Din personlighed kan påvirke din kats, ifølge forskere.

Hvad nu hvis din kat delvist var et spejl af dig selv? En stor britisk undersøgelse , offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift PLOS One, udforskede sammenhængen mellem menneskelig personlighed og deres huskattes adfærd. Ikke færre end 3.331 ejere deltog i denne forskning, hvilket gjorde det muligt for forskere at etablere stærke paralleller mellem menneskelige træk og katteadfærd.

Når menneskelig angst sniger sig ind i poterne

Forskerne baserede sig på den velkendte psykologiske model "De Fem Store": neurotisme, ekstroversion, åbenhed over for oplevelser, imødekommenhed og samvittighedsfuldhed. Resultatet? Et bånd, der har en slående lighed med det mellem forældre og børn. Mennesker med høje niveauer af neurotisme – med andre ord, udpræget følelsesmæssig følsomhed, nogle gange ledsaget af hyppig bekymring – er mere tilbøjelige til at leve med katte, der er stressede, frygtsomme eller aggressive.

Disse katte er også mere tilbøjelige til visse helbredsproblemer, såsom stressrelaterede lidelser eller vægtudsving. Det er dog vigtigt at forstå, at målet ikke er at pege fingre, men at forstå. Forskere forklarer, at mindre regelmæssig pleje eller begrænset adgang til naturen kan skabe et klima af usikkerhed for dyret. Katten absorberer derefter den følelsesmæssige atmosfære i sit hjem, ligesom en følelsesmæssig svamp.

Organisering og stabilitet: en beroligende opskrift til katte

I den anden ende af spektret giver samvittighedsfulde mennesker – organiserede, pålidelige og opmærksomme på rutiner – ofte deres katte et forudsigeligt og trygt miljø. Resultatet: roligere, mere omgængelige og generelt sundere katte. Regelmæssige måltider, regelmæssige dyrlægebesøg og veldefinerede rum: denne struktur giver katten en følelse af tryghed, der er afgørende for dens velbefindende. Her udtrykkes venlighed gennem konsistens, uden rigiditet, inden for en ramme, der respekterer dyrets naturlige behov.

Venlighed og nysgerrighed: katte mere åbne over for verden

Imødekommenhed, karakteriseret ved empati og blid interaktion, er forbundet med større tilfredshed i båndet mellem menneske og kat. Mennesker føler sig mere forbundet med deres kæledyr og opfatter deres katte som afbalancerede, kærlige og trygge i deres egen krop. For deres vedkommende skaber mennesker, der er meget åbne for nye oplevelser, ofte rige miljøer: varierede lege, mental stimulering og flere interaktioner. Deres katte bliver derefter mere nysgerrige, omgængelige og eventyrlystne og udtrykker fuldt ud deres kattepersonligheder.

Ekstroversion, drivkraften bag udforskning

Ekstroverte, dynamiske og udadvendte mennesker er mere tilbøjelige til at lade deres katte udforske verden uden for stuen. Disse katte beskrives som aktive, modige og energiske. Ejerens sociale drivkraft synes at opmuntre katten til at få selvtillid, udforske og hævde sig selv. Igen er dette ikke en universel model, men snarere et subtilt samspil mellem to temperamenter.

Et levende og gensidigt bånd

Forskere understreger et centralt punkt: Påvirkningen er ikke ensrettet. Selvom din personlighed påvirker din kat, påvirker dens adfærd også dit følelsesmæssige velbefindende. En rolig kat kan berolige et ængsteligt menneske; omvendt kan en stresset kat forværre visse spændinger. Dette bånd er derfor dynamisk, flydende og dybt indbyrdes afhængigt.

I sidste ende, i stedet for at forsøge at ændre, hvem du er, opfordrer undersøgelsen til at dyrke selvbevidsthed. At kende dine styrker, følsomheder og livsstil kan hjælpe dig med at give din kat et mere passende miljø. Et blidt og struktureret hjem kan berolige en følsom kat; et stimulerende miljø kan hjælpe en nysgerrig kat med at trives. Kort sagt, at passe på din kat involverer også en form for selvmedfølelse.