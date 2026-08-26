Hun forestiller sig en løsning til at redde dyr i tilfælde af brand.

Når der bryder brand ud i en bygning, kan mennesker råbe om hjælp eller signalere fra et vindue. Men stillet over for de voldsomme flammer er kæledyr hjælpeløse og venter desperat bag døren. For at advare brandmænd om deres tilstedeværelse og forhindre dem i at omkomme, har et kommunikationsbureau lavet sikkerhedsklistermærker, der skal hænges tydeligt op ved indgangen til huset.

Rapportér tilstedeværelsen af et dyr for at forhindre tragedier.

I avisernes "lokale nyhedssektioner" er brande en regelmæssig forekomst og skaber ubarmhjertigt overskrifter. Mens de fleste beretninger næsten ingen tilskadekomne rapporterer og primært fokuserer på materielle skader, nævner de næsten aldrig kæledyrs skæbne, undtagen når historien antager en heroisk eller dramatisk tone.

Alligevel er disse små skabninger i frontlinjen, når ilden spreder sig og fortærer bygningen, etage for etage. Og deres ejere, der er ude og løbe ærinder eller optaget af arbejde, er ikke altid der til at holde øje med dem og redde dem fra fare. Nogle vælger derfor at udstyre deres hjem med kameraer for at holde øje med dem på afstand.

Men når det utænkelige sker – på grund af en uheldig gaslækage, en ulykke i hjemmet eller en kriminel handling – er det for sent at gribe ind. Dyr kan ikke tvinge låsen op eller dreje håndtaget. De er fanget, og deres skrig er dæmpede sammenlignet med den øredøvende knitren fra ild. Nogle gange, hvor de krøb sammen i et hjørne af stuen eller gemt under et møbel, undgår de brandmændenes opmærksomhed, som er tvunget til at handle hurtigt. Og selvom de fleste lokale historier har en lykkelig slutning, slipper ikke alle dyr uskadte. Derfor er det vigtigt at indikere deres tilstedeværelse tydeligt og visuelt.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Pims & Chloé (@pimstheaussie)

Et klistermærke der kan redde liv

Alle har brugt klistermærker på et tidspunkt: til at dekorere en kalender, opfriske en temmelig kedelig skolekalender, dekorere bagsædet på deres bil eller tilføje et strejf af personlighed til deres teenageværelse. Klistermærket designet af bureauet STUDIO DO'COM tjener dog ikke et æstetisk formål, men et vitalt et. Udtænkt som et advarselsskilt, indeholder det et tegneserieagtigt billede af vores kæledyr. En stærk besked ledsager dette klistermærke, og det kunne redde forsvarsløse levende væsener: "Et dyr indeni."

Dette klistermærke, designet efter samme princip som de berømte "baby ombord"- eller "nabovagt"-skilte, fastgøres derefter til hoveddøren som et SOS-signal eller en vigtig påmindelse. Mere eksplicit end en personlig dørmåtte med hele familien på reposen, synliggør det dem, der nogle gange er usynlige. Et velkomment initiativ til at beskytte dem, der gør vores hverdag bedre. I kommentarerne tilføjer internetbrugere til de "praktiske" oplysninger på en næsten samarbejdsorienteret måde. "En brandmandsven har allerede fortalt mig, at jeg skulle sætte klistermærket i nærheden af dørhåndtaget for bedre synlighed," specificerer en af dem.

Et støttende system tilpasset alle omstændigheder

Bag STUDIO DO'COM står en kvinde, der deler sit liv og sin kærlighed med Brioche, en lille hund, samt adskillige kæledyr med skæggede øjne. Hun er grafisk designer af profession og bruger sit talent til en ædel sag. Hun skaber ikke kun brugerdefinerede illustrationer til ære for kæledyr, men designer også nyttigt tilbehør beregnet til udbredt distribution. Bekymret for sine egne dyrs skæbne, når hun forlader hjemmet, var det kun naturligt, at hun ville bruge sit kunstneriske touch til at forbedre deres velbefindende.

Denne kreative sjæl, hvis hjem ligner Noahs Ark, har udvidet sine designs til at tilpasse sig alle nødsituationer. Udover det klistermærke, der gjorde hende berømt, tilbyder hun også magneter, der kan sættes på bagsiden af bilen i tilfælde af en ulykke på vejen.

Mere end blot et klistermærke, der opfordrer til alle mulige former for "fjollet" adfærd, er dette en beroligende kreation, en garanti for sikkerhed. For kæledyrsejere er det en lettelse.