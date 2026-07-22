Denne fejl under sommerens gåture kan bringe din hund i fare

Når temperaturen stiger, er gåture fortsat vigtige for din hunds velbefindende. Men under en hedebølge kan visse vaner hurtigt blive risikable. Især én fejl fortjener din fulde opmærksomhed: at tage din ledsager med ud på brændende jord i dagens varmeste timer.

Tjære kan blive en rigtig fælde

Vi tænker ofte på lufttemperaturen ... men langt mindre på jordtemperaturen. Men under en brændende sol kan asfalt, asfalt eller endda sand blive brændende varmt. Da din hund går direkte på sine potepuder, er et par minutter nogle gange nok til at forårsage smertefulde forbrændinger. Røde, irriterede, revnede eller endda vabler på potepuder er alle tegn på, at jorden var alt for varm. En gåtur, der burde have været behagelig, kan derefter blive til et virkelig ubehageligt minde.

Et meget simpelt tip inden du tager afsted

Inden du tager afsted, kan du lave en hurtig test. Placer bagsiden af din hånd eller din fod på asfalten i 5 til 7 minutter: Hvis du føler trang til at tage den af med det samme, fordi det er for varmt, vil din hund have det på samme måde ... ved at gå på den. I dette tilfælde er det bedst at ændre din rute og vælge græs, grusstier eller skyggefulde områder, eller endda udsætte gåturen til et køligere tidspunkt.

Vi gør hvad vi kan under denne hedebølge.

Det hele afhænger selvfølgelig af dine omgivelser. Hvis du bor i nærheden af en park, en mark eller et stort græsareal, er det ideelt. Din hund kan nyde en mere behagelig gåtur uden at skulle gå på asfalt, især tidligt om morgenen, når det stadig er køligt.

Men i hjertet af byen, hvor der er beton overalt, er man ofte nødt til at kæmpe med begrænsninger. En hund har brug for at gå udenfor for at forrette sine behov, og afhængigt af dens race, alder eller temperament vil den kræve flere udflugter i løbet af dagen. Målet er derefter at tilpasse disse gåture.

Vælg morgen og aften når det er muligt.

Hvis en udflugt er uundgåelig i løbet af dagen, så vælg en rute, der er så skyggefuld som muligt.

Du kan bære din hund i et par øjeblikke til et græsareal, hvis den er lille, bruge en klapvogn til nogle såkaldte skrøbelige dyr, eller endda få den til at have beskyttelsessko på, hvis situationen kræver det.

En kølevest kan også give en vis komfort.

Begræns endelig dine udflugter til et absolut minimum: en kort gåtur efter naturens behov er bedre end en lang omgang leg eller løb, når det er 30 til 40 °C.

Hedeslag, en risiko der aldrig bør undervurderes

Hunde er meget mindre effektive til at aflede varme end os. De køles primært ned ved at gispe, et system der hurtigt bliver ineffektivt i varmt vejr. Overdreven gispe, savlen, usædvanlig træthed, gangbesvær eller enhver unormal adfærd bør straks advare dig. I disse tilfælde skal du stoppe gåturen, flytte din hund til et køligt sted, tilbyde den vand og kontakte en dyrlæge med det samme, hvis dens tilstand ikke forbedres.

Nogle hunde er endnu mere følsomme

Ikke alle hunde reagerer ens på varme. Ældre hunde, overvægtige hunde eller hunde, der lider af visse sygdomme, er mere sårbare. Brachycephalic racer, der kendes på deres meget korte snude og flade ansigter, kræver også særlig opmærksomhed. Franske og engelske bulldogs, mops, shih tzus, boxere, cavalier king charles spaniels og dogue de bordeaux kan opleve vejrtrækningsbesvær, så snart temperaturen overstiger 15 til 20 °C. For disse racer bør gåture planlægges endnu mere omhyggeligt.

Kort sagt: Om sommeren vil det at vælge de køligste timer, undgå varmt vejr og frem for alt respektere din hunds rytme give den mulighed for fuldt ud at nyde sine udflugter, selv når temperaturen stiger.