Kort hår er fortryllende, forførende og holder i årtier uden nogensinde at gå af mode. Fra Jean Seberg i 1950'erne til Halle Berry i dag skiller den korte klipning sig ud som et dristigt, elegant og dybt alsidigt valg.

Den tilpasser sig alle hårtyper, alle kropsformer og alle personligheder.

Her tilbyder vi dig et komplet overblik over uundværlige hårklipninger, råd afhængigt af din ansigtsform , stylingteknikker, daglige stylingidéer, trendy accessories og de mange fordele ved kort hår.

Hvorfor vælge en kort klipning: fordelene du bør kende

At vælge en kort klipning handler først og fremmest om at spare tid. Vaskningen går hurtigt, tørringen reduceres, og stylingen bliver næsten instinktiv.

Om sommeren giver fraværet af hår i nakken en mærkbar komfort i hverdagen.

Det korte snit indrammer naturligt ansigtet. Øjet drages direkte mod ansigtstrækkene, halsen og selve øjnene. Denne effekt af et åbent ansigt skaber et look, der er både moderne og sofistikeret, uanset omgivelserne.

Korte frisurer viser sig også at være meget alsidige. Den samme bob kan bæres glat om morgenen og bølget om aftenen.

Den passer til alle aldre, fra fint hår til farvede krøller , og tilpasser sig enhver personlighed. Til skadet hår tilbyder den en befriende frisk start. På mange måder er den universel.

Populære korte frisurer ifølge din profil

Pixie og Flapper, klassikere genoptaget

Pixie-klippet er fortsat en absolut klassiker. Det blev populært i 1950'erne af skuespillerinden Jean Seberg og er særligt velegnet til fine ansigtstræk og fint hår .

Med et let lag ovenpå og afsluttet med gel eller stylingvoks , får det et mere elegant look.

Den findes i utallige variationer, fra den klassiske version til den dristige platin .

Den drengede frisure , meget kort og minimalistisk, kræver stor præcision i sine konturer. Den udviser en udpræget moderne stil.

Buzz-klipningen barberer derimod håret ned til blot et par millimeter. Radikal og trendy, den er til den virkelig dristige.

Bob-, undercut- og urban-klipninger

Bob'en findes i mange former: omvendt, mellemlang, lagdelt, lige eller bølget , med eller uden pandehår.

Undercutten bevarer længden øverst, mens den barberer siderne, hvilket giver et resultat, der kan styles på flere måder.

Skålklippet og den korte bob gør et stærkt comeback på catwalken for en dristig urban stil .

Hvilken kort klipning skal du vælge i henhold til din ansigtsform

Det ovale ansigt er det mest alsidige: det kan bære næsten enhver kort frisure uden særlige begrænsninger. Det runde ansigt har derimod fordel af at blive slankere med en pixie -klipning med pandehår og lange, tynde sider, hvilket skaber en mere aflang silhuet.

Et firkantet ansigt fremhæves med lagdelte snit med pandehår eller en gradueret bob, som fokuserer opmærksomheden på øjnene i stedet for på kantede områder.

Hjerteformede ansigter sætter pris på en bob med langt, sidelæns pandehår eller et asymmetrisk snit med volumen for at balancere hagen.

For en høj pande giver langt pandehår en velkommen visuel balance. Husk den generelle regel : sidelæns pandehår femininerer øjeblikkeligt enhver kort klipning, selv den mest dristige.

Frisureidéer til at fremhæve kort hår hver dag

Kort hår giver flere stylingmuligheder, end du måske tror. Her er et par nemme idéer til at holde tingene interessante:

Ekstern skilning med bundet bånd : et stofbånd falder delikat ned langs håret for en romantisk effekt.

: et stofbånd falder delikat ned langs håret for en romantisk effekt. Glat bob med grafiske hårnåle : hårnåle arrangeret symmetrisk rundt om ansigtet skaber et struktureret og elegant look.

: hårnåle arrangeret symmetrisk rundt om ansigtet skaber et struktureret og elegant look. Halvt opsat rodet hår i krøllet hår : en halvt opsat rodet knold med to frie lokker, der indrammer ansigtet.

: en halvt opsat rodet knold med to frie lokker, der indrammer ansigtet. Høj halvhestehale i 1960'er-stil : spidserne er let drejede udad for en bevidst vintage-effekt.

: spidserne er let drejede udad for en bevidst vintage-effekt. Mini fletninger foran : to tynde fletninger indrammer ansigtet og giver et delikat og trendy touch.

Den voluminøse halve opsætning, der holdes på plads af en klips, er perfekt til kort hår, der vokser ud .

Disse frisurer kræver ingen avancerede teknikker og giver dig mulighed for nemt at variere dit udseende.

Stylingprodukter og -teknikker til kort hår

Stylingvoks og pomade giver en blød, skinnende finish uden at gøre håret klistret. Stylinggel er velegnet til et wetlook eller et beachy look, afhængigt af holdniveauet.

Stylingmousse giver volumen og opfrisker frisuren den næste morgen.

Stylingpudder påføres i hårrødderne for hold og volumen. Tørshampoo giver en hurtig opfriskning. Hårspray , der sprayes fra 20 cm afstand, sikrer langvarigt hold og beskytter mod UV-stråler.

Kombinationen af hårspray og stylingvoks ved rødderne garanterer både hold og glans .

For et elegant look er en flad paddelbørste ideel til føntørring. For hurtigere tørring strukturerer en skeletbørste effektivt rødderne.

En lille mængde produkt er alt, hvad du behøver for et naturligt resultat. Vi anbefaler et besøg hos frisøren hver fjerde til sjette uge for at bevare formen på snittet.

Ikoniske accessories og inspiration til kort hår

Accessories kan radikalt forvandle en kort frisure . Et stofbånd bundet i siden tilføjer et romantisk touch. Fine hårnåle arrangeret grafisk skaber et struktureret og sofistikeret look.

Overdimensionerede hårspænder og dekorative hårspænder minder om 90'er-æstetikken.

På dårlige hårdage kan disse accessories øjeblikkeligt og ubesværet genskabe frisuren. De er en værdifuld ressource, når håret ikke naturligt holder sin form godt.

De store ikoner inden for den korte klipning har sat deres præg: Twiggy i 60'erne, Linda Evangelista og Christy Turlington i 90'erne, som beviste, at den korte klipning frigør stil og markerer et vendepunkt.

Jennifer Lawrence , Anne Hathaway , Michelle Williams og Miley Cyrus fortsætter denne arv med elegance i dag. Korte frisurer forbliver i spidsen for trends, fra modeugens catwalks til gaderne verden over, sæson efter sæson.