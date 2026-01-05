Denne brandmand redder en hund fra vandet: hans handling bevæger internettet

En brandmand fra Nîmes udførte en spektakulær redningsaktion i slutningen af december 2025, hvor han dykkede ned i det iskolde vand i Canal de la Fontaine for at redde en hund i nød. Denne spontane handling, filmet og delt på sociale medier, rørte hurtigt tusindvis af internetbrugere.

En heroisk refleks i lyset af fare

Mens han var på patrulje nær kanalen, fik brandmanden øje på dyret, der desperat kæmpede i det kolde vand. Uden at tøve klædte han sig delvist af og sprang ned i kanalen for at svømme hen imod hunden. Trods strømmen og den frostklare temperatur lykkedes det ham at gribe fat i det paniske dyr og bringe det sikkert tilbage til bredden.

Se dette opslag på Instagram Et indlæg delt af 36 Quai des Orfèvres (@36quaidesorfevres)

En redningstjeneste, der rørte internetbrugernes hjerter

Videoen af redningsaktionen, som blev delt af France Bleu Gard Lozère og adskillige dyrerelaterede beretninger, udløste en øjeblikkelig bølge af følelser. "Rørende", "Bravo, ren heltemod ", "En sand ubesunget helt" : kommentarer væltede ind, der roste brandmandens mod og menneskelighed. Hunden, synligt udmattet, men uskadt, blev straks efter redningsaktionen taget i pleje for at modtage behandling og identifikation.

Denne hændelse illustrerer perfekt brandmændenes afgørende rolle i nødsituationer med dyreredning. Når de regelmæssigt konfronteres med hunde, der er faldet i kanaler, floder eller damme, griber de ind med samme dedikation, uanset om opkaldet vedrører et menneske eller en firbenet ledsager. I Nîmes, som andre steder, tjener disse enkle, men afgørende handlinger som en påmindelse om, at brandmændenes profession rækker langt ud over brandbekæmpelse: det er en mission med universel hjælp.