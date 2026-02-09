I Florida forårsager det kolde vejr en forbløffende "leguanregn"

Florida, kendt for sit solskin og milde klima, oplevede for nylig en scene værdig til en gyserfilm: leguaner, der falder ned fra træer, som om det regnede. Dette overraskende fænomen er knyttet til en usædvanlig kuldeperiode og disse krybdyrs unikke biologiske karakteristika.

En solrig stat står over for usædvanlig kulde

Sunshine State er bedre kendt for sine strande og palmer end for sine iskolde temperaturer. Alligevel har nogle regioner i de seneste dage registreret usædvanligt lave temperaturer, der er langt under sæsonens normer. I Orlando faldt termometret endda til omkring -4°C, hvilket er sjældent for denne del af landet. Dette pludselige temperaturfald har udløst en kædereaktion blandt det lokale dyreliv, især grønne leguaner.

Hvorfor falder leguaner fra træer?

Leguaner er koldblodede krybdyr, hvilket betyder, at de er fuldstændig afhængige af udetemperaturen for at aktivere deres muskler og opretholde deres vitale funktioner. Når koldt vejr sætter ind, aftager deres stofskifte betydeligt. De går derefter ind i en tilstand af sløvhed, tæt på total immobilitet.

Disse leguaner sidder i træerne for at sole sig, men mister pludselig deres evne til at klamre sig til grene, når temperaturen falder for hurtigt. Som følge heraf falder de til jorden, frosne, hvilket skaber indtryk af en sand "leguanregn". Et skue, der er lige så forbløffende, som det er foruroligende for de lokale.

En midlertidig stilhed, ikke en dødelig regn

Det er vigtigt at præcisere, at disse fald ikke altid betyder dyrets død. I mange tilfælde er leguaner simpelthen lammede af kulden. Når temperaturen stiger, genvinder nogle gradvist deres mobilitet og kan bevæge sig videre, som om intet var hændt. Denne reaktion er derfor primært en fysiologisk reaktion på intens varmestress og ikke et systematisk dødeligt fænomen.

Et sjældent fænomen, men et som allerede er observeret.

Selvom denne "leguanregn" var imponerende i sit omfang, er det ikke første gang, den er forekommet i Florida. Lignende episoder er blevet observeret under tidligere kuldeperioder, men sjældent med så lave temperaturer eller så dårlig sigtbarhed i byområder.

Stillet over for denne exceptionelle situation oprettede naturbeskyttelsestjenester indsamlingscentre. Beboerne blev bedt om at anmelde eller bringe alle ubevægelige leguaner, der blev fundet i deres haver, gader eller offentlige områder, ind. Flere tusinde dyr blev bjærget. På grund af deres ubeskyttede status blev nogle leguaner desværre aflivet "i overensstemmelse med Floridas regler", mens andre blev passet i henhold til lokale protokoller.

Kort sagt tjener denne begivenhed som en påmindelse om en fundamental sandhed: ekstreme klimavariationer kan have overraskende, til tider spektakulære, effekter på økosystemer og de arter, der bebor dem. Denne "leguanregn" er ikke blot en "viral kuriositet", men også en illustration af klimaets indvirkning på levende ting – og en påmindelse om, at balancen mellem arter, klima og mennesker forbliver lige så skrøbelig, som den er fascinerende.