit basset griffon vendéen, opnåede titlen "Reserve Best in Show", hvilket svarer til andenpladsen i den endelige rangering.

En begivenhed der "fejrer båndet mellem mennesker og hunde"

Ud over konkurrencen præsenterer Crufts sig selv som "en hyldest til båndet mellem hunde og de mennesker, der opdrætter eller træner dem." Programmet inkluderer også aktiviteter for offentligheden: agilitydemonstrationer, lærerige shows og konkurrencer for unge entusiaster. Hvert år tiltrækker begivenheden titusindvis af besøgende og nyder omfattende mediedækning i Storbritannien.

Nogle dyrevelfærdsorganisationer, både i Frankrig og i udlandet, fortsætter med at udtale sig. De understreger, at hunde – og dyr generelt – ikke bør betragtes som avlsprodukter eller "udstillingsdyr", der opdrættes, trænes eller skabes udelukkende for at vinde præmier og udmærkelser. For disse organisationer genopliver disse konkurrencer regelmæssigt debatten om dyrs plads i samfundet og de avlspraksisser, der fremmes af sådanne begivenheder.

Bruin vandt over 18.600 konkurrenter fra adskillige lande og blev kronet som "Bedste Hund i Crufts 2026". Denne sejr markerer ikke kun et betydningsfuldt øjeblik for hans ejer, men også for synligheden af Clumber Spaniel, en stadig relativt sjælden race.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Article précédent
"Det virker uvirkeligt": Mens hun wakesurfer, befinder hun sig midt i en gruppe delfiner

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

"Det virker uvirkeligt": Mens hun wakesurfer, befinder hun sig midt i en gruppe delfiner

Indholdsskaberen @cass.officiel oplevede for nylig et magisk øjeblik, mens han wakesurfede, pludselig omgivet af en flok delfiner. Dette...

Bruger vores kæledyr for meget tid foran skærme?

Fjernsyn tændt i baggrunden, fuglevideoer på YouTube eller en tablet efterladt på gulvet ... skærme er nu en...

Disse dyr udfordrer forudfattede forestillinger om "kvindelig magt".

I dyreverdenen tager kvinder deres plads og hævder sig selv. Feministiske ikoner findes i overflod i naturen, og...

Hvordan en hund, der ventede på at blive adopteret, blev den nye "webstjerne"

På internater venter tusindvis af dyr hvert år på deres anden chance. Nogle gange er en enkelt detalje,...

Hvorfor er denne killing med de store øjne så spændende?

En canadisk killing har smeltet hjerterne hos tusindvis af internetbrugere på sociale medier. Dens enorme, næsten uvirkelige blik...

I Australien dukker et dyr, der menes at have været uddødt i 80 år, op igen i en exceptionel video.

Et lille pungdyr, der menes at have været uddødt i årtier, er for nylig blevet filmet i det...