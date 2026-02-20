I Australien dukker et dyr, der menes at have været uddødt i 80 år, op igen i en exceptionel video.

Et lille pungdyr, der menes at have været uddødt i årtier, er for nylig blevet filmet i det nordlige Australien. Denne genopdagelse har genoplivet håbet for lokal biodiversitet og bevaringsprogrammer.

En nordlig quoll filmet efter mere end 80 års fravær

Det var i det nordlige Queensland, at et automatisk kamera optog en uventet sekvens i januar 2026. Det identificerede dyr er den nordlige quoll, også kaldet den nordlige quollkat (Dasyurus hallucatus), en art, hvis tilstedeværelse ikke var blevet bekræftet lokalt i mere end 80 år.

Observationen fandt sted i Piccaninny Plains Wildlife Sanctuary, et reservat, der forvaltes af Australian Wildlife Conservancy. Dette beskyttede område, der ligger i Cape York-regionen, er dedikeret til bevarelse af truede arter og genoprettelse af økosystemer. I en besked på deres sociale medier beskrev organisationen opdagelsen som "et opmuntrende tegn" og understregede "vigtigheden af bevaringsindsatser styret af videnskabelig forskning".

En art svækket af flere trusler

Den nordlige quoll er et lille, nataktivt pungdyr, der kan kendes på sin rødbrune pels med hvide pletter, sin lysere mave og sin relativt sparsomme, mørke hale. Den var engang udbredt i det nordlige og østlige Australien, men dens bestand faldt drastisk i løbet af det 20. århundrede. Flere faktorer forklarer denne tilbagegang. Introduktionen af rørtudsen, en meget giftig invasiv art, havde store konsekvenser: mange quolls blev forgiftet i et forsøg på at spise den.

Ud over prædation fra introducerede dyr som katte og ræve, brande samt tab og fragmentering af levesteder, betragtes arten som lokalt uddød i nogle områder. Videoen, der blev optaget i januar, markerer derfor det første nylige visuelle bevis på dens tilstedeværelse i dette specifikke område i flere årtier.

En lovende opdagelse

For forskere og reservatets embedsmænd er denne genopdagelse yderst betydningsfuld. Nick Stock, leder af Piccaninny Plains-reservatet, forklarede, at "enhver genopdagelse tæller", og bemærkede, at disse observationer retfærdiggør indsatsen for at beskytte store naturområder. Videoen viser kun ét individ, men den baner vejen for yderligere forskning. Hold på jorden håber at kunne fastslå, om andre nordlige quolls er til stede i regionen, og om en lille bestand har formået at overleve på trods af truslerne.

En påmindelse om den australske biodiversitets skrøbelighed

Australien har en af de højeste rater for udryddelse af pattedyr i verden i løbet af de sidste to århundreder. Endemiske arter, ofte højt specialiserede, er særligt sårbare over for hurtige ændringer i deres miljø. Genopkomsten af den nordlige quoll i denne region betyder ikke, at arten er uden for fare. Den er fortsat klassificeret som truet og kræver løbende beskyttelse. Denne exceptionelle video tjener dog som en påmindelse om, at når det kommer til biodiversitet, er nogle historier ikke forudbestemte. Selv efter årtiers fravær kan arter overleve stille og roligt, forudsat at deres levesteder bevares.

Kort sagt, filmet i et reservat i Queensland, repræsenterer genopkomsten af den nordlige quoll efter mere end 80 års lokal fravær et stort gennembrud for australske forskere. Selvom forsigtighed stadig er nødvendig, tjener denne video som en påmindelse om vigtigheden af at beskytte økosystemer i stor skala.