Ud af 18.600 hunde vandt han en af de mest prestigefyldte hundekonkurrencer.

Hvert år samler Crufts hundeudstilling eliten fra hundeverdenen. I år, 2026, skilte én hund sig ud blandt mere end 18.600 deltagere og vandt den eftertragtede titel "Best in Show". I Birmingham, Storbritannien, anerkender denne sejr mange års avl, træning og forberedelse for hundene og deres ejere, der kommer fra hele verden.

Crufts, verdens største hundeudstilling

Crufts-udstillingen, der arrangeres af Kennelklubben, betragtes som en af de mest prestigefyldte begivenheder i hundeverdenen. Den blev grundlagt i 1891 af Charles Cruft og finder nu sted hvert år på National Exhibition Centre (NEC) i Birmingham og tiltrækker titusindvis af besøgende.

I fire dage deltager tusindvis af hunde af alle racer i forskellige konkurrencer: racebedømmelse, agilityopvisninger, lydighedsprøver og endda koreograferede shows med deres ejere. Arrangementet er blevet et must for opdrættere, branchefolk og hundeelskere.

2026-udgaven var ingen undtagelse. Mere end 18.600 hunde fra Storbritannien og adskillige andre lande konkurrerede i de forskellige kategorier, med et rekordstort antal internationale deltagere. Ved afslutningen af disse konkurrencer kan kun én hund gøre krav på den endelige titel: "Best in Show", som udpeger den bedste hund i hele konkurrencen.

Bruin, kåret som "konkurrencens bedste hund"

I år, 2026, er den store vinder Bruin, en fireårig Clumber Spaniel. Hunden, der tilhører opdrætter og præsentator Lee Cox, blev valgt af dommerne til at repræsentere "udstillingens bedste hund i 2026".

For at opnå denne udmærkelse vandt Bruin først sin gruppekategori, før han konkurrerede mod de andre vindere i finalen. Titlen "Best in Show" tildeles efter omhyggelig evaluering af specialiserede dommere, der analyserer flere kriterier, herunder:

sundhed og fysisk form

struktur og morfologi

bevægelsernes kvalitet

hundens temperament

Ifølge hans ejer er Bruin "en hund for livet", der er i stand til at forblive både rolig og fokuseret under præsentationer for dommerne. Hans sejr blev mødt med entusiastisk applaus, da resultatet blev annonceret.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Crufts (@crufts)

En vigtig sejr for en sjælden race

Ud over hans individuelle præstation henleder Bruins sejr også opmærksomheden på hans race. Clumber Spaniel betragtes som en sårbar britisk race af Kennel Klubben, med færre end 300 hvalpe registreret hvert år. Denne type anerkendelse ved et internationalt arrangement kan bidrage til at øge bevidstheden om disse mindre almindelige racer.

I finalen konkurrerede Bruin mod vinderne fra de forskellige grupper i konkurrencen, herunder en walisisk corgi, en tibetansk mastiff og en cavalier king charles spaniel. Meghan, en petit basset griffon vendéen, opnåede titlen "Reserve Best in Show", hvilket svarer til andenpladsen i den endelige rangering.

En begivenhed der "fejrer båndet mellem mennesker og hunde"

Ud over konkurrencen præsenterer Crufts sig selv som "en hyldest til båndet mellem hunde og de mennesker, der opdrætter eller træner dem." Programmet inkluderer også aktiviteter for offentligheden: agilitydemonstrationer, lærerige shows og konkurrencer for unge entusiaster. Hvert år tiltrækker begivenheden titusindvis af besøgende og nyder omfattende mediedækning i Storbritannien.

Nogle dyrevelfærdsorganisationer, både i Frankrig og i udlandet, fortsætter med at udtale sig. De understreger, at hunde – og dyr generelt – ikke bør betragtes som avlsprodukter eller "udstillingsdyr", der opdrættes, trænes eller skabes udelukkende for at vinde præmier og udmærkelser. For disse organisationer genopliver disse konkurrencer regelmæssigt debatten om dyrs plads i samfundet og de avlspraksisser, der fremmes af sådanne begivenheder.

Bruin vandt over 18.600 konkurrenter fra adskillige lande og blev kronet som "Bedste Hund i Crufts 2026". Denne sejr markerer ikke kun et betydningsfuldt øjeblik for hans ejer, men også for synligheden af Clumber Spaniel, en stadig relativt sjælden race.