En australsk iværksætter hævder at have designet en personlig kræftvaccine til sin hund ved hjælp af ChatGPT.

Stillet over for sin hunds kræft besluttede den australske iværksætter Paul Conyngham at prøve en usædvanlig tilgang. Han hævder at have brugt kunstig intelligens og genetisk analyse til at designe en personlig eksperimentel vaccine til behandling af sit kæledyrs sygdom. Hans initiativ, der blev udført med støtte fra forskere og under videnskabelig vejledning, har for nylig vakt opmærksomhed fra det videnskabelige samfund og genoplivet diskussioner om potentialet ved kunstig intelligens inden for personlig medicin.

Et desperat forsøg på at redde sin hund

Historien begynder, da Rosie, en hund adopteret af Paul Conyngham, får diagnosen en aggressiv form for kræft. Trods adskillige dyrlægebehandlinger , herunder kirurgi og kemoterapi, fortsætter sygdommen med at udvikle sig.

Ifølge rapporter i adskillige internationale medier "bremsede de tilgængelige behandlingsmuligheder kun sygdommens udvikling." Stillet over for denne situation besluttede iværksætteren Paul Conyngham, specialist i kunstig intelligens og dataanalyse, at udforske andre muligheder. Hans mål: bedre at forstå tumorens genetiske oprindelse for at forsøge at udvikle en målrettet behandling.

Den australske tech-iværksætter Paul Conyngham forklarer, hvordan han brugte ChatGPT/AlphaFold (brugte $3.000 uden baggrund i biologi) til at skabe en specialfremstillet MRNA-vaccine til behandling af sin hunds kræfttumorer. Uvirkeligt. https://t.co/Fue75JkdXo pic.twitter.com/WaO3JayYR1 — Trung Phan (@TrungTPhan) 14. marts 2026

Med hjælp fra kunstig intelligens og ChatGPT

For at udføre sit projekt bruger Paul Conyngham adskillige kunstig intelligens-værktøjer, herunder ChatGPT og AlphaFold, et program, der kan analysere proteinstruktur. Det første trin involverer at sammenligne hundens sunde DNA med tumorens for at identificere de mutationer, der er ansvarlige for kræften. Denne genetiske analyse gør det derefter muligt at identificere de ændrede proteiner, der kan målrettes af en behandling.

Ved hjælp af disse data udnytter iværksætteren Paul Conyngham kunstig intelligens til at analysere mutationer og udvikle en terapeutisk strategi. Han bruger ChatGPT til at strukturere projektets faser og udforske forskellige videnskabelige tilgange. Selvom han mangler en baggrund i biologi, samarbejder han derefter med forskere for at omdanne denne information til en vaccineprototype.

En eksperimentel vaccine baseret på mRNA-teknologi

Den udviklede behandling er baseret på messenger-RNA (mRNA)-teknologi, som allerede er blevet brugt i nogle nyere vacciner og undersøgt i adskillige kræftforsøg. Ved hjælp af de indsamlede genetiske data var forskere involveret i projektet i stand til at syntetisere en personlig vaccine, der er designet til at stimulere hundens immunsystem, så den genkender og angriber kræftceller.

Vaccinen blev derefter administreret i henhold til en protokol, der overvåges af veterinærforskere med etiske godkendelser til denne type eksperimentel behandling. Ifølge de involverede forskere er dette et af de første forsøg på en personlig kræftvaccine designet specifikt til en hund.

Opmuntrende resultater, men stadig eksperimentelle.

De indledende resultater, der blev observeret hos Rosie, anses af de involverede forskere i projektet for at være "opmuntrende". Nogle tumorer "svindede angiveligt i størrelse efter behandlingen".

Eksperter understreger dog, at "denne type tilgang stadig er eksperimentel." Vaccinen bør ikke betragtes som en kur mod kræft, men snarere som en lovende forskningsvej, der kan forbedre livskvaliteten for nogle dyr. Forskere påpeger også, at personlige terapier baseret på messenger-RNA i øjeblikket er genstand for adskillige undersøgelser inden for både veterinær- og humanmedicin.

En illustration af potentialet ved kunstig intelligens inden for personlig medicin

Ud over Rosies personlige historie fremhæver dette initiativ den hurtige udvikling inden for medicinsk teknologi. Brugen af kunstig intelligens til at analysere genetiske data og designe personlige behandlinger skaber en stigende interesse for biomedicinsk forskning. Nogle forskere mener, at "denne type tilgang på lang sigt kan bidrage til udviklingen af mere personlige kræftbehandlinger, både hos dyr og mennesker."

Kort sagt er eksperimentet med Rosie for nuværende et isoleret tilfælde. Ikke desto mindre illustrerer det, hvordan kunstig intelligens og genomik i sidste ende kan transformere den måde, komplekse sygdomme studeres og behandles på.