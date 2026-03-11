Krig i Mellemøsten: I Dubai er dyr ofre for masseforladelse

Konflikten i Mellemøsten eskalerer dagligt og kaster adskillige byer ud i kaos. Dubai, et paradis for influencers og en by præget af luksus og overflod, er blevet mål for adskillige angreb. Selvom den lokale regering opfordrer folk til ikke at gå i panik, har udlændinge skyndt sig at pakke deres tasker og efterladt deres kæledyr.

Dyr, konfliktens usynlige ofre

En kat fanget på en altan, dens miav et råb om hjælp. Killinger overladt til sig selv i en nærmest spøgelsesby. En hund bundet til en lygtepæl, der venter på sin ejer, som aldrig vender tilbage, og snesevis af andre vandrer i øde gader med deres halsbånd stadig fastgjort. Det er umuligt at forblive uberørt af disse scener af øde og dyb dyrelidelse. Siden konflikten brød ud i Mellemøsten, har Dubai befundet sig i en sårbar position. Denne by, engang hyldet som et eldorado, er gradvist synket ned i usikkerhed, hvilket tvinger udlændinge til at booke flyrejser til "sikrere" lande, der ligger uden for "krigszonen".

Trods deres beroligende udtalelser lykkedes det ikke landets ledere at overvinde det berygtede "overlevelsesinstinkt". De influencere, der befolker dette land i De Forenede Arabiske Emirater, forlod deres villaer og svimlende penthouselejligheder for at søge tilflugt og redde deres egne liv og efterlod deres kæledyr med en dyster skæbne. Siden denne masseflugt er dyreinternaterne blevet overvældet af anmodninger, og dyrevelfærdsorganisationer er forargede over en sådan mangel på medmenneskelighed.

Disse dyr, forladt som affald i et fjendtligt miljø, befandt sig pludselig uden familie. Ifølge et vidneudsagn fra en frivillig fra UAE Animal Community-kontoen, som blev videregivet af Telegraph , bad nogle mennesker endda dyrlæger om det utænkelige: "At aflive deres raske dyr ... fordi de ikke ønsker at bære flytteomkostningerne eller papirarbejdet."

Udvandrere flygter fra Dubai og efterlader deres kæledyr på gader og uden for redningscentre, mens de skynder sig at forlade Golfstaten https://t.co/zQBUTrzueI — Daily Mail (@DailyMail) 9. marts 2026

Influencere i centrum af kontroversen

De "besværlige" administrative procedurer er et tilbagevendende tema i influenceres argumenter. Dette var tilfældet for internetsensationen Maddy Burciaga, der forlod smogen for at sole sig under Mauritius' blå himmel. Mens hun fortsætter med at poste historier om palmer og finde sig til rette i sit nye tropiske liv, forblev hendes hund Maya i Dubai. Hun præciserede situationen og mindede alle om, at hendes hund var i gode hænder: deres barnepiges. Hun specificerede også, at det ikke var en enkeltbillet, og at familien snart ville blive genforenet.

Trods dette forsøg på forsvar lagde Dyreligaen ikke fingrene imellem. "En hund ville aldrig forlade sit menneske for at redde sin egen hud. Hunde er klar til at gå igennem en krig for at blive hos deres mennesker. Det er hele forskellen mellem loyalitet ... og komfort," rasede det på X (tidligere Twitter) og pegede på en åbenlys mangel på empati. Disse hunde og katte, som altid havde kendt varmen i et hjem, gik fra uendelig hengivenhed til absolut elendighed på bare et par dage, simpelthen fordi deres papirarbejde ikke var "i orden". Og internaterne , små faciliteter i Dubai, er så overfyldte, at de ikke kan redde alle disse hjemløse dyr.

Forenkling af procedurer er afgørende for dyrevelfærden.

Mens influencere har råd til villaer med havudsigt, designertøj og luksusbiler, har internetbrugere konkluderet, at de også har råd til et privatfly for at løse de "administrative problemer" forbundet med deres pelsede venner. Det er, hvad livsstilsindholdsskaberen Jade Lavoie, der har 1,3 millioner følgere, angiveligt gjorde. Et langt mere rimeligt og logisk valg end at efterlade sit kæledyr i ørkenen eller i udkanten af brændende byer. For almindelige rejsende, der ikke har budgettet til at rejse som kendisser, er det lidt mere kompliceret. At nå det forjættede land med sin trofaste firbenede ven kræver tålmodighed.

"Betingelserne for dyrs indførsel i Den Europæiske Union, især kravet om rabiesantistoftitre, som skal testes 30 dage efter vaccination og 3 måneder før ankomst til Frankrig," forklarer Brigitte Bardot Foundation . I betragtning af situationens hastende karakter og de stadig hyppigere missilalarmer er det vanskeligt at overholde disse frister. I 2022 gjorde Ukraine dog en undtagelse fra loven med en særlig bestemmelse, der tillader flygtninge at medbringe deres dyr, uanset deres omstændigheder.

I en by, hvor alt synes muligt, bør det at sørge for grundlæggende sikkerhed for kæledyr være normen, ikke en undtagelse. Billeder af sultende killinger på altaner og herreløse hunde, der strejfer rundt i øde gader, er stille opfordringer til global bevidsthed. For bag ethvert forladt dyr ligger en historie om svigtet loyalitet. Forladelse er ikke en løsning; det er en plage, en illustration af dybden af menneskelig fordærvelse.