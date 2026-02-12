Han indrømmer at have løjet om, at "hans hund blev taget væk", hvilket vækker forargelse blandt internetbrugere.

Sociale medier kan være en utrolig legeplads, men også et sandt minefelt. Cyril Schreiner, en fransk indholdsskaber kendt for sine humoristiske videoer på TikTok og Instagram, lærte dette på den hårde måde. Hans seneste "joke", der simulerede kidnapningen af hans mops Albert, udløste en massiv bølge af vrede online og forvandlede det, han betragtede som en "joke", til en viral skandale.

Bedraget der gik for langt

Det hele startede for omkring en måned siden. Cyril Schreiner lavede falske overvågningsoptagelser, der viste den påståede bortførelse af Albert af maskerede fremmede (han brugte ikke engang sin rigtige hund: en sæk kartofler tjente som stand-in). Den 5. februar postede han en rørende video, hvor han "fandt" Albert og foregav enorm lettelse. Hans følgere, bevægede af historien, delte derefter deres egne historier om forsvundne kæledyr, i den tro, at det hele var iscenesat.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Cyril Schreiner (@cyrilschr)

Tilståelsen og den offentlige undskyldning

Stillet over for stigende pres og kontroverser indrømmede Schreiner sin løgn den 10. februar i en undskyldningsvideo, der blev lagt ud på TikTok og Instagram. Han forklarede, at hans oprindelige intention var udelukkende humoristisk: "Jeg ville skabe underholdning, glæde," sagde han, samtidig med at han erkendte, at nogle ting "ikke er til sjov." Han indrømmede at have handlet tåbeligt og insisterede på, at han aldrig havde ment at være respektløs over for folk, der rent faktisk havde mistet deres kæledyr.

Cyril Schreiner delte også, at han havde haft "et vanskeligt personligt år", præget af en gradvis desillusionering med sociale medier og en næsten automatisk produktion af videoer. Han fastholder, at han ikke handlede ud fra økonomiske beregninger, men indrømmer at have mistet partnerskaber, troværdighed og penge på grund af denne falske kidnapning.

Internetbrugernes eksplosive vrede

Trods disse undskyldninger var den offentlige reaktion voldsom. Tusindvis af internetbrugere udtrykte deres forargelse og kaldte gestussen "manipulerende", "respektløs" eller værre. Mange mente, at "dette fupnummer trivialiserer smerten hos familier, der virkelig har lidt under kæledyrstyveri." Opfordringer til boykot spredte sig: likes blev fjernet, abonnementer blev annulleret, og der var endda trusler om retssager mod platformene for misinformation. På bare få dage gik Cyril Schreiner fra populær influencer til digital paria.

Denne sag illustrerer perfekt risikoen ved at skabe indhold for enhver pris. Cyril Schreiner, der byggede sit ry på absurd humor og familiesketser, slutter sig til en liste af influencere, der har krydset grænsen til humor. Dyreliv er ikke noget, man skal spøge med, og det er uacceptabelt at udnytte deres situation til at skabe opmærksomhed. At foregive en dyrebortførelse, selv for en formodet sketch, trivialiserer et reelt traume, som tusindvis af familier, hvis kæledyr er blevet tragisk stjålet, har oplevet. Denne type indhold krydser en etisk grænse: bag humoren ligger reel lidelse, og dette bør aldrig bruges som blot "komisk materiale".

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af oli & monday 🐶💙 (@olietmonday)

I sidste ende er denne kontrovers ikke bare en "engangsskandale": den tjener som en påmindelse til alle indholdsskabere og deres fællesskaber. Engagement og omtale bør ikke prioriteres over respekt og ansvar. Sagen om Cyril Schreiner og hans mops Albert viser, at grænsen mellem humor og respektløshed kan være meget tynd på sociale medier.