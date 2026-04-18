Toulouse kan prale af en lige så rig, som den er overraskende, frisørscene for kvinder. Fra håndlavede farvespecialister til miljøansvarlige saloner, for ikke at glemme afro-specialister eller eksperter i formelle frisurer, tilbyder den lyserøde by et væld af adresser for enhver profil.

Uanset om du leder efter en komplet makeover, en skræddersyet klipning eller blot kvalitetspleje, er der en salon her, der passer til enhver kvinde og ethvert budget.

Vi har udvalgt de bedste anbefalede adresser til at guide dig gennem dette hårplejelandskab i Toulouse.

De bedste saloner til klipning og farvning af kvinder i Toulouse

Maud's Workshop er blandt de fem smukkeste saloner i Toulouse med en score på 4,8 opnået efter en grundig inspektion.

Det blev grundlagt i 2009 og fremviser en autentisk Toulouse- atmosfære med en blanding af røde mursten og antikke parketgulve.

Teamet er opdateret med de seneste trends og tilbyder omfattende diagnostik før hver service.

Specialiteterne omfatter børstning, farvning, glatning, blegning, føntørring og glans.

Hver behandling er skræddersyet til den enkelte med et udvalg af produkter, der indeholder planteolier og vitaminer. Salonen er åben efter aftale fra mandag til lørdag.

Art de l'Âme , grundlagt i 2007 med en vurdering på 4,7, benytter et originalt prissystem: hver pris afspejler den valgte frisørs tekniske færdigheder og speciale.

Under ledelse af Morgan, kreativ direktør, træner denne salon regelmæssigt sit team til at mestre alle frisurer.

L'Appart des Coiffeurs, der har fået en vurdering på 4,8 siden 2014, tilbyder personlig rådgivning og værdifuld rådgivning til hjemmerutiner, der dækker klipninger til kvinder, mænd og børn.

Toulouse adresserer specialiseret i miljøvenlig og plantebaseret frisørvirksomhed

Nogle saloner i Toulouse har forvandlet deres økologiske engagement til en sand identitet. Madame Sans Gêne , en vintage- og familiedrevet salon i Saint-Cyprien-distriktet, har etableret sig som en pioner inden for 100% økologisk, bio- og vegansk plantebaseret hårfarvning .

Den venlige atmosfære og det omsorgsfulde team garanterer en personlig vurdering for hver klient.

Le Démêloir har en resolut egalitær tilgang med kønsneutrale priser, identiske for alle.

Dens økologiske filosofi illustreres konkret: affaldssortering, hårgenbrug, vandbesparelse og etiske produkter af høj kvalitet.

Mere generelt indsamler adskillige saloner i Toulouse, især i Saint-Cyprien, afklip for at fremstille antiforureningsfiltre.

Disse steder forbyder plastik og skrappe parfumer og foretrækker naturlige olier og infusioner. Dette valg er i stigende grad populært blandt kunder, der er bekymrede for deres hårs sundhed og miljøet.

De bedste saloner i Toulouse til en formel frisure eller en særlig begivenhed

Eksperter til ethvert vigtigt øjeblik

Authentic Nomade har to butikker, en i Les Carmes og en i Saint-Cyprien, som er åbne fra tirsdag til lørdag. Salonen, der specialiserer sig i opsætninger, fletninger og frisurer til fester, er også tilgængelig i hele Occitanie.

Bryllup, polterabend eller professionel begivenhed: teamet tilpasser sig hver lejlighed med raffinement.

I Côte Pavée-området tilbyder adskillige saloner løse opsætninger, knudede fletninger og frisurer designet med Toulouses klima i tankerne. Lokal ekspertise er lige så vigtig her som tekniske færdigheder.

Lej en privat lounge for en intim oplevelse.

Saloner som Tia Gigi eller Valentin tilbyder muligheden for at privatisere deres lokaler for en intim og personlig oplevelse.

At vælge en salon med speciale i formelle frisurer garanterer fuld støtte på den store dag, fra den første konsultation til den sidste håropsætning.

Kolorister og farvekunsthåndværkere, som du ikke må gå glip af i Toulouse

Valentin legemliggør den kunstneriske kolorist i alle sine dimensioner: hans raffinerede og private salon, der ligger nær Place des Carmes, byder hver klient velkommen efter en personlig diagnose.

Åbent fra mandag til lørdag , dyrker det ro og selvtillid ved hver aftale.

By Mélanie, også beliggende i Carmes, henvender sig udelukkende til kvindelige klienter. Balayage, ombré, brasiliansk glatning, toning, highlights eller behandling af krøller: servicen kan tilpasses 100% efter eget ønske.

Et boutique-område giver endda kunderne mulighed for at tage behandlinger med hjem for at forlænge resultaterne.

Emilie at Home , en tidligere farvelægger uddannet hos Jacques Dessange, kommer direkte til kundernes hjem. Hun bruger en anerkendt naturlig produktlinje til klipning, farvning og behandlinger.

I Toulouse praktiserer hårkolorer, der har været aktive siden 1991, også håraromaterapi, hvor de bruger plantebaserede produkter og æteriske olier for at opnå harmoniske og varige resultater.

Saloner i Toulouse med speciale i afrohår og krøllede teksturer

Toulouse tilbyder et bemærkelsesværdigt udvalg af saloner, der specialiserer sig i afro- og krøllet hår. Her er et par adresser fordelt over hele byen:

Eksotisk elegance i Saint-Aubin, specialiseret i fletninger og vævninger til hele familien

i Saint-Aubin, specialiseret i fletninger og vævninger til hele familien Jollof Afro-European Hair Salon i Saint-Cyprien, eksperter i cornrows og afrohårpleje

i Saint-Cyprien, eksperter i cornrows og afrohårpleje Absamy Hair Beauty i Saint-Cyprien og Kams Beauty i Sept Deniers, tilbyder komplette behandlinger til alle hårteksturer

Hos Bagatelle skiller en frisør med speciale i naturligt krøllet hår sig ud med sine runde, voluminøse lagdelte klipninger.

At vælge en salon, der er uddannet i afrohårets særlige karakteristika, garanterer en behandling, der respekterer hårfibrene og aktuelle naturlige trends.

Frisørløsninger tilgængelige i Toulouse for alle budgetter

Det kræver ikke nødvendigvis et stort budget at få en god klipning i Toulouse. To steder skiller sig ud ved deres overkommelige priser:

ABC d'Hair , anerkendt som en af de bedste private professionelle virksomheder i Frankrig, tilbyder tjenester til konkurrencedygtige priser. Frisørakademiet , en salonskole hvor elever, under opsyn af erfarne frisører, udfører klipning og farvning til reducerede priser.

Tia Gigi, i Chalet-distriktet, tilbyder kønsneutrale og tilgængelige priser, med mulighed for at privatisere salonen.

I nogle områder som Compans eller omkring den japanske have, giver online booking via appen dig mulighed for at vælge et tidspunkt og en frisør med et par klik.

Nogle frisører i Toulouse anbefaler også effektive hjemmebehandlinger.

Brug af skånsomme sulfatfri shampooer til farvet hår eller behandlinger med sort te for at forlænge hårfarvernes livlighed er en simpel og økonomisk rutine.

Hårkvalitet dyrkes langt ud over salonstolen.